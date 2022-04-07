"Розсипався по всьому полю. Парашут пілота в чохлі - навіть не розкрився. Безславний кінець", - місце падіння збитого над Бородянкою російського Су-34. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео з місця падіння поблизу Бородянки знищеного 3 березня літака Су-34 російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли збили літак, знайшли останки пілота. Серед шматків одягу пілота літака країни-агресора вщент розірваний шолом і чоботи. На шоломі видно останні три літери "...нов".

"Розсипався по всьому полю. Парашут пілота в чохлі - навіть не розкрився. Безславний кінець", - розповідає автор відео.

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