Гайдай про наслідки успішної атаки українських воїнів на Луганщині: Загарбників відкинули на 6-10 км від Кремінної. ВIДЕО
Російських військових відкинули на 6-10 км від міста Кремінна на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Орків відбили від Кремінної. Гірські штурмовики успішно атакують ворога та відкинули загарбників на 6-10 км від міста Кремінна", - уточнив він.
Гайдай зазначив, що це відбулося завдяки успішній атаці українських воїнів. Ймовірно, йдеться саме про ту атаку, про яку раніше сьогодні повідомляв пресцентр штабу ООС.
Топ коментарі
+48 Kucher
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2. За 40 дней войны теробороновцы могут получить подготовку лучше чем КМБ в ВСУ. Делают ли они это?
3. Тероборону в прифронтовых областях подтягивают в ВСУ (на контракты в т.ч.)
4. Тероборона в тыловых областях - это отдельная история. Например в Днепре, местный комерц из 90-х Загид Краснов передает теробороне Мицики л-200. А когда его спрашивают: Почему не в ВСУ, где они в 100 раз нужнее? - падает на мороз. Во Львове у теробороны экипировка лучше чем у наших бойцов на передке. И т.д. и т.п.
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