Колишній кримінальник викрав з російського танка, який стояв в нього на подвір'ї, офіцерські документи та форму: "Дєд, скільки відмотав?", - "20", - "То він голий тепер бігає?", - "Х#й його знає". ВIДЕО
Колишній кримінальник викрав з російського танка, який стояв в нього на подвір'ї, офіцерські документи, форму та сухпаї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про цей випадок опублікований в соцмережах. На записі українські бійці оглядають здобуток літнього чоловіка. Ймовірно, це відбувається на блокпосту.
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Топ коментарі
+90 Ivan Pupkin #465282
показати весь коментар07.04.2022 12:32
+69 Чайка Київ
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+47 MausMike
показати весь коментар07.04.2022 12:31
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інший чолов"яга кожну ніч на полювання ходить (3-5 тварюк не просинається)...а зброя у діда не проста а для впевненого сафарі , з оптикою і приладами нічного бачення і тепловізором... (дай тобі діду вдалого полювання!! дякуємо...)
Экспроприация награбленного. ))
допоможіть його забомбити!!
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