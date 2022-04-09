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"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили. Говори, что сложишь оружие, я договорилась", - матері російських окупантів "штурмують" військкомати, щоб повернути синів. АУДIО

Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ. Вони хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ.

Доказ цьому – перехоплена розмова солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Це військове формування "відзначилося" тим, що ще у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та цьогорічна зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною", - зазнчають в СБУ.

Під час телефонної розмови мати каже своєму синові-окупанту, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації, де "комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешся… без права восстановления обратно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними, - перехоплення СБУ. АУДIО

На заперечення сина, що їх скоро виводитимуть, каже, щоб навіть не сподівався на це: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками".

Для переконливості наводить масштаби втрат: "…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи".

"Авжеж, наші ЗСУ знають свою роботу!", - резюмують у СБУ.

Автор: 

армія рф (17373) СБУ (12818) перехоплення (352)


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Топ коментарі
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"Месть - это блюдо, которое подают холодным", - размышлял Саша Перегудов глядя на храпящую перед телевизором тещу. Та имела привычку после сытного обеда включить по телевизору новости и через несколько минут заснуть под истерические вопли Соловьева или Киселева. Причем телевизор должен был работать на полную громкость и выключать его категорически запрещалось. Иначе у Марфы Семеновны, так звали Сашину тещу, поднималось давление, и тогда всей семье приходилось очутиться в седьмом круге ада.
"Уж лучше пускай дрыхнет", - размышлял Саша. По телевизору внезапно прервали новости и стали показывать похороны Жириновского. "Похоже, что началась гонка на лафетах". Саша взял в руки пульт и выключил звук. От внезапно наступившей тишины теща проснулась и несколько минут смотрела на экран телевизора шевеля недоуменно старческими губами.
- А че это звука нет, - спросил она Сашу.
- Телевизор сломался, - соврал тот, пряча пульт в задний карман джинсов. - Но вы не беспокойтесь. Скоро с Украины много телевизоров приедет. Можно будет купить плазму по дешевке.
- Это хорошо, - сказала теща позевывая. - Это мы тута одобряем. А чего это сейчас показывают.
Саша размышлял над ответом всего пару секунд.
- Так Путин же умер.
- Как Путин умер, - теща вскочила с кресла. - Врешь!
- А чего мне врать. Уже по всем каналам показывают. Вон его на лафете по Красной площади везут.
- Не может такого быть. У нас только на третий день хоронят. А начальство на пятый.
- Так он завещал в тот же день. По мусульманскому обычаю принято до захода солнца.
- По какому еще мусульманскому обычаю? Он же в церкви всегда стоял с этим, как его…
- Собянином, - подсказал Саша, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Но внезапный инсульт и моментум в море. Перед кончиной перешел в другую религию.
- Ни фига себе, - теща продолжала недоверчиво смотреть на Сашу. - И кто же теперь вместо него будет?
- Марфа Семеновна, вы все проспали. Война закончилась. Навального уже из тюрьмы выпустили. Тот и первый указ подписал. "Запретить партию "Единая Россия" как экстремистскую и признать всех ее членов национал-предателями. Кстати, а на вас маечка как раз этой запрещенной партии.
Теща посмотрела на себя в зеркало, ахнула и стала быстро стягивать футболку, ничуть не стесняясь при этом зятя.
- Спасибо, Саша, подсказал. А то я, старая, глупая дура тебя идиотом считала. А тут вон как все повернулась. Ты молодец, что на все эти митинги ходил. Против Путина и против войны. Я теперь за тебя.
Саша прошел к себе в комнату, быстро вернулся держа в руках футболку с надписью "Нет войне".
- Марфа Семеновна, вот дарю от чистого сердца. Теперь мы с вами будем в одной лодке.
- Спасибо тебе еще раз, Саша. Мы же все-таки одна семья. А то, что раньше ругались по разным поводам, то можно и забыть.
Теща надела футболку, вышла на балкон, открыла окно и прокричала во весь голос:
- Нет войне. Слава Украине.
Сидящие на скамеечке внизу бабушки быстро в испуге куда-то разбежались. Одна из них дрожащими пальцами набирала номер в телефоне. Очевидно полиции. А теща продолжала свое выступление:
- Путин - вор. Свободу политзаключенным. Мы здесь власть!
Ее голос разносился по всему двору. Соседи в испуге закрывали окна и форточки не понимая, что происходит. А Саша Перегудов философски размышлял, что теперь уже точно придется разъехаться с родителями жены. И скорее всего уже навсегда.

Дмитрий Зотиков Facebook
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09.04.2022 12:42
+39
Нет ни питерцев ни москвичей - хутин боится их трогать
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09.04.2022 12:47
+34
БУ-ГА-ГА...
________________________________________________________________________________
В России мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили ему 30 тысяч рублей штрафа из-за плаката с цитатой президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает издание https://zona.media/news/2022/04/02/spb "Медиазона" , Артур Дмитриев устроил одиночный пикет в метро Санкт-Петербурга. На его плакате было написано: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".
Как оказалось, эту фразу президент РФ Владимир Путин произнес в 2021 году на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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09.04.2022 12:50
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Цікава аналітика за мародерські відправлення може бути
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09.04.2022 12:42 Відповісти
Карта мародеров. Куда отправились посылки российских военных из Мозыря

Роман Шрайк:
Три дня назад я постил видео, как российские военные отправляют награбленное в Украине из Беларуси в РФ. Кстати, тогда у этого видео было 2 тысячи просмотров, а сейчас уже 1.2 млн.

