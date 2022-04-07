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Якщо проти Росії не буде болісних санкцій, то РФ буде розглядати це як дозвіл, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 6 квітня й зазначив, що якщо прои РФ не буде "справді болісного пакету санкцій", то вона буде вважати це як дозвіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Зеленського опубліковане у його телеграмі. 

"Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі", - зазначив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знають, що вони нацисти, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) санкції (11824)


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Топ коментарі
+20
Як на мене то москалям вже до сраки санкції. Єдине що їх може зупинити, це масове вимирання москалів як виду, і більш нічого!
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07.04.2022 00:13
+16
Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%.
А сейчас, как дела, тов. Президент?
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07.04.2022 00:17
+14
Не надо делать из Зе титана мысли...
У "Боневтік"а просто нет другого выхода...
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07.04.2022 00:24
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Як на мене то москалям вже до сраки санкції. Єдине що їх може зупинити, це масове вимирання москалів як виду, і більш нічого!
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07.04.2022 00:13 Відповісти
вибачте за мій цинізм...але...північний потік 2 "в допомогу"..мусим розраховувати тільки на себе
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07.04.2022 00:16 Відповісти
СП2 не работает. А ГТС Украины качает... ...во время войны.
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07.04.2022 00:21 Відповісти
і?
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07.04.2022 00:22 Відповісти
Украина качает российский газ на Запад. Прямо сейчас. И имеет свой доход от этого.
Какие вопросы?
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07.04.2022 00:25 Відповісти
а які п. Договору про транзит перед Європою ми порушили?
чи Ви щось інше хотіли донести своїм постом?!
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07.04.2022 00:27 Відповісти
мусим розраховувати тільки на себе
Каким образом, хотя бы в данном случае?
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07.04.2022 00:40 Відповісти
мммм...я відповім словами п. Ткача

"Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/3/7336818/ висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення росії в Україну.

Буча, https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335813/ Ірпінь , https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/2/7336699/ Мотижин , https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/28/7335261/ Маріуполь - це ціна, яку платить Україна за свободу, за європейське майбутнє, за ваші європейські цінності.

А знаєте, хто виписує цей чек? Ви. А знаєте, хто отримує оплату цього чеку за стабільність та добробут? Теж ви. Ви - Франція, Німеччина, Словаччина, Угорщина.

ну або Ви мене не так зрозуміли,або я не повністю правильно доніс свою думку

враховуючи що та ж Німеччина (+ЄС ) платить кожен день кацапії (сподіваюсь не образив Ваші почуття) за газ/нафту - це вже "дозвіл".....
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07.04.2022 00:46 Відповісти
Я не заявляю, что Германия должна расчитывать только на себя. Это глупо...
Это Вы -- воюете с вашим основным торговым партнёром.
...и на что вы расчитываете тогда?
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07.04.2022 00:54 Відповісти
Він завжди правильно говорить. Але робить навпаки - Україні на шкоду, собі на користь.
А мудрий нарід лише слухає солодкі промови і ніколи не звертає уваги на результати діяльності.

За три роки Ze витратив 10 мільярдів доларів на велике будівництво і залишив армію без коштів. Після цього рашистські партнери Ze знищили на трильйон доларів майна і вбили десятки тисяч людей.

Тепер Ze герой наріда, спасітєль атєчєства, ходить з простягнутою рукою по світу і готується "освоювати" ленд-ліз .....
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07.04.2022 15:22 Відповісти
я не думаю Ви не будете проти,якщо я маю іншу думку?!
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07.04.2022 16:00 Відповісти
ЗІ-тому мисумо розраховувати тільки на себе...як можем так й маєм викручуватись
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07.04.2022 00:49 Відповісти
Вам Запад оказывает поддержку, равной которой никто не имел! И это правильно.
А Вы заявляете, что ни на кого не должны расчитывать.
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07.04.2022 00:58 Відповісти


