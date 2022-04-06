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У Гостомелі знайдено 11 трупів цивільних громадян, яких розстрілювали російські снайпери. ВIДЕО

Ввечері 6 квітня у одному з гаражів Гостомеля знайшли 11 трупів наших громадян. За свідченнями очевидців на них "тренувалися" снайпери російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив: "Сьогодні у Гостомелі, біля Бучі, в одній із гражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних...

Місцеві жителі кажуть. снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей.. а потім стягли вбитих у гараж".

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Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских...

Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей..а потом стащили убитых в гараж 😞😡 #BuchaMassacre pic.twitter.com/Xc7BbpCD8M

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 6, 2022

Автор: 

вбивство (3088) Гостомель (140) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+8
Чому Арсен Аваков й досі не арештований і не засуджений?
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07.04.2022 00:07
+5
Твари сафари устраивали. С завязанными руками за спиной заставляли бежать. Давали фору и расстреливали.
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07.04.2022 00:35
+3
твари и паскуды
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07.04.2022 00:19
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Чому Арсен Аваков й досі не арештований і не засуджений?
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07.04.2022 00:07 Відповісти
Бо він друг порошенка і зеленського
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07.04.2022 08:24 Відповісти
Особливо Порошенко. Лікуйтесь.
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07.04.2022 10:56 Відповісти
Тому, що вин багато знае
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07.04.2022 08:36 Відповісти
А в тебе є на нього "компромат" з доказовою базою??? Чи тільки поп#здєть???
Я взагалі не є прихильником Авакова, навіть протилежне , але "сталінські тройки" - це не дорога України...
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07.04.2022 09:31 Відповісти
твари и паскуды
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07.04.2022 00:19 Відповісти
Твари сафари устраивали. С завязанными руками за спиной заставляли бежать. Давали фору и расстреливали.
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07.04.2022 00:35 Відповісти
Откуда инфа?
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07.04.2022 02:11 Відповісти
сходи по курсу руцкава *******, там розкажуть
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07.04.2022 09:19 Відповісти
курс руцкава *******, іді
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09.04.2022 06:39 Відповісти
ясно, руснявий бот) ну як члена виймеш з рота, то потiм сходи помолися)
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09.04.2022 22:33 Відповісти
кацапня топорила, тобі сказано , значить
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10.04.2022 07:19 Відповісти
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07.04.2022 10:57 Відповісти
 
 