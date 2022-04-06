"Це вам за Миколаїв", - воїни ЗСУ та поліцейські знищили ворожий танк на Південному напрямку. ВIДЕО
Українські захисники знищили ворожий танк на Південному напрямку.
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Військові ЗСУ підбили черговий ворожий танк. "Притягли до відповідальності порушника дорожнього руху!!!) Нєх*й шастать!!!)", — написав глава ОВА.
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Сегодня, 5 апреля, в последний путь провожают двух героически погибших бойцов из Волгоградской области. Их жизни оборвались во время проведения спецоперации на Украине. Родные и близкие в этот вторник хоронят 36-летнего майора Сергея Аверьянова и 48-летнего военного коменданта подполковника Георгия Петрунина - все они жили в Волгоградской области, служили далеко от дома.
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/dvoikh-pogibshikh-v-khode-spetsoperatsii-na-ukrain-1464641
Початок битви за Донбас
Харківський фронт. Тут йдуть бої місцевого значення.
Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь.
Схоже що на Донбасі почнеться битва, яка надовго визначить хід війни. Ворог націлився на розгром або оточення наших військ на Донбасі і наступає з північного флангу на Барвінкове та з півдня - з Мар'їнки на Курахове, а з фонту ворог тисне а районі Сєвєродонецька-Рубіжного-Лисичанська. Операції приділяється велика увага - під Ізюм уже, наприклад, приїхали усі "зірки" російської військової пропаганди.
Тримаються захисники Маріуполя. Вчора дав інформацію про здачу в полон майже цілого батальйону нашої морсько піхоти - вона все ще перевіряється.
Південий фронт
Є певне просування наших сил під Херсоном. Є інформація, що росіяни наче готові здати місто аби відступити на лівий берег Дніпра та скоротити лінію фронту. Подивимося як буде розвиватися ситуація. Гарні новини і з півночі Херсонської області, де нашим захисникам вдалося звільнити кілька сіл. Просування продовжується.
Вчора відбулося засідання Ради Безпеки ООН з приводу російської агресії. Відразу скажемо, що поки що практичної користі із цих засідань для нас геть немає.
Більше того, доволі гнітюче враження справляє, що багато країн та самих "оонівських" бюрократів вислювлюють "глибоке занепокоєння" із приводу "війни в Україні", "страждання українського народу" і "конфлікту", переймаються тяжкою гуманітарною ситуацією і тим, що вона може викликати катаст катастрофічне підвищення цін на продовольчому ринку (Україна та росія входять у ТОП-6 світових експортерів пшениці) і при цьому абсолютно не називають винуватця такої трагедії - росію.
Зеленський висказав усе, що мабуть думає мабуть кожний українець - звинуватив РадБез у імпотентності, оскільки орган повністю втратив свій авторитет та довів свою неспроможність відвертати війни та впливати на агресорів. Зеленський закликав РадБез виключти із постійних членів росію та здійснити реформу органу. Ці слова помітно підтримали представники африканських країн та незначна кількість європейських.
Навіть наші найбільші прихильники - США закликали виключити рф тільки з Ради з прав людини.
Загалом сподіватися на ООН нам ні до чого. Там дійсно має відбутися справжня революція аби ми отримали якусь підтримку, а не бла-бла. Втім, представників вразили кадри із Бучі. Буде розслідування військових злочинів - подивимось який буде результат.
російське телебачення швидко пояснило внутрішній аудиторії злочини у Бучі і вже навіть створили для росіян "військові злочини" українців. Телебачення показало жорстке відео "добиття" "нацистами" російських десантників, які виходили із Бучі. Меседж: уявіть що вони могли вчинити із мирним населенням містечка?!
Крім цього росіянам стали показувати фото загиблих в Україні військових та їх "подвиги". Таким чином кремль прийняв рішення виводити "спецоперацію" в народ, гуртувати народ навколо теми війни.
Фактично ми з вами вийшли на війну двох східноєвропейських народів, які називають одне одного "нацистами". А це неприязнь між народами на десятиліття вперед навіть за умов, якщо росія прямо зараз виведе свої війська з України.
Ну що ж цілком логічний крок кремля після анексії Криму та окупації Донбасу. путін дійсно увійде в історію.
Активность обороны, непрерывное воздействие обороняющихся войск на противника; одно из основных требований к организации и ведению обороны. А. о. заключается в интенсивном огневом поражении противника при подготовке и в ходе его наступления, сочетании упорного удержания оборонительных рубежей с манёвром резервами и огнём на угрожаемые направления, проведением контратак и контрударов по вклинившимся и прорвавшимся группировкам войск, а также рейдовых и диверсионно-разведывательных действий в его тылу, в т. ч. с высадкой (выброской) десантов. Активное воздействие на наступающего противника могут оказывать части (подразделения) специального назначения, партизанские и др. иррегулярные формирования уничтожая его живую силу, технику, пункты управления, склады с боеприпасами, горючим и др. материальными средствами
В чому цінність гарних тлумачних словників із будь-якої сфери - такі речі лаконічно пояснюють суть справ. І хоча словник радянсько-російський але суть активності оборони що є основою ефективної оборони передає добре.
В тому числі пояснює роль дальніх засобів вогневого ураження типу Ракетні війська і артилерія та авіація. Але оскільки із авіацією в нас туго то це більше про РВіА.
Особливо це стосується безперервного впливу на противника - про вогневий вплив під час підготовки і в ході атаки, маневр вонгем на загрозливих напрямках.
Тому можете звичайно і далі свято вірити в те що лише західні зразки зброї проти броні дозволяли проводити ефективну оборону а можна таки мислити далі стереотипів які вигідно окремим західним експертам нав'язувати нам (бо ж якщо все забезпечують ПТРК і гранатомети то і більше Україні допомагати не треба) і бачити реальну картину.