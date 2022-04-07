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Російські пропагандисти показали понтонний міст через Сіверський Донець поблизу Кам'янки та розбиту техніку армії РФ. ВIДЕО

Російські пропагандисти показали понтонний міст через Сіверський Донець поблизу Кам'янки та розбиту техніку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно кілька одиниць бронетехніки, що спалена поблизу переправи та щонайменше ще дві - втоплені у річці. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) пропаганда (2801)


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Топ коментарі
+61


и пошли ответы руцкой суке :




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07.04.2022 13:08
+59
Щоб ти **** здохла разом зі своїм виводком і своїм чоловіком.
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07.04.2022 13:22
+52
- Господи, я у тебя одного прошу, Господи смерти прошу, Господи не откажи, Господи медленной и мучительной смерти прошу, не для себя прошу Господи, для русни, прошу.
(старый одесский анекдот)
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07.04.2022 13:08
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Бахнуть би їх з артилерії чи з байрактара і щоб горіли у пеклі, ссуки
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07.04.2022 13:07 Відповісти
а где байрактары кстати
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07.04.2022 19:38 Відповісти
Подыхать едут дебилы ватные ,никто домой не вернётся ...
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07.04.2022 13:07 Відповісти


и пошли ответы руцкой суке :




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07.04.2022 13:08 Відповісти
Привёз украденное постельное бельё и прокладки. Устроили пьянку на всю деревню..
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07.04.2022 13:13 Відповісти
Щоб ти **** здохла разом зі своїм виводком і своїм чоловіком.
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07.04.2022 13:22 Відповісти
Неужели нельзя одной ракетой Ураган издалека по этой переправе стрельнуть? Пусть еще 3 дня там в грязи чинят...
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07.04.2022 13:08 Відповісти
получается - нельзя. иначе бахнули бы
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07.04.2022 13:09 Відповісти
Точные координаты дайте.
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07.04.2022 13:10 Відповісти
Ураган однією ракетою наврядчи попаде. Щоб однією - тут Вільха потрібна.
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07.04.2022 13:28 Відповісти
головне не питати, чому у нас Вільх та інших ракет не має, бо Цензор в оренді у падаляка, а тому одразу блокують)
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07.04.2022 22:36 Відповісти
Я вже сидів в бані за посилання на офіційний сайт Великого крадівництва, де анансувався початок реконструкції шляхів до санаторіїв у Миколаївській області 22.02.2022. На запитання на якій підставі банять за посилання на офіційні державні сайти України, адмін відмовчувався всі три дні.
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07.04.2022 23:34 Відповісти
+- те саме, про бубачку як про дохляку - тіка хароше або нічого))))
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08.04.2022 00:11 Відповісти
Пусть они кучкой соберутся в одном месте, тогда и бахнем...
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07.04.2022 13:45 Відповісти
- Господи, я у тебя одного прошу, Господи смерти прошу, Господи не откажи, Господи медленной и мучительной смерти прошу, не для себя прошу Господи, для русни, прошу.
(старый одесский анекдот)
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07.04.2022 13:08 Відповісти
А в плену будут пускать сопли давить на жалость и рассказывать что думали что едут на учения
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07.04.2022 13:10 Відповісти
Не думаю, что такая куйня проканает сейчас. Но zомби эту мантру будут тупо повторять, и что "рафик не у чём не виноват"..
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07.04.2022 13:19 Відповісти
Думаю, наразі таких нема - хто хотів, той уже здався чи втік. Поки мобілізацію і призов вони не проведуть, то таких не не буде...
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07.04.2022 13:22 Відповісти
А де ж розбита техніка?
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07.04.2022 13:18 Відповісти
Під водою танк та БТР, на березі 3 згорілі вантажівки.
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07.04.2022 13:28 Відповісти
Танк и бтр в речке и кучи обломков на заднем плане это случайно не они?
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07.04.2022 15:50 Відповісти
Підерасам танкістам повезло в них баня
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07.04.2022 13:25 Відповісти
Кацапські зомбаки спішать в пекло 😡
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07.04.2022 13:32 Відповісти
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07.04.2022 13:45 Відповісти
Все моє дитинство влітку пройшло у Кам'янці. Донець там повертає,на його лівому березі росли великі тополі, а на тій, що на самій кручі була "тарзанка". добре що моя рідна тіточка, сирота, батьки якої загинули в Другій світовій не дожила до цього жаху.
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07.04.2022 13:51 Відповісти
немецкий генерал, командир 11 АК описывал форсирование рузге С.Донца в августе 1943 года, только севернее, в районе К.Лопани. Первую переправу разрушили артой, потом разведка установила, что опять в том же месте строят.Дожидались, когда только начинается установка, экономы боеприпас, только одно орудие несколькими в ыстрелами уничтожали все подготовительные работы, так продолжалось три дня. Но рано утром 20 танков таки прорвались , прошли около 10 км но попали под удар штурмовых орудий. Начали выяснять как же форсировали глубокую реку (до 4 м). Потом оказалось, что за ночь русские утопили в два ряда танки по дну реки, положили утопленный в воде на 1 м настил. Все утопленные танки были взорваны. Все удивлялись упрямству, но посчитали, что русские уже доложили наверх о переправе, и любой ценой доказывали о ее существовании. И звездочетов из "Звезды" пригласили, чтобы доложили -героическая переправа действует.
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07.04.2022 13:55 Відповісти
Стойко держатся. Десятые сутки через ствол дышат.
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07.04.2022 14:41 Відповісти
они туда-сюда эти БТР гоняют по мосту?
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07.04.2022 17:20 Відповісти
Если рузге - сразу в гроб,
Сохранить баблишко чтоб
Напишите, рузге, завещание!
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07.04.2022 22:54 Відповісти
Ты уже труп. И он уже труп. Ждите суки.
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08.04.2022 01:00 Відповісти
 
 