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Якщо проти Росії не буде болісних санкцій, то РФ буде розглядати це як дозвіл, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 6 квітня й зазначив, що якщо прои РФ не буде "справді болісного пакету санкцій", то вона буде вважати це як дозвіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Зеленського опубліковане у його телеграмі.
"Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі", - зазначив президент України.
Топ коментарі
+20 Greg Simon
показати весь коментар07.04.2022 00:13
+16 Ratibor Swet
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+14 ПП Уксусов
показати весь коментар07.04.2022 00:24
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Какие вопросы?
чи Ви щось інше хотіли донести своїм постом?!
Каким образом, хотя бы в данном случае?
"Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/3/7336818/ висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення росії в Україну.
Буча, https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335813/ Ірпінь , https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/2/7336699/ Мотижин , https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/28/7335261/ Маріуполь - це ціна, яку платить Україна за свободу, за європейське майбутнє, за ваші європейські цінності.
А знаєте, хто виписує цей чек? Ви. А знаєте, хто отримує оплату цього чеку за стабільність та добробут? Теж ви. Ви - Франція, Німеччина, Словаччина, Угорщина.
ну або Ви мене не так зрозуміли,або я не повністю правильно доніс свою думку
враховуючи що та ж Німеччина (+ЄС ) платить кожен день кацапії (сподіваюсь не образив Ваші почуття) за газ/нафту - це вже "дозвіл".....
Это Вы -- воюете с вашим основным торговым партнёром.
...и на что вы расчитываете тогда?
А мудрий нарід лише слухає солодкі промови і ніколи не звертає уваги на результати діяльності.
За три роки Ze витратив 10 мільярдів доларів на велике будівництво і залишив армію без коштів. Після цього рашистські партнери Ze знищили на трильйон доларів майна і вбили десятки тисяч людей.
Тепер Ze герой наріда, спасітєль атєчєства, ходить з простягнутою рукою по світу і готується "освоювати" ленд-ліз .....
А Вы заявляете, что ни на кого не должны расчитывать.
зрівняєм з Афганом...а Запад не хочет повторить как в Югославии?чи то не рахується???
чи наші цивільні "прасвєтлєніє" відповідного рівня не достигли?
Я интересовался, каким образом вы собираетесь расчитывать только сами на себя?
а воювати йдемо ми.....чи вам це не второпати?(цікаво гугл перекладе це слово))))
А сейчас, как дела, тов. Президент?
Якщо Зе зможе і свої шаблони порвати і позбавитися від токсичного оточення, то.... Хто зна, як воно буде...
У "Боневтік"а просто нет другого выхода...
"Так можна і палку перегнути Завтра Байден або Джонсон може..."
"А можна і впендюрити!"
И говорит он так, потому что по другому не умеет. Это аля "я вам ничего не должен".
Как сказал бы классик в ответ, ты просишь у нас оружие, но делаешь это без уважения...
-плювати я хотів на цю імперію Зла!
Я називав світові ЗМІ та очильників провідних держав світу панікерами бо шашлики важливіші, але світ всеодно допомагає Україні битися.
Я не робив нічого для вступу України в НАТО, але зараз звинувачую їх у ненаданні допомоги.
Я не виконав жодного оборонного замовлення за всю свою каденцію, але зараз вимагаю оборонне озброєння від інших країн.
Я заморозив ракетну програму, але вимагаю ракети від інших.
Я збільшив будівництво доріг, але зменшив армію.
Я піарюся на тому, чому міг запобігти після попередження від країн заходу у 2021 році.
Ви прочитали короткий зміст будь-якого звернення ЗЕ до будь-кого.
От тільки не розумію: а чому соромно мені, а не йому???
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
https://twitter.com/KubiakPG
"Таков наш век: слепых ведут безумцы... " ( В Шекспир "Король Лир")