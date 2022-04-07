Портрети Леніна і Сталіна зняли з водонапірної вежі у Новгороді-Сіверському. ВIДЕО

Портрети Леніна і Сталіна зняли з водонапірної вежі у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мозаїчні зображення комуністичних лідерів скинули з висоти вниз. Заступник начальника Новгород-Сіверської РВА Володимир Шкарпітко назвав це відповіддю на слова Путіна декомунізацію України.

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