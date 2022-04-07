Портрети Леніна і Сталіна зняли з водонапірної вежі у Новгороді-Сіверському. ВIДЕО
Портрети Леніна і Сталіна зняли з водонапірної вежі у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мозаїчні зображення комуністичних лідерів скинули з висоти вниз. Заступник начальника Новгород-Сіверської РВА Володимир Шкарпітко назвав це відповіддю на слова Путіна декомунізацію України.
Топ коментарі
+56 буков
показати весь коментар07.04.2022 14:06
+56 hellgi 5
показати весь коментар07.04.2022 14:06
+27 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар07.04.2022 14:07
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Й це старі мозаїки , про яких тупо забули , бо в Чернигівщині комуняк вже давно нема .
Так ось ... десь в 50км від Новгорода С. в ********** там й 21 столітті ліплять на фасади нові портрети якщо не Ульянова , то Сраліна точно .
********* зараз в ментальному стані 16 століття -- це максимум ...
як прикро що треба було людям пройти через пекло щоб зрозуміти це..
самому дивно що цей момент так добре запамятався
хай краще скажуть, куди "подівся" голова Новгород-Сіверської райадміністрації у перший же день війни?
А ми ще дивуємся, чом совок з нас ніяк не вийде...
Почти по "классике" - "Они
утонулиразбились". ))
Интересно, сколько лет этой водонапорной башне?
Я бы с удовольствием забрал бы себе!
Загалом, Чернігівщина завжди була заповідником совку і любителів Луки, хоча і не агресивних- не таких як домбасята
Слава Україні !!!
Та вишка таке собі видовище, якщо йти поруч, то уся увага на ринок або церкву поруч.