Російські пропагандисти показали понтонний міст через Сіверський Донець поблизу Кам'янки та розбиту техніку армії РФ. ВIДЕО
Російські пропагандисти показали понтонний міст через Сіверський Донець поблизу Кам'янки та розбиту техніку армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно кілька одиниць бронетехніки, що спалена поблизу переправи та щонайменше ще дві - втоплені у річці.
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+61 Вася Шевченко #371210
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+59 Володимир #485008
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+52 Старый зольдат
показати весь коментар07.04.2022 13:08
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(старый одесский анекдот)
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