Журналисты и блогеры провели расследование и нашли список отправителей.

"Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск - этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России.

Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление - почти полтонны."

Причем заметьте - это только одно отделение курьерской службы. Пересылка велась и из других мест
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09.04.2022 12:43 Відповісти
А ЯКЩО Б ХАКЕРИ ХАКЕРНУЛИ УСЮ БАЗУ ПРИГРАНИЧНИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ВДОЛЬ ГРАНИЦ УКРАЇНИ ?

Мародерство идет об руку с насилием . Это все звенья одной цепи - и документы отправленных кровавый посылок пойдут в Гаагу
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09.04.2022 12:46 Відповісти
Свежий анекдот:
Перехват.
- Ма, я в Украине, тут такая мясорубка...
- А блендер есть?
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09.04.2022 14:32 Відповісти
алтай, урал, бурятия и дальний восток
богато живут видимо там...
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09.04.2022 12:44 Відповісти
Нет ни питерцев ни москвичей - хутин боится их трогать
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09.04.2022 12:47 Відповісти
Конечно, там мамок тяжелее будет заткнуть. Да и уровень жизни там выше, за куйла идти умирать желающих не очень.
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09.04.2022 12:51 Відповісти
от армии косят многие
а кого денег нет, идут туда
у кого денег нет? правильно у "богатых" россиян
с сел и деревень, которые выглядят как после бомбежки

хотя командиры и офицеры многие думаю с мааасквы и питера есть
они же никого за мародерство не наказывают
и насилие
а значит это план их, все нормально
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09.04.2022 12:51 Відповісти
Раша ДЕКРЕМИНАЛИЗИРОВАЛА УБРАЛА СОСТАВ МАРОДЕРСТВО В УСЛОВИХ ВОЙНЫ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ... комментировать лишнее "благословение" их на "призы воина" и индульгенции на процент от награбленного- выдали- Путин Гос Дума и Совет Федерации...
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09.04.2022 13:03 Відповісти
возможно и есть
ведь не каждое тело отправляют
наверное меньше трети реальных потерь отправили
часть сожгут в крематории
часть нереально определить, т.к. в танке сгорели, там ничего не осталось
ищи останки где кто
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09.04.2022 12:53 Відповісти
Треба сайт створити.

І по кожному злочинцю з Бучі виставити інформацію.

Фото, ПІБ, телефон, місце проживання.
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09.04.2022 12:44 Відповісти
Так, ШОБ у Египте його в басейні егіпетські бандеровці притопили
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09.04.2022 12:48 Відповісти
Во-во " скажи говноконандующему - я за всё догаварилася"
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09.04.2022 13:19 Відповісти
"Месть - это блюдо, которое подают холодным", - размышлял Саша Перегудов глядя на храпящую перед телевизором тещу. Та имела привычку после сытного обеда включить по телевизору новости и через несколько минут заснуть под истерические вопли Соловьева или Киселева. Причем телевизор должен был работать на полную громкость и выключать его категорически запрещалось. Иначе у Марфы Семеновны, так звали Сашину тещу, поднималось давление, и тогда всей семье приходилось очутиться в седьмом круге ада.
"Уж лучше пускай дрыхнет", - размышлял Саша. По телевизору внезапно прервали новости и стали показывать похороны Жириновского. "Похоже, что началась гонка на лафетах". Саша взял в руки пульт и выключил звук. От внезапно наступившей тишины теща проснулась и несколько минут смотрела на экран телевизора шевеля недоуменно старческими губами.
- А че это звука нет, - спросил она Сашу.
- Телевизор сломался, - соврал тот, пряча пульт в задний карман джинсов. - Но вы не беспокойтесь. Скоро с Украины много телевизоров приедет. Можно будет купить плазму по дешевке.
- Это хорошо, - сказала теща позевывая. - Это мы тута одобряем. А чего это сейчас показывают.
Саша размышлял над ответом всего пару секунд.
- Так Путин же умер.
- Как Путин умер, - теща вскочила с кресла. - Врешь!
- А чего мне врать. Уже по всем каналам показывают. Вон его на лафете по Красной площади везут.
- Не может такого быть. У нас только на третий день хоронят. А начальство на пятый.
- Так он завещал в тот же день. По мусульманскому обычаю принято до захода солнца.
- По какому еще мусульманскому обычаю? Он же в церкви всегда стоял с этим, как его…
- Собянином, - подсказал Саша, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Но внезапный инсульт и моментум в море. Перед кончиной перешел в другую религию.
- Ни фига себе, - теща продолжала недоверчиво смотреть на Сашу. - И кто же теперь вместо него будет?
- Марфа Семеновна, вы все проспали. Война закончилась. Навального уже из тюрьмы выпустили. Тот и первый указ подписал. "Запретить партию "Единая Россия" как экстремистскую и признать всех ее членов национал-предателями. Кстати, а на вас маечка как раз этой запрещенной партии.
Теща посмотрела на себя в зеркало, ахнула и стала быстро стягивать футболку, ничуть не стесняясь при этом зятя.
- Спасибо, Саша, подсказал. А то я, старая, глупая дура тебя идиотом считала. А тут вон как все повернулась. Ты молодец, что на все эти митинги ходил. Против Путина и против войны. Я теперь за тебя.
Саша прошел к себе в комнату, быстро вернулся держа в руках футболку с надписью "Нет войне".
- Марфа Семеновна, вот