20-річний український воїн Ярослав Бригинець, позивний Махач, загинув у бою за Маріуполь, рятуючи побратимів. ВIДЕО

У Маріуполі загинув 20-річний український воїн, який віддав життя, рятуючи друзів, які потрапили під обстріл російських окупантів.

Про це повідомив один з бойових товаришів полеглого захисника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Побратим, який повідомив про загибель бійця, пообіцяв помститися російським окупантам за його смерть.

"Ярослав "Махач". Витягував друзів, які потрапили під обстріл. Одного разу в розмові ти сказав, що не хочеш, щоб тебе оплакували і сумували, якщо щось трапиться. Ми не будемо плакати брат, ми помстимемося! Ти справжній чоловік, воїн та герой. Людина, яка завжди усміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе", - написав побратим.

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У Мережі українці висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю бійця і згадують його як щиру і добру людину. Ось, що знайомі пишуть про українського захисника:

"Ти був одним із кращих людей, яких я знав, якщо не найкращим! Простим, добрим, веселим і просто людиною, яка завжди прийде на допомогу в будь-якій ситуації. Я знав тебе значно краще, аніж інші і тому я не буду сумувати. Тому що знаю, що ти не хотів, щоб хтось лив сльози, коли тебе не стане. Ти був справжнім ВОЇНОМ! І помер СПРАВЖНІМ ГЕРОЄМ!".

"Ми не будемо плакати брат, ми будемо мстити! Ти справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди посміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе".

"Досі не віриться, що ти став ангелом. Хочу, щоб це був сон Вічна пам‘ять. Ти назавжди в наших серцях. Ти казав робити все на максимум і вірити в світле майбутнє (боляче від того, що уже це все буде без тебе). Спи спокійно Наш Герой".

"У нього закохались так багато дівчат країни, що це ніби втрата знайомої людини".

"Він витягував друзів, які потрапили під обстріл… До війни в нього було життя. У нього були плани на майбутнє. Він хотів просто жити! Вільно жити у своїй Незалежній державі! Вічна слава герою".

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