Російські загарбники і Рудий ліс: наслідки окупації у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. ВIДЕО

З 24 лютого по 31 березня російські військовослужбовці вбирали енергетику української землі в окупованому Чорнобилі. Окупанти без остраху рили окопи в забрудненому радіацією ґрунті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поряд з їх покинутими позиціями дозиметр безупину пищить - сповіщає про небезпеку. Понад місяць бійці вдихали заражений пил Рудого лісу. Готувалися до окупації Чорнобиля заздалегідь - привезли з собою мішки для барикад. Хоча землю в них набирали вочевидь вже в зоні відчуження. Покидали ж позиції поспішно - після себе лишили чоботи, недоїдки, купи сміття та спалені дерева Рудого лісу. Поряд з позиціями ворога бігають заражені радіацією собаки.

"Багато бруду. Багато залишків їх їжі. Вони тут і жили в цьому лісі. Багато поспалювали," - говорять очевидці.

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