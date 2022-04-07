УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5895 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
49 010 65

"Fuck you, russian! Fuck you, Putin!", - російському кораблю відмовляють у дозаправці в Іспанії. ВIДЕО

Російскому судну в нецензурній формі відмовили в дозаправці в Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть в соцмережах і публікують відеозапис на якому зафіксовано відмову англійською мовою. На записі на зв'язок з російським судном виходить чоловік і каже англійською мовою про те, що росіяни вбивають жінок і дітей в Україні та нецензурно лається в адресу росіян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники Зміїного - ворогові: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДІО

Автор: 

Іспанія (900) прикордонники (1099) росія (65162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+151
Спасибі іспанським друзям!
показати весь коментар
07.04.2022 10:18
+91
Це прекрасно!
показати весь коментар
07.04.2022 10:19
+75
Fuck you, russian! Fuck you, Putin!
и добавить нечего !!!
спасибо!
показати весь коментар
07.04.2022 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибі іспанським друзям!
показати весь коментар
07.04.2022 10:18 Відповісти
Це прекрасно!
показати весь коментар
07.04.2022 10:19 Відповісти
І прекрасно на любій мові.... Головне , щоб це було по всьому світу!!!
показати весь коментар
07.04.2022 10:49 Відповісти
Я так зрозумів що пального не буде? )
показати весь коментар
07.04.2022 10:20 Відповісти
Тільки весла. Ті, що у рятувальних шлюпках. Якщо московити їх не пропили.
показати весь коментар
07.04.2022 10:29 Відповісти
на галерах пінзлюйте орки!!!
показати весь коментар
07.04.2022 10:38 Відповісти
Як ваш вошдть пахав 22 роки на галєрах на ваше благо-фу бридота!
показати весь коментар
07.04.2022 10:42 Відповісти
Лютневий приклад грузин заразливий. Вони, до речі, теж порадили їм на веслах грести.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/249831-rosiiskyi-korabel-idy-ni-gruzynske-sudno-vidmovylos-postachaty-palne-paroplavu-z-rf.html «Російський корабель, іди н***й»: грузинське судно відмовилось постачати пальне пароплаву з РФ
показати весь коментар
07.04.2022 12:07 Відповісти
Где смогут станут на якорь. Будут ждать рус заправку. С такой логистикой много не навозят❗😁
показати весь коментар
07.04.2022 10:37 Відповісти
Fuck you, russian! Fuck you, Putin!
и добавить нечего !!!
спасибо!
показати весь коментар
07.04.2022 10:20 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 10:45 Відповісти
а для чого ведмідь?
показати весь коментар
07.04.2022 12:11 Відповісти
...це гидота

показати весь коментар
07.04.2022 13:14 Відповісти
Вдавиться і здохне!
показати весь коментар
07.04.2022 18:40 Відповісти
Ця карикатура була актуальною виключно в перший тижден у лютому .

Зараз цей гризлі требо зібражати вже без зубів й з виколотими очіма !
показати весь коментар
07.04.2022 19:16 Відповісти
Яка печалька! Співчуваємо, але курс корабля не міняємо
показати весь коментар
07.04.2022 10:20 Відповісти
Корабль был послан в правильном направлении
показати весь коментар
07.04.2022 10:21 Відповісти
кацап повинен бути зневажений, ігнорований , ізольований по усьому світові
показати весь коментар
07.04.2022 10:22 Відповісти
І обпльований.
показати весь коментар
07.04.2022 10:34 Відповісти
ОСЬ ЩО Сказав командир батальона Муслим Чеберлоевский. Это русские, и от них можно ожидать всего, что угодно. А, значит, тому, что на сегодняшний день они отошли от Киевской области, радоваться рано. Если враг нападает - надо защищаться до конца. Они с этим не смирятся. Когда первую войну с Чечней они проиграли, то три года готовились: учли все свои плюсы, минусы и, вопреки подписанным договоренностям, снова напали. Потому верить им нельзя, и всем нужно готовиться еще усерднее - и армии, и гражданским, и теробороне. Ни секунды расслабляться нельзя, потому что в самом неожиданном месте они могут ударить опять.
показати весь коментар
07.04.2022 10:23 Відповісти
"...учли все свои плюсы, минусы..." и снова проиграли.
показати весь коментар
07.04.2022 10:35 Відповісти
"и снова проиграли"

