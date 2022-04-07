"Fuck you, russian! Fuck you, Putin!", - російському кораблю відмовляють у дозаправці в Іспанії. ВIДЕО
Російскому судну в нецензурній формі відмовили в дозаправці в Іспанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть в соцмережах і публікують відеозапис на якому зафіксовано відмову англійською мовою. На записі на зв'язок з російським судном виходить чоловік і каже англійською мовою про те, що росіяни вбивають жінок і дітей в Україні та нецензурно лається в адресу росіян.
Топ коментарі
+151 Папєрєднік
показати весь коментар07.04.2022 10:18
+91 Анатолій Фоменко
показати весь коментар07.04.2022 10:19
+75 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.04.2022 10:20
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https://molbuk.ua/chernovtsy_news/249831-rosiiskyi-korabel-idy-ni-gruzynske-sudno-vidmovylos-postachaty-palne-paroplavu-z-rf.html «Російський корабель, іди н***й»: грузинське судно відмовилось постачати пальне пароплаву з РФ
и добавить нечего !!!
спасибо!
Зараз цей гризлі требо зібражати вже без зубів й з виколотими очіма !
Но это не вернуло тысячи жизней гражданским
Наразі це зробити непомітно - неможливо.
Кацапи станом на 23.02.2022 сконцентрували у кордонів України ~160 000 військ, стягнули близько 1 000 танків, а почали стягувати свої війська ще з листопада минулого року, називаючи це "учением". А до війни з Україною, вони почали готуватись, ще за довго до 2014 року.
Тому розслаблятись, звісно в жодному випадку не можна, маючи такого сусіда.
Але для підготовки до нової війни з Україною потрібно буде час і думаю це не місяці, а роки. І все це буде видно зі супутників НАТО, США та союзників, коли вони почнуть готувати вторгнення.
Так як з Чечнею, раптово вдарити не вийде.
No pasarán!
Мчат телеги с кручи.
И трамвай - хорошо,
И троллейбус- хорошо,
И метро - хорошо,
Паровоз - хорошо,
Пароход - хорошо,
Самолёт - хорошо,
А олени лучше!
Якщо це все вже проплачено та домовлено, день, час, місто постановки на якор - ніхто вже відмовити в бункеровке не зможе.
Тому, на відео, скоріш за все просто якись небайдужий громадянин послав нах руський корабель.
Але, звучить приємно.
Чім більш їх будуть посилать по всьому світу - тім скорище до ніх почне щось доходити.
Хоча.... там нема куда доходити, вскрили бошку кацапу, а там замість мізків якась бічовка вуха тримає.
допоможіть його забомбити!!
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!