"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили. Говори, что сложишь оружие, я договорилась", - матері російських окупантів "штурмують" військкомати, щоб повернути синів. АУДIО

Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ. Вони хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ.

Доказ цьому – перехоплена розмова солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Це військове формування "відзначилося" тим, що ще у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та цьогорічна зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною", - зазнчають в СБУ.

Під час телефонної розмови мати каже своєму синові-окупанту, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації, де "комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешся… без права восстановления обратно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними, - перехоплення СБУ. АУДIО

На заперечення сина, що їх скоро виводитимуть, каже, щоб навіть не сподівався на це: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками".

Для переконливості наводить масштаби втрат: "…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи".

"Авжеж, наші ЗСУ знають свою роботу!", - резюмують у СБУ.