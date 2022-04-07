Колишній кримінальник викрав з російського танка, який стояв в нього на подвір'ї, офіцерські документи та форму: "Дєд, скільки відмотав?", - "20", - "То він голий тепер бігає?", - "Х#й його знає". ВIДЕО

Колишній кримінальник викрав з російського танка, який стояв в нього на подвір'ї, офіцерські документи, форму та сухпаї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про цей випадок опублікований в соцмережах. На записі українські бійці оглядають здобуток літнього чоловіка. Ймовірно, це відбувається на блокпосту.

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