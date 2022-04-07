Російські загарбники і Рудий ліс: наслідки окупації у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. ВIДЕО
З 24 лютого по 31 березня російські військовослужбовці вбирали енергетику української землі в окупованому Чорнобилі. Окупанти без остраху рили окопи в забрудненому радіацією ґрунті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поряд з їх покинутими позиціями дозиметр безупину пищить - сповіщає про небезпеку. Понад місяць бійці вдихали заражений пил Рудого лісу. Готувалися до окупації Чорнобиля заздалегідь - привезли з собою мішки для барикад. Хоча землю в них набирали вочевидь вже в зоні відчуження. Покидали ж позиції поспішно - після себе лишили чоботи, недоїдки, купи сміття та спалені дерева Рудого лісу. Поряд з позиціями ворога бігають заражені радіацією собаки.
"Багато бруду. Багато залишків їх їжі. Вони тут і жили в цьому лісі. Багато поспалювали," - говорять очевидці.
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@AS7404542949
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https://twitter.com/AS7404542949/status/1511668204170620931 22 ч
Так называемый «военный журналист» издания «Комсомольская правда» Александр Коц подозревается в изнасилованиях и геноциде на территории Киевской области.
Коц также участвовал в пытках и допросах украинских военных на Донбассе
війна війною, а наше дурнувате село ніхто не відміняв