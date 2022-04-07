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"Тисячі фур везуть товар в Росію. Черга 50 кілометрів", - активісти продовжують блокування вантажівок на в'їзді з Польщі в Білорусь. ВIДЕО

Активісти продовжують блокування вантажівок з російськими та білоруськими номерами на в'їзді з Польщі в Білорусь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, черга з фур вже сягнула 50 кілометрів. Учасники блокування закликають підтримати акцію і долучитися до них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У порту Роттердама застрягли 4,5 тисячі морських контейнерів для Росії, - Bloomberg

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Білорусь (7930) кордон (4765) вантажі (1440) Польща (8498)


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Топ коментарі
+61
Молодці !!! Дякуємо !!!
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07.04.2022 14:16
+31
Чому їх не конфіксувати на користь біженців з України?
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07.04.2022 14:18
+30
Так тримати! Це теж фронт боротьби.
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07.04.2022 14:19
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Молодці !!! Дякуємо !!!
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07.04.2022 14:16 Відповісти
Та то дурна діяльність )))

Цією "блокировкой" ніц наякої мети не досяжно.

Треба просто спрямувати цей потік до українських пунктів пропуску.

А далі просто конфіскація на законних засадах.
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07.04.2022 14:37 Відповісти
ОСОБЛИВО ТУПИМ "пропонувальщикам" запитання.

На яких законних підставах можна "спрямувати потік " ?
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07.04.2022 15:23 Відповісти
Таким аби щось перднуть, та хапонути лайків від ідіотів
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07.04.2022 18:06 Відповісти
поляки готують документи для їх конфіскації, мабуть

В Польше готовы изменить Конституцию в ответ на ...
https://www.ng.ru › 2022-03-22 › 6_8397_poland





22 мар. 2022 г. - Речь идет об исключении лимитов расходов на армию, а также возможности конфискации имущества олигархов и субъектов Российской Федерации.



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07.04.2022 16:15 Відповісти
не пускайте кацапорилих
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07.04.2022 16:16 Відповісти
Чому їх не конфіксувати на користь біженців з України?
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07.04.2022 14:18 Відповісти
тому що в Польщі немає закону про конфіскацію рашистського майна
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07.04.2022 14:38 Відповісти
бо на Польщу не нападали...
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07.04.2022 14:41 Відповісти
саме так
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07.04.2022 15:06 Відповісти
Пєніс вам в анус, а не товари в росію.
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07.04.2022 14:18 Відповісти
Ти хочеш бути схожим на росіян?
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07.04.2022 16:03 Відповісти
Та звісно не своїм же, змилуйся, кацапським в кацапський.
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07.04.2022 16:06 Відповісти
До ефесян 4:29


