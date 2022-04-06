У Гостомелі знайдено 11 трупів цивільних громадян, яких розстрілювали російські снайпери. ВIДЕО
Ввечері 6 квітня у одному з гаражів Гостомеля знайшли 11 трупів наших громадян. За свідченнями очевидців на них "тренувалися" снайпери російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Він зазначив: "Сьогодні у Гостомелі, біля Бучі, в одній із гражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних...
Місцеві жителі кажуть. снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей.. а потім стягли вбитих у гараж".
Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских...— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 6, 2022
Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей..а потом стащили убитых в гараж 😞😡 #BuchaMassacre pic.twitter.com/Xc7BbpCD8M
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Я взагалі не є прихильником Авакова, навіть протилежне , але "сталінські тройки" - це не дорога України...