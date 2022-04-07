Російські пропагандисти показали понтонний міст через Сіверський Донець поблизу Кам'янки та розбиту техніку армії РФ. ВIДЕО

Російські пропагандисти показали понтонний міст через Сіверський Донець поблизу Кам'янки та розбиту техніку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно кілька одиниць бронетехніки, що спалена поблизу переправи та щонайменше ще дві - втоплені у річці.

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