Ukrainian Bible




29 Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.
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07.04.2022 16:33 Відповісти
Молодцы! Спасибо Вам ОГРОМНЕЙШЕЕ, для нас это очень важно!
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07.04.2022 14:18 Відповісти
Так тримати! Це теж фронт боротьби.
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07.04.2022 14:19 Відповісти
Учитывая сколько наших в Польше, так там вообще ни одна фура, даже огородами, не должна пройти в сторону Раиси. И вообще уже пора переходить от активистов, энтузиастов, добровольцев к системным решениям на уровне государств. Только полная торговая блокада вылечит упоротых, и то с годами
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07.04.2022 14:19 Відповісти
Чому це роблять актівісти? Санкції - йой?
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07.04.2022 14:20 Відповісти
Може нехай поляки перенаправляють їх через Україну...
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07.04.2022 14:21 Відповісти
Пропоную. Якась невідома група людей вночі пройшла по колоні та пошкодила руки ноги водіям ворожої автотехніки. Звичайно голови було б доцільніше, але що поробиш. Ну і настамнєстояло, настамнєт, анє самі сєбє руки ноги паламалє, гдєвашидаказательства.
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07.04.2022 14:22 Відповісти
І пропробивали колеса на фурах...
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07.04.2022 14:27 Відповісти
Ну це само собою. Це перед тим як фури підпалити.
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07.04.2022 14:40 Відповісти
Там вже ка абські водії охорону виставляють.Та і наших там в будні замало ..воскові виходять на вихідні.
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07.04.2022 14:53 Відповісти
А ще пригостила кацапів бандерівським смузі.
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07.04.2022 14:59 Відповісти
краще колеса з одного боку
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07.04.2022 16:16 Відповісти
А вони ще не прийняли ухвалу про закриття кордонів? Пам'ятаю була новина про 48-72 години про повне закриття сполучення з підорашкою та бульбашами
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07.04.2022 14:22 Відповісти
Це теж наші воїни, але замало там. Хтось дуже хоче торгувати, комусь все одно, це ж не їх дітей вбивають, це не на їх домівки бомби падають.
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07.04.2022 14:24 Відповісти
Паліть вже ті фури.
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07.04.2022 14:25 Відповісти
Палити не треба, а от пробиті колеса....
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07.04.2022 14:30 Відповісти
кацапы хотят успеть купить еще немного айфонов.
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07.04.2022 14:25 Відповісти
Дуже шкода, що не має дозволу палити їх. Але, десь уночі, необережне поводження з сірниками......... Може бути.
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07.04.2022 14:26 Відповісти
Оце так Європа наклала санкції на лаптєрейх?
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07.04.2022 14:27 Відповісти
Коктейлями молотова закидуйте ті фури, хай горять разом з рашистами!!!
У нас тотальна війна чи ні?!!
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07.04.2022 14:28 Відповісти
на території Польщі? І як це буде виглядати?
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07.04.2022 14:41 Відповісти
А шо третя світова тільки на території України має відбуватися? Цих сук треба палити в кожній точці світу!
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07.04.2022 16:02 Відповісти
В якійсь мірі ви праві, я теж - за справедливість. Але чомусь мені здається, що цю війну у світі не рахують "світовою"... Для них це "збройний конфлікт десь на околиці Європи". Насправді, ми переоцінюємо рівень стурбованості та й взагалі ставлення світу до того, що в нас відбувається. Для нас - це спражній жах та геноцид, бо ми це бачимо і страждаємо від цього, а для них це щось незвідане і те, що показують ввечері "по новинах".
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07.04.2022 16:31 Відповісти
Один з італійців сказав моєму родичу,для чого ви почали воювати,якщо у вас немає зброї,ми просимо зброю. ****..треба було дати коридор під границю до німців ,а там і жо італії не далеко
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07.04.2022 20:02 Відповісти
Санкции липовые.
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07.04.2022 14:28 Відповісти
Там все тримається на однієї активистці - Наталі Панченко. Це вона такії санкції агресору організувала. Чому мовчить польська влада, незрозуміло. Може, бояться, що Путін атомну бомбу на Варшаву кине?
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07.04.2022 14:29 Відповісти
это неподобство! какие фуры!! колу пить Западу служить!! нац.Диллер сказал что западому образу жизни преклоняются лишь нацпредатели!! непущать!!
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07.04.2022 14:31 Відповісти
Вы неправильно передаете слова нацдиллера. Он сказал, что западный образ жизни - это нормально, а вот западный образ мышления - это низзя!
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07.04.2022 19:47 Відповісти
Кацапи iдуть через Лiтву.
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07.04.2022 14:35 Відповісти
Санкції, кажете?
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07.04.2022 14:37 Відповісти
а як же 5-й пакет санкцій? Там ніби було про фури...
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07.04.2022 14:40 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.04.2022 14:50 Відповісти
Режьте шини маскалям!
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07.04.2022 14:51 Відповісти
А як вам таке:"заходьте на сайт Мін'юсту Грузії і через дві години у будь-якого росіянина віддалено зареєстрована готова грузинська компанія, від якої купуй все, що захочеш із санкційних для РФ товарів! Фура піде, наприклад, з Німеччини до Грузії. Тільки при цьому дається листа перевізнику про вивантаження продукції на ТЛС десь у Сизрані, після цього грузинська компанія офіційно робить інвойс і продає його російській фірмі. Все законно для всіх сторін і це легальна схема обходу санкцій, яка вже працює!" https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/u-gruzii-virishili-zarobiti-na-vijni-v-ukraini-yak-dopomagayut-rf-obijti-sanktsii.htm?_ga=2.12843123.593353313.1647019092-300258372.1599223510&_gl=1*jhca23*_ga*MzAwMjU4MzcyLjE1OTkyMjM1MTA.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTMyODc0NS4xMzkzLjEuMTY0OTMzMjEwNC40MA.. У Грузії вирішилни заробити на війні в Україні: як допомагають РФ обійти санкції

Не дивитися, якщо серед заблокованих фура є із грузинськими номерами
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07.04.2022 14:55 Відповісти
А де поляки, литовці, латвійці з тими ініціативами по закриттю кордонів?
Вже все затихло?
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07.04.2022 14:56 Відповісти
Країни Балтії зачинили кордони для автотранспорту.

Поляки чекають, бо там всі товари з Німеччини та Нідерландів.
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07.04.2022 15:06 Відповісти
Молодці успіху вам і натхнення у вашій теж нелегкій справі!
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07.04.2022 14:58 Відповісти
Польська поліція знову вийде, візьме наших в кільце і пропустить фури, вже так було, бо не має ніяких санкцій і заборони, а фури грузять в Німеччині.
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07.04.2022 15:00 Відповісти
зачекайте, ще пройде пару тижнів, і вони наших за такі дії будуть не лише "в кільце" брати. Ще й затримувати почнуть. Ми ж створюємо "дискомфорт" для їх зажиточного та ситого життя.
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07.04.2022 16:33 Відповісти
Ось туди на дорогу переселенців завести, хай живуть, ...і блокування 24\7,і гумунітарку їм підкидувати будуть.
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07.04.2022 15:02 Відповісти
У кого є родичі, друзі, знайомі напишіть нехай долучаються до акції. Людина просить допомоги і що їх мало. В Польщі мільйони Українців, хоча 1% нехай під'їде. Поширте в соцмережах у групах це відео і просіть долучатись. Наше лоббі за кордоном має бути максимальним
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07.04.2022 15:18 Відповісти
Сжечь их *****! Поджечь первых штук десять и остальных предупредить - или в Украину или будет то же самое.
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07.04.2022 17:18 Відповісти
мужики в поляндии..режте колеся бульбашам и мордве..
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07.04.2022 17:38 Відповісти
Если не остановить поток транспорта на государственном уровне то действительно поджоги фур так или по другому остановят поток. Просто груз застрахован, владельцы не пострадают. Но, страховые компании вынудят свои правительства прекратить проход автотранспорта на росграницу.
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07.04.2022 17:43 Відповісти
Ріжте їм колеса! І пояснюйте, що хай радіють, що їм не перерізали горлянки. Допоки що. Нех шастать!
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07.04.2022 19:12 Відповісти
 
 