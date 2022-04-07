Окупація ЧАЕС: який вигляд має станція після перебування там російських військових. ВIДЕО

Російські військові, які окупували Чорнобильську АЕС з 24 лютого по 31 березня, залишили по собі страшний безлад та розграбоване ремонтно-технічне обладнання. Але потрапити в особливо важливі зони окупантам, на щастя, так і не вдалося.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Український свідок", інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС з першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Відтоді вони тримали у заручниках усіх, хто опинився на станції: нацгвардійців, які охороняли об'єкт та співробітників атомної станції. Під час свого перебування на станції окупанти почали встановлювати свої "порядки".

"Коли тут жили наші військові, тут був порядок та чистота. Те, що ви зараз бачите - наслідок перебування тут, так званих, орків", - розповідає працівник адмінбудівлі, демонструючи розгромлене приміщення.

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Окупанти навіть намагалися проникнути в ядерне сховище за декілька днів до того, як покинули станцію. Як зазначають співробітники станції, сховище ядерних відходів, а іноді його ще називають ЦХОЯТ, це найнебезпечніше місце в зоні відчуження. Вони спробували пройти систему автоматичного допуску за допомогою українського військового, але їм це зробити не вдалося.

"Ми були другою групою, яка сюди приїхала, тому ми знали куди ми їдемо. Страху, як такого не було. Була тривожність", - розповідає працівник станції.

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Окрім пограбування адміністративної будівлі, окупанти також здійснювали акти мародерства в готелі поряд зі станцією. А ще частині російським військовим замість награбованого майна, довелося везти додому лише радіаційне опромінення, адже з першого дня війни вони перебували в Рудому лісі.

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