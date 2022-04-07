"Fuck you, russian! Fuck you, Putin!", - російському кораблю відмовляють у дозаправці в Іспанії. ВIДЕО

Російскому судну в нецензурній формі відмовили в дозаправці в Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть в соцмережах і публікують відеозапис на якому зафіксовано відмову англійською мовою. На записі на зв'язок з російським судном виходить чоловік і каже англійською мовою про те, що росіяни вбивають жінок і дітей в Україні та нецензурно лається в адресу росіян.

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