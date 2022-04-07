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Окупація ЧАЕС: який вигляд має станція після перебування там російських військових. ВIДЕО

Російські військові, які окупували Чорнобильську АЕС з 24 лютого по 31 березня, залишили по собі страшний безлад та розграбоване ремонтно-технічне обладнання. Але потрапити в особливо важливі зони окупантам, на щастя, так і не вдалося.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Український свідок", інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС з першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Відтоді вони тримали у заручниках усіх, хто опинився на станції: нацгвардійців, які охороняли об'єкт та співробітників атомної станції. Під час свого перебування на станції окупанти почали встановлювати свої "порядки".

"Коли тут жили наші військові, тут був порядок та чистота. Те, що ви зараз бачите - наслідок перебування тут, так званих, орків", - розповідає працівник адмінбудівлі, демонструючи розгромлене приміщення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники і Рудий ліс: наслідки окупації у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. ВIДЕО

Окупанти навіть намагалися проникнути в ядерне сховище за декілька днів до того, як покинули станцію. Як зазначають співробітники станції, сховище ядерних відходів, а іноді його ще називають ЦХОЯТ, це найнебезпечніше місце в зоні відчуження. Вони спробували пройти систему автоматичного допуску за допомогою українського військового, але їм це зробити не вдалося.

"Ми були другою групою, яка сюди приїхала, тому ми знали куди ми їдемо. Страху, як такого не було. Була тривожність", - розповідає працівник станції.

Також дивіться: Траншеї у чорнобильській зоні, вириті окупантами. ВIДЕО безпілотника

Окрім пограбування адміністративної будівлі, окупанти також здійснювали акти мародерства в готелі поряд зі станцією. А ще частині російським військовим замість награбованого майна, довелося везти додому лише радіаційне опромінення, адже з першого дня війни вони перебували в Рудому лісі.

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Нагадаємо, медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]

Ми підготуємо матеріали до публікації та зробимо так, аби їх побачив увесь світ!

окупація (6694) ЧАЕС (537)


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Топ коментарі
+16
оно то так.
но, как бы у нас нет возможноси по дивизии держать на каждый населеный пункт а уврага преимущество было - внзапный удар делалася с любой стороны.

ну и Люся +Писькограй готовили Шашлыки а не армию мобиизировали
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07.04.2022 14:28
+11
Нацгвардия и руководство страны в целом наконец-то сделает выводы о том, как надо по-настоящему охранять и оборонять стратегические объекты?...
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07.04.2022 14:22
+9
Харків, відльоти наших гаубиць, мабуть БК підвезли, а то щось було тихо Приємно, але гучно
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07.04.2022 14:24
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Нацгвардия и руководство страны в целом наконец-то сделает выводы о том, как надо по-настоящему охранять и оборонять стратегические объекты?...
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07.04.2022 14:22 Відповісти
оно то так.
но, как бы у нас нет возможноси по дивизии держать на каждый населеный пункт а уврага преимущество было - внзапный удар делалася с любой стороны.

ну и Люся +Писькограй готовили Шашлыки а не армию мобиизировали
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07.04.2022 14:28 Відповісти
Харків, відльоти наших гаубиць, мабуть БК підвезли, а то щось було тихо Приємно, але гучно
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07.04.2022 14:24 Відповісти
Чугуїв наш чи орків? Бо пишуть, що Малинівку за Чугуєвом звільнили.
Мабуть вільні частині з-під Києва направили на поступове звільнення Харьківщини.
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07.04.2022 15:51 Відповісти
Зараз не можу сказати, була бойня. Маю там колєгу, може дозвонюся. Малинівка одразу була в окупації, бо сунули на Чугуєвський аеродром. Але літуни вшилися, може там забили якісь ангари
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07.04.2022 16:07 Відповісти
Ну що тут сказати? Відчувається що радіакції поменшало. Частину лапті повезли з собою до Бульбашії.
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07.04.2022 14:31 Відповісти
Орки - вони і у Чорнобилі орки, тут нічого коментувати
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07.04.2022 14:41 Відповісти
Приблизно так, як виглядала відразу після аварії!
Шкода, що радіоактивні відходи не покрали на сувеніри!
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07.04.2022 14:52 Відповісти
В Донецькому апорту були наші воїни кіборги, а в Маріуполі термінатори.
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07.04.2022 14:52 Відповісти
 
 