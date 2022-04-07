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Російські загарбники і Рудий ліс: наслідки окупації у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. ВIДЕО

З 24 лютого по 31 березня російські військовослужбовці вбирали енергетику української землі в окупованому Чорнобилі. Окупанти без остраху рили окопи в забрудненому радіацією ґрунті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поряд з їх покинутими позиціями дозиметр безупину пищить - сповіщає про небезпеку. Понад місяць бійці вдихали заражений пил Рудого лісу. Готувалися до окупації Чорнобиля заздалегідь - привезли з собою мішки для барикад. Хоча землю в них набирали вочевидь вже в зоні відчуження. Покидали ж позиції поспішно - після себе лишили чоботи, недоїдки, купи сміття та спалені дерева Рудого лісу. Поряд з позиціями ворога бігають заражені радіацією собаки.

"Багато бруду. Багато залишків їх їжі. Вони тут і жили в цьому лісі. Багато поспалювали," - говорять очевидці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусам радять уникати контактів з російськими окупантами, які повернулись із Зони відчуження, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17373) радіація (186) ЧАЕС (537)


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Топ коментарі
+33
Повезли радіоактивний пєпєл орки в білорусь і раССію !
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07.04.2022 12:44
+21
"Вєрнувшись в родной зулупінск, єгорка старался особо нє свєтіться."
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07.04.2022 12:49
+19
Собачок шкода.
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07.04.2022 12:46
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Повезли радіоактивний пєпєл орки в білорусь і раССію !
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07.04.2022 12:44 Відповісти
Егеж. То орки вищого гатунку, суцільно одні "світлості" та "сіятельства".
Крім того їх у якості торшерів та бра можна використовувати.
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07.04.2022 13:06 Відповісти
Не можна бо від радіації тип у Гамма-промені захисту немає
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07.04.2022 19:50 Відповісти
Ординцям все можна. І дорогу переходити на червоне світло, і пальці в розетку пхати, і феном волосся у ванні сушити. Та багато інших "корисних" речей робити.
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07.04.2022 19:56 Відповісти
AS74


@AS7404542949

·
https://twitter.com/AS7404542949/status/1511668204170620931 22 ч



Так называемый «военный журналист» издания «Комсомольская правда» Александр Коц подозревается в изнасилованиях и геноциде на территории Киевской области.
Коц также участвовал в пытках и допросах украинских военных на Донбассе

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07.04.2022 12:46 Відповісти
Бойся поц.Бегай от правосудия,пока сможешь
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07.04.2022 12:50 Відповісти
Прав був старий Ламброзо
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07.04.2022 13:56 Відповісти
А може він насправді не Алєксандр а Сруль Коц?
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07.04.2022 19:51 Відповісти
Собачок шкода.
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07.04.2022 12:46 Відповісти
Молодші- Ваша Светлость,старші - Ваше Сиятельство. До пріщвиша орка необхідно ставити приставку "Фон"
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07.04.2022 12:48 Відповісти
"Вєрнувшись в родной зулупінск, єгорка старался особо нє свєтіться."
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07.04.2022 12:49 Відповісти
Тепер перед словом кацап потрібно добавляти "фон", "ваше сіятєльство", "ваша свєтлость". Свинособаки бл...
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07.04.2022 12:51 Відповісти
угу. а який там рівень радіації так і не сказали... )
війна війною, а наше дурнувате село ніхто не відміняв
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07.04.2022 12:51 Відповісти
На 1:30. Це що, протитанкові їжаки з берези?
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07.04.2022 12:57 Відповісти
Частину радіакції вивезли до бульбашів.
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07.04.2022 13:02 Відповісти
Так, те що там радіація - зрозуміло. А от який рівень - не сказали. Значить досить високий. Два тижні тому дим і пил із зони відчуження накрив Київ і околиці. І тиша, лише дозиметр попискує...
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07.04.2022 13:17 Відповісти
Это как раз тот случай, когда и хер с ними)))
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07.04.2022 13:18 Відповісти
Зачем брехать . Рыжего леса нет уже лет двадцать . Деревья утилизировали и всё переорали .
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07.04.2022 13:36 Відповісти
Саме так.
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07.04.2022 13:48 Відповісти
И где тут брехня?Место так и называется Рыжий лес-самое грязное место в зоне Переорали лес? Кто?Мальчик в распятых трусиках ?
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07.04.2022 16:07 Відповісти
Рілля
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07.04.2022 16:16 Відповісти
скорей подохнут.
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07.04.2022 15:26 Відповісти
 
 