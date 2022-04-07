"Ахмат сила!" - на відкритті баскетбольного матчу Кадиров зганьбився, оскільки з кількох спроб не зміг докинути м'яч до кошика. ВIДЕО
Відомий тік-токер Кадиров зганьбився на баскетбольному майданчику, бо з кількох спроб не зміг докинути до кошика.
Як повідомляє Цензор.НЕТ ганебні кадри з Кадировим ширяться мережею.
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+80 Maxim Ak-Murza
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+52 Green sheet
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Оно что по жизни не догоняет, что в баскетболе - не добрасывает.