зрівняєм з Афганом...а Запад не хочет повторить как в Югославии?чи то не рахується???
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07.04.2022 01:01 Відповісти
чи наші діти "не такі"?
чи наші цивільні "прасвєтлєніє" відповідного рівня не достигли?
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07.04.2022 01:03 Відповісти
Я не просил растеканий по древу.
Я интересовался, каким образом вы собираетесь расчитывать только сами на себя?
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07.04.2022 01:05 Відповісти
таким як й зараз...так дякуєм Британії,так США....
а воювати йдемо ми.....чи вам це не второпати?(цікаво гугл перекладе це слово))))
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07.04.2022 01:08 Відповісти
Так ото ж. Водинак ви не впораєтесь...
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07.04.2022 01:22 Відповісти
Или украинская ГТС, которая в отличии от СП2 работает на полную, в помощь...
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07.04.2022 00:31 Відповісти
ви не читаєте дописи,зразу пишете?(
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07.04.2022 00:33 Відповісти
СП2 спецом мутили для выкачивания по максимуму бабла из кацапов. строили строили а запустить никак не получалось. Это стратегии. И меркель хорошо отработала. А в недалеком будущем пригодится, как и крымский мост
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07.04.2022 10:30 Відповісти
Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%.
А сейчас, как дела, тов. Президент?
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07.04.2022 00:17 Відповісти
Можна мати різні погляди на те, що робить Зе, але він точно рве шаблони "політкоректним" політикам. Вони мають щось робити після його виступів.

Якщо Зе зможе і свої шаблони порвати і позбавитися від токсичного оточення, то.... Хто зна, як воно буде...
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07.04.2022 00:17 Відповісти
скоро Ви будете в спамі)))тут не прийнято хоть якось висловлювати підтримку Зеленського)))до речі я буду там же))))
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07.04.2022 00:19 Відповісти
Ти мабуть, до війни асфальтом торгував?
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07.04.2022 00:26 Відповісти
щебнем...а шо?!)))заздрість погане почуття
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07.04.2022 00:29 Відповісти
Важливо бачити різницю між "підтримкою когось" і "підтримкою дій".
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07.04.2022 00:26 Відповісти
Не надо делать из Зе титана мысли...
У "Боневтік"а просто нет другого выхода...
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07.04.2022 00:24 Відповісти
Саме так
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07.04.2022 00:29 Відповісти
Так можна і палку перегнути Завтра Байден або Джонсон може і в Зеленського спитати а де ваші ракети, а чому ви не подали заявку на отримання членства в НАТО і проігнорували саміт НАТО, а чому не призначений антикорупційний прокурор, а як війська фашистів без спротиву зайшли з Криму, чому без жодного офіційного рішення вимкнули опозиційні проукраїнські канали, чому прогноровані всі попередження про напад, чому проти Пашинського і Чорновіл відкриваються справи а погребинський і син портова спокійно виїжджають з країни?
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07.04.2022 00:57 Відповісти
Не схоже, що Байден або Джонсон переймається особистими вподобаннями. Не дякуйте!
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07.04.2022 01:26 Відповісти
Так запитання як раз про дії.
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07.04.2022 01:32 Відповісти
І я про дії. По факту, Байден або Джонсон не переймається особистими вподобаннями.

"Так можна і палку перегнути Завтра Байден або Джонсон може..."

"А можна і впендюрити!"
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07.04.2022 01:35 Відповісти
Від складу характеру особистості залежить. Хтось від цих наїздів (девчому справедливих) буде відчувати свою провину і буде старатися по максимуму допомогти, а хтось може образитись і "забити гвоздя".Тут важливо мати міру. Я критично ставлюся до будь-якої влади.
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07.04.2022 01:49 Відповісти
так
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07.04.2022 01:57 Відповісти
А вони не питають, бо знають хто, що і чому. А мовчать бо не Зеленського підтримують, а український народ і дають йому шанс.
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07.04.2022 02:09 Відповісти
Не героизируйте его. Зеленский хам.
И говорит он так, потому что по другому не умеет. Это аля "я вам ничего не должен".
Как сказал бы классик в ответ, ты просишь у нас оружие, но делаешь это без уважения...
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07.04.2022 08:25 Відповісти
это он так толсто намекает, что только "декрет о мире", подписанный лично им и ******, остановит орков от внедрения их новых кровавых планов?
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07.04.2022 00:19 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 00:20 Відповісти
А коммунизм почему пропустили?
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07.04.2022 00:23 Відповісти
комунізм, на щастя в Україні вже заборонений! а що там на раSSії...

