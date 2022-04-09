"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили. Говори, что сложишь оружие, я договорилась", - матері російських окупантів "штурмують" військкомати, щоб повернути синів. АУДIО
Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ. Вони хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ.
Доказ цьому – перехоплена розмова солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Це військове формування "відзначилося" тим, що ще у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та цьогорічна зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною", - зазнчають в СБУ.
Під час телефонної розмови мати каже своєму синові-окупанту, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації, де "комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешся… без права восстановления обратно".
На заперечення сина, що їх скоро виводитимуть, каже, щоб навіть не сподівався на це: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками".
Для переконливості наводить масштаби втрат: "…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи".
"Авжеж, наші ЗСУ знають свою роботу!", - резюмують у СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Роман Шрайк:
Три дня назад я постил видео, как российские военные отправляют награбленное в Украине из Беларуси в РФ. Кстати, тогда у этого видео было 2 тысячи просмотров, а сейчас уже 1.2 млн.
Журналисты и блогеры провели расследование и нашли список отправителей.
"Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск - этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России.
Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление - почти полтонны."
Причем заметьте - это только одно отделение курьерской службы. Пересылка велась и из других мест
Мародерство идет об руку с насилием . Это все звенья одной цепи - и документы отправленных кровавый посылок пойдут в Гаагу
Перехват.
- Ма, я в Украине, тут такая мясорубка...
- А блендер есть?
богато живут видимо там...
а кого денег нет, идут туда
у кого денег нет? правильно у "богатых" россиян
с сел и деревень, которые выглядят как после бомбежки
хотя командиры и офицеры многие думаю с мааасквы и питера есть
они же никого за мародерство не наказывают
и насилие
а значит это план их, все нормально
ведь не каждое тело отправляют
наверное меньше трети реальных потерь отправили
часть сожгут в крематории
часть нереально определить, т.к. в танке сгорели, там ничего не осталось
ищи останки где кто
І по кожному злочинцю з Бучі виставити інформацію.
Фото, ПІБ, телефон, місце проживання.
"Уж лучше пускай дрыхнет", - размышлял Саша. По телевизору внезапно прервали новости и стали показывать похороны Жириновского. "Похоже, что началась гонка на лафетах". Саша взял в руки пульт и выключил звук. От внезапно наступившей тишины теща проснулась и несколько минут смотрела на экран телевизора шевеля недоуменно старческими губами.
- А че это звука нет, - спросил она Сашу.
- Телевизор сломался, - соврал тот, пряча пульт в задний карман джинсов. - Но вы не беспокойтесь. Скоро с Украины много телевизоров приедет. Можно будет купить плазму по дешевке.
- Это хорошо, - сказала теща позевывая. - Это мы тута одобряем. А чего это сейчас показывают.
Саша размышлял над ответом всего пару секунд.
- Так Путин же умер.
- Как Путин умер, - теща вскочила с кресла. - Врешь!
- А чего мне врать. Уже по всем каналам показывают. Вон его на лафете по Красной площади везут.
- Не может такого быть. У нас только на третий день хоронят. А начальство на пятый.
- Так он завещал в тот же день. По мусульманскому обычаю принято до захода солнца.
- По какому еще мусульманскому обычаю? Он же в церкви всегда стоял с этим, как его…
- Собянином, - подсказал Саша, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Но внезапный инсульт и моментум в море. Перед кончиной перешел в другую религию.
- Ни фига себе, - теща продолжала недоверчиво смотреть на Сашу. - И кто же теперь вместо него будет?
- Марфа Семеновна, вы все проспали. Война закончилась. Навального уже из тюрьмы выпустили. Тот и первый указ подписал. "Запретить партию "Единая Россия" как экстремистскую и признать всех ее членов национал-предателями. Кстати, а на вас маечка как раз этой запрещенной партии.
Теща посмотрела на себя в зеркало, ахнула и стала быстро стягивать футболку, ничуть не стесняясь при этом зятя.
- Спасибо, Саша, подсказал. А то я, старая, глупая дура тебя идиотом считала. А тут вон как все повернулась. Ты молодец, что на все эти митинги ходил. Против Путина и против войны. Я теперь за тебя.
Саша прошел к себе в комнату, быстро вернулся держа в руках футболку с надписью "Нет войне".
- Марфа Семеновна, вот дарю от чистого сердца. Теперь мы с вами будем в одной лодке.
- Спасибо тебе еще раз, Саша. Мы же все-таки одна семья. А то, что раньше ругались по разным поводам, то можно и забыть.
Теща надела футболку, вышла на балкон, открыла окно и прокричала во весь голос:
- Нет войне. Слава Украине.
Сидящие на скамеечке внизу бабушки быстро в испуге куда-то разбежались. Одна из них дрожащими пальцами набирала номер в телефоне. Очевидно полиции. А теща продолжала свое выступление:
- Путин - вор. Свободу политзаключенным. Мы здесь власть!
Ее голос разносился по всему двору. Соседи в испуге закрывали окна и форточки не понимая, что происходит. А Саша Перегудов философски размышлял, что теперь уже точно придется разъехаться с родителями жены. И скорее всего уже навсегда.
Дмитрий Зотиков Facebook
путин хуже Каддафи.
Тех двоих уже Америка ликвидировала. Почему этого не ликвидирует?
Паралельна реальність...
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1512708963950866433 https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1512708963950866433
звиздец... недоносок
"да нормально все"...
даже жена придумала ему как шкуру сохранить, а это белковое образование
думает что все нормально, даже если его повтоно туда отправят
ну не бараны?
А как же, Воистину ***..ло.
________________________________________________________________________________
В России мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили ему 30 тысяч рублей штрафа из-за плаката с цитатой президента РФ Владимира Путина.
Как сообщает издание https://zona.media/news/2022/04/02/spb "Медиазона" , Артур Дмитриев устроил одиночный пикет в метро Санкт-Петербурга. На его плакате было написано: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".
Как оказалось, эту фразу президент РФ Владимир Путин произнес в 2021 году на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
и с Z на бошке ходить
тогда бы не тронули
ФСБешная кличка кафирова(кадырова) - адам.
https://www.youtube.com/watch?v=iYtTIeCqKHA
ПУТЄН ВВЕДЁТ, ЕЩЁ НАРОЖАЕТЕ...
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
Хотите поставить в тупик ЛЮБОГО ватника, спросите его ЗА ЧТО именно он любит путина!
1 стадия - ступор
2 стадия - а в Америке н*гров притесняют!
Попытка уточнить:
- Так ЗА ЧТО путина любите?!!!
- Да вас, бандеровцев убивать надо!
Мне ещё не удавалось получить ответ на поставленный вопрос.
путин завел войска на север Украины, там их полягло 5000, потом путин вывел оттуда войска.
зачем там умирали эти русские додики?))))
те кацапы, которые на юге воюют. вы умираете, чтобы захватить юг Украины, потом путин возьмет и выведет войска.
за что вы умираете?))))
Другой мотивации у них нет.
Яка куйня!
Зато выжившим приз!
Стиральная машина!
просто сколько уже кричащих заголовков было от хайповиков, типа Абдры_стовича.
ясное дело, что в военных городках потерь не утаишь - быстро ухзнают не только родичи но и все их *******, хахали, хахали жен, ******* жен, тещи и прочие кумовья, короче сотни тысяч людей будут шушукаться как во время советской войны ПРОТИВ Афганистана
Там каждый о своём шкурном беспокоится. И о "трофеях" одновременно тоже мечтает. Которые на халяву почему-то не всем достаются. Вместо них можно и "кормилица" в виде тушёнки получить. И никакой компенсации.