Но это не вернуло тысячи жизней гражданским
показати весь коментар
07.04.2022 11:20 Відповісти
Убили 250 тысяч чеченцев, в тч 40 тысяч детей - то есть - каждого пятого.
показати весь коментар
07.04.2022 12:11 Відповісти
😰
показати весь коментар
07.04.2022 12:35 Відповісти
Шоб "вдарити в неочікуваному місці" там треба зібрати дужу масу військ.
Наразі це зробити непомітно - неможливо.
показати весь коментар
07.04.2022 10:40 Відповісти
В цілому - все вірно. Але, все таки, Україна - це не Чічня.
Кацапи станом на 23.02.2022 сконцентрували у кордонів України ~160 000 військ, стягнули близько 1 000 танків, а почали стягувати свої війська ще з листопада минулого року, називаючи це "учением". А до війни з Україною, вони почали готуватись, ще за довго до 2014 року.
Тому розслаблятись, звісно в жодному випадку не можна, маючи такого сусіда.
Але для підготовки до нової війни з Україною потрібно буде час і думаю це не місяці, а роки. І все це буде видно зі супутників НАТО, США та союзників, коли вони почнуть готувати вторгнення.
Так як з Чечнею, раптово вдарити не вийде.
показати весь коментар
07.04.2022 13:02 Відповісти
Це сказав чоловік ,який все життя воює з рашистами.Розумієте? він чітко і зрозуміло сказав--що вони врахуть всі недоліки і знову нападуть ,підло і підступно,якщо їх не знищити,то нашим дітям і внукам прийдеться знову воювати і гинути за нашу країну.
показати весь коментар
07.04.2022 13:21 Відповісти
Наверное Сеута. Надеюсь Гибралтар и Мальта присоединятся к этому. Тогда руснявые лоханки в западной части Средиземки останутся без бункера.
показати весь коментар
07.04.2022 10:24 Відповісти
Вряд ли, в Сеуте бункеровка у причала. А нахер их послать должны были на подходе.
показати весь коментар
07.04.2022 11:44 Відповісти
Может и не Сеута, может это их просто с другого судна факают. И по произношению вроде как араб , хотя не буду утверждать. Но сама тенденция мне нравится.
показати весь коментар
07.04.2022 11:59 Відповісти
И них есть весла...пусть гребут нахер...
показати весь коментар
07.04.2022 10:25 Відповісти
единственные слова, которыми должны встречать русских повсюду в мире - это пошел на #уй и fuck you.... русские - это либо убийцы, террористы и мародеры либо те, которые их поддерживают или молча соглашаются...
показати весь коментар
07.04.2022 10:27 Відповісти
раша иди накуй!пуйло куйло!сдохните деграданты рашистские!
показати весь коментар
07.04.2022 10:35 Відповісти
Russian warship fuck you
показати весь коментар
07.04.2022 10:35 Відповісти
Як казав грузин, вьйосламі грєбі, вьйослами!
показати весь коментар
07.04.2022 10:36 Відповісти
С какой "любовью" в голосе испанец указал курс.
No pasarán!
показати весь коментар
07.04.2022 10:36 Відповісти
в нашем турбулентном мире всё меняется,но есть непреложные истины которые остаются...вода-мокрая,огонь-горячий,воздух -прозрачен,русский-иди на ***.
показати весь коментар
07.04.2022 10:36 Відповісти
Сідай на вьосла і ****, організме.
показати весь коментар
07.04.2022 10:38 Відповісти
Незрозуміло, самая мошчная марская диржава, нефти море - а просять в іспанців пальне. Іспанці добре памятають савецкие интернацианальние бригади. Ненависть до комуністів республіканців почалась з того, що вони почали вбивати священиків, гвалтувати монахинь і мародерити церковне майно. Одним словом руzzкий мир, одне й те саме сотні років підряд
показати весь коментар
07.04.2022 10:39 Відповісти
Русские не вернули испанцам детей ( помните детей Испании, которых "спасал" СССР?). После войны кое-как вернули подростков, которые помнили своих родителей, знали язык и устроили бунт в дет.доме), а мелюзгу- не вернули! ((( Родители в Испании ничего добиться так и не смогли! (
показати весь коментар
07.04.2022 10:49 Відповісти
Вдогонку за дітьми ще і золотий запас прихопили.... Ну мародери, ну що візьмеш..
показати весь коментар
07.04.2022 15:07 Відповісти
Ох і файно ж та смачно кацапам курс показали!
показати весь коментар
07.04.2022 10:41 Відповісти
У іспанців проснулась на генетичному рівні ненависть до мордору. Бо тієї громадянської війни, яку замутили місцеві комуняки завдяки комунякам савєцкім в 36-38рр минулого століття, могло не бути Совєти сунули свого носа скрізь в Європі дєлать міровую рєволюцию а в той же час були злиднями і обдертими. Тато памя"ятав як у вересні 39р на Західну Україну вторглися красноармейци в обмотках і штопаній формі. І відразу в торговців та у звичайних людей цукор на брагу.
показати весь коментар
07.04.2022 10:46 Відповісти
Іспанобандерівці
показати весь коментар
07.04.2022 10:51 Відповісти
О - вёсла!
показати весь коментар
07.04.2022 10:52 Відповісти
Скоро москаль згадає свою стародавню професію бурлаки
показати весь коментар
07.04.2022 10:54 Відповісти
За спиной летит снежок,
Мчат телеги с кручи.
И трамвай - хорошо,
И троллейбус- хорошо,
И метро - хорошо,
Паровоз - хорошо,
Пароход - хорошо,
Самолёт - хорошо,
А олени лучше!
показати весь коментар
07.04.2022 11:02 Відповісти
золоті слова!
показати весь коментар
07.04.2022 11:08 Відповісти
Це чудово
показати весь коментар
07.04.2022 11:12 Відповісти
Трішечкі не так воно діється. Як капітан кажу. Неможливо просто визвати та попросити дозаправку. Цьому передує ціла процедура. Спочатку капітан ставить до відома судновласника де потрібна бункеровка топлівом. Потім судновласник зв'язується з агентом в тому порту - де маєть бути бункеровка. Йде передплата за топліво та портові збори, оплата агентських послуг.
Якщо це все вже проплачено та домовлено, день, час, місто постановки на якор - ніхто вже відмовити в бункеровке не зможе.
Тому, на відео, скоріш за все просто якись небайдужий громадянин послав нах руський корабель.
Але, звучить приємно.
Чім більш їх будуть посилать по всьому світу - тім скорище до ніх почне щось доходити.
Хоча.... там нема куда доходити, вскрили бошку кацапу, а там замість мізків якась бічовка вуха тримає.
показати весь коментар
07.04.2022 11:18 Відповісти
Російський корабель, а не руський. Руські кораблі - це ті, що під Константинополь у X столітті плавали, наразу ніяких руських кораблів уже років із 800 не існує.
показати весь коментар
07.04.2022 12:14 Відповісти
А у грузинского корабля как тогда просили напрямую?
показати весь коментар
07.04.2022 18:47 Відповісти
Грузінске судно то інша сітуація. У кацапів в морі закінчувалось пальне та вони вирішили що можуть на халяву взять у іншого судна, бо думали що всі їх бояться та поважають - але були послані накуй.
показати весь коментар
07.04.2022 19:58 Відповісти
Дякую за пояснення
показати весь коментар
07.04.2022 20:48 Відповісти
Очень квалифицированный испанский диспетчер)) Явно знает, как работать с "русским кораблем"
показати весь коментар
07.04.2022 11:23 Відповісти
Теперь самое главное, что бы кацапы всегда слышали только эти слова на пределами своей помойки
показати весь коментар
07.04.2022 11:37 Відповісти
Бурлаків викликайте!
показати весь коментар
07.04.2022 12:00 Відповісти
Йо-майо! Та тож, мабуть, той самий легендарний Диспетчер Карлос!!! )))
показати весь коментар
07.04.2022 12:01 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
показати весь коментар
07.04.2022 12:03 Відповісти
это хорошо, но ещё лучше будет когда русню начнут резать. Мяу
показати весь коментар
07.04.2022 12:26 Відповісти
Це був справжній диспетчер Карлос.
показати весь коментар
07.04.2022 13:28 Відповісти
молодцы испанцы!
показати весь коментар
07.04.2022 14:22 Відповісти
Дякуємо всім нашим друзям за підтримку! Дякуємо за вірний курс рос кораблям, рос гражданами, всім рашистським **************!!!💛💙💛💙💛💙💛💙
показати весь коментар
07.04.2022 16:45 Відповісти
GLORIA A ESPANA !!!
показати весь коментар
07.04.2022 23:50 Відповісти
 
 