Гайдай про наслідки успішної атаки українських воїнів на Луганщині: Загарбників відкинули на 6-10 км від Кремінної. ВIДЕО

Російських військових відкинули на 6-10 км від міста Кремінна на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орків відбили від Кремінної. Гірські штурмовики успішно атакують ворога та відкинули загарбників на 6-10 км від міста Кремінна", - уточнив він.

Гайдай зазначив, що це відбулося завдяки успішній атаці українських воїнів. Ймовірно, йдеться саме про ту атаку, про яку раніше сьогодні повідомляв пресцентр штабу ООС.

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