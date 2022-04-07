Якщо проти Росії не буде болісних санкцій, то РФ буде розглядати це як дозвіл, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 6 квітня й зазначив, що якщо прои РФ не буде "справді болісного пакету санкцій", то вона буде вважати це як дозвіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Зеленського опубліковане у його телеграмі.

"Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі", - зазначив президент України.

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