-плювати я хотів на цю імперію Зла!
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07.04.2022 10:14 Відповісти
Я не розумію чого вони чекають? Реально хотять нашої смерті? Вірять,що не провокуючи, уникнуть ядерної війни? Є неуками, дурнями і просто піарасами? Не бачать,що ядерна війна вже реальна? Хто знає?
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07.04.2022 00:21 Відповісти
боятся...
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07.04.2022 02:08 Відповісти
Я зруйнував всі досягнення "бариг" на міжнародній арені, але зараз всі знов дивляться на Україну і підтримують її!
Я називав світові ЗМІ та очильників провідних держав світу панікерами бо шашлики важливіші, але світ всеодно допомагає Україні битися.
Я не робив нічого для вступу України в НАТО, але зараз звинувачую їх у ненаданні допомоги.
Я не виконав жодного оборонного замовлення за всю свою каденцію, але зараз вимагаю оборонне озброєння від інших країн.
Я заморозив ракетну програму, але вимагаю ракети від інших.
Я збільшив будівництво доріг, але зменшив армію.
Я піарюся на тому, чому міг запобігти після попередження від країн заходу у 2021 році.

Ви прочитали короткий зміст будь-якого звернення ЗЕ до будь-кого.

От тільки не розумію: а чому соромно мені, а не йому???
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07.04.2022 00:26 Відповісти
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07.04.2022 00:32 Відповісти
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича..... взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 10:41 Відповісти
Генасамблея ООН планує 7 квітня провести голосування щодо виключення Росії з Ради з прав людини.прессекретарка президента Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк Грір.

https://twitter.com/KubiakPG
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07.04.2022 01:00 Відповісти
и что нам это даст?
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07.04.2022 02:09 Відповісти
Тут, в коментарях, присутньо багато, в даній ситуації, деструктивного. Наприклад про асфальт замість зброї. Що було те було. Але зараз Зеленський сказав правильно.
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07.04.2022 01:17 Відповісти
Але "зараз " вже загинули тисячі....і ви точно хочете бути "наступними "? Бо особисто я не довіряю ні єрмачку ( з його фсбешним батьком), ні хламідіі, ні подолячку....

"Таков наш век: слепых ведут безумцы... " ( В Шекспир "Король Лир")
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07.04.2022 10:10 Відповісти
Оце якщокання на фоні нових санкцій, видворення дипломатів, транспортної блокади, поставок важкого озброєння і, ще не перевірив на 100%, але здається США. Канада, Бразилія дали старт депортації всіх власників російських паспортів, виглядає як спроба переконати українців, що все пропало, нас покинули, спасайся хто як може. Це наш президент, який не готував країну до оборони, зараз готує нас до поразки ? Краще б втік
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07.04.2022 02:33 Відповісти
Найкращі санкції це пермога України.
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07.04.2022 06:39 Відповісти
Зеленский, сделай сначала сам хоть что-то со своей ФСБ шной шоблой Ермаком!
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07.04.2022 07:13 Відповісти
часом приходить на думку: - " Господи Боже! За що Ти мене покарав отим безмозким створінням- ************? Шукаючи йому якесь достойне ймення, не повертається язик образити жабу... Вона є незамінною частиною екобалансу. А ОТЕ? То потвора...
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07.04.2022 15:01 Відповісти
Надо понимать, что только пуля летит быстро до цели, а последствия или действия санкций идут долго и тут давить на мир бессмысленно, сколько бы не давали санкций они сразу не подействуют. Народ то может эти санкции и ощущает, но они порабощенные системой и ничего не будут делать. А вот вся верхушка не чувствует этих санкций потому что: дети уже за границей, счета хоть и заблокированы, но рядом столько заначек, вся верхушка будет сидеть в своей рАссее потому что тупо не выехать да и царек приказал рядом быть. Вот и выходит что на кого санкции направлены ни хрена не ощущают. А вот если бы одну пулю да в затылок, можно и в лицо и все бы сразу было решено. Но в рАссеи нет таких как Дудаев и других генералов отказавшихся подчинятся приказам власти. царек 20 лет их к себе подбирал, безвольных, подвластных рабов. Но будем верить в чудо. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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07.04.2022 16:11 Відповісти
 
 