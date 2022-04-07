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20-річний український воїн Ярослав Бригинець, позивний Махач, загинув у бою за Маріуполь, рятуючи побратимів. ВIДЕО

У Маріуполі загинув 20-річний український воїн, який віддав життя, рятуючи друзів, які потрапили під обстріл російських окупантів.

Про це повідомив один з бойових товаришів полеглого захисника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Побратим, який повідомив про загибель бійця, пообіцяв помститися російським окупантам за його смерть.

"Ярослав "Махач". Витягував друзів, які потрапили під обстріл. Одного разу в розмові ти сказав, що не хочеш, щоб тебе оплакували і сумували, якщо щось трапиться. Ми не будемо плакати брат, ми помстимемося! Ти справжній чоловік, воїн та герой. Людина, яка завжди усміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе", - написав побратим.

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У Мережі українці висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю бійця і згадують його як щиру і добру людину. Ось, що знайомі пишуть про українського захисника:

  • "Ти був одним із кращих людей, яких я знав, якщо не найкращим! Простим, добрим, веселим і просто людиною, яка завжди прийде на допомогу в будь-якій ситуації. Я знав тебе значно краще, аніж інші і тому я не буду сумувати. Тому що знаю, що ти не хотів, щоб хтось лив сльози, коли тебе не стане. Ти був справжнім ВОЇНОМ! І помер СПРАВЖНІМ ГЕРОЄМ!".
  • "Ми не будемо плакати брат, ми будемо мстити! Ти справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди посміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе".
  • "Досі не віриться, що ти став ангелом. Хочу, щоб це був сон Вічна пам‘ять. Ти назавжди в наших серцях. Ти казав робити все на максимум і вірити в світле майбутнє (боляче від того, що уже це все буде без тебе). Спи спокійно Наш Герой".
  • "У нього закохались так багато дівчат країни, що це ніби втрата знайомої людини".
  • "Він витягував друзів, які потрапили під обстріл… До війни в нього було життя. У нього були плани на майбутнє. Він хотів просто жити! Вільно жити у своїй Незалежній державі! Вічна слава герою".

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втрати (4398) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+80
Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:36
+43
Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:38
+37
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07.04.2022 10:42
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Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:36 Відповісти
Тысяча убитых кацапов за твою смерть - ничто. Земля тебе пухом, нащ Герой.
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07.04.2022 11:35 Відповісти
Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:38 Відповісти
нестерпно...
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07.04.2022 10:41 Відповісти
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07.04.2022 10:42 Відповісти
Помстимося !!!
Спочивай з миром брате 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.04.2022 10:46 Відповісти
Вічна память!
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07.04.2022 10:52 Відповісти
Будемо пам"ятати.
Хай наші діти беруть приклад з таких людей
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07.04.2022 11:02 Відповісти
Воїн-Янгол с дитячою посмішкою...
(біль, сум, розпач...)
Царство Небесне Герою...
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07.04.2022 11:04 Відповісти
Треба помститься за Героя
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07.04.2022 11:04 Відповісти
Вічна память!
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07.04.2022 11:17 Відповісти
Вічна память!Родині щирі співчуття .
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07.04.2022 11:29 Відповісти
Ярослав назавжди залишиться молодою, усміхненою людиною та безстрашним воїном, який до нестями любив Україну. Слава Герою!
Смерть рашистським окупантам.
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07.04.2022 11:50 Відповісти
До БОЛИ ЖАЛКО !КРАСАВЕЦ,МОЛОДОЙ И СИЛЬНЫЙ и почти не жил эту жизнь,но погиб героем!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2022 11:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2022 11:56 Відповісти
Навсегда остался таким молодым, совершенным красавцем, и героем!
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07.04.2022 12:23 Відповісти
Слава Герою!!!
Вічна пам'ять!!!
Смерть рашистським окупантам!!!
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07.04.2022 12:25 Відповісти
Ну взагалі - це ЗЛОЧИН ДЕРЖАВИ, що таких молодих вона посилає на війну....

Воювати і брати участь у гарячих конфліктах, повинні як в АМЕРИКАНСЬКІЙ АРМІЇ... Вже одружені та заміжні, з дітьми, бажано після 35-40 років, з купою страхування і гарантій для дружини та діточок, зі вступом у нацкращі вузи країни для дітей.. Коли чоловік знає, що вразі чого, його родина нічого не буде потребувати....
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07.04.2022 12:59 Відповісти
С.У.М.
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07.04.2022 13:04 Відповісти
Ком в горлі ... сум.... материнський біль..СЛАВА УКРАЇНІ !ГЕРОЮ СЛАВА ! СМЕРТЬ МОСКОВСЬКИМ НАЦИСТАМ !
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07.04.2022 15:11 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ!
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07.04.2022 17:29 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.04.2022 17:44 Відповісти
Вічна пам'ять герою🙏🙏🙏😭💙💛
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07.04.2022 20:16 Відповісти
Слезы льются ручьем, уходит ЦВЕТ НАЦИИ! Будь ты проклят путин!
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07.04.2022 21:52 Відповісти
Такий хлопець!! Такий воїн!! Такий друг!! R.I.P. Ярославе 😢
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07.04.2022 22:18 Відповісти
Цвіт Нації, такий молодий. Душа плаче за всіма загиблими. Вічна память в наших серцях
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09.04.2022 08:39 Відповісти
 
 