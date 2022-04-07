"Тисячі фур везуть товар в Росію. Черга 50 кілометрів", - активісти продовжують блокування вантажівок на в'їзді з Польщі в Білорусь. ВIДЕО
Активісти продовжують блокування вантажівок з російськими та білоруськими номерами на в'їзді з Польщі в Білорусь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, черга з фур вже сягнула 50 кілометрів. Учасники блокування закликають підтримати акцію і долучитися до них.
Топ коментарі
+61 Чайка Київ
показати весь коментар07.04.2022 14:16
+31 Микола Мазуренко
показати весь коментар07.04.2022 14:18
+30 Alex Dev #442192
показати весь коментар07.04.2022 14:19
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Цією "блокировкой" ніц наякої мети не досяжно.
Треба просто спрямувати цей потік до українських пунктів пропуску.
А далі просто конфіскація на законних засадах.
На яких законних підставах можна "спрямувати потік " ?
В Польше готовы изменить Конституцию в ответ на ...
https://www.ng.ru › 2022-03-22 › 6_8397_poland
22 мар. 2022 г. - Речь идет об исключении лимитов расходов на армию, а также возможности конфискации имущества олигархов и субъектов Российской Федерации.
Ukrainian Bible
29 Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.
У нас тотальна війна чи ні?!!
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям
Не дивитися, якщо серед заблокованих фура є із грузинськими номерами
Вже все затихло?
Поляки чекають, бо там всі товари з Німеччини та Нідерландів.