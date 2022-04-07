"Тисячі фур везуть товар в Росію. Черга 50 кілометрів", - активісти продовжують блокування вантажівок на в'їзді з Польщі в Білорусь. ВIДЕО

Активісти продовжують блокування вантажівок з російськими та білоруськими номерами на в'їзді з Польщі в Білорусь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, черга з фур вже сягнула 50 кілометрів. Учасники блокування закликають підтримати акцію і долучитися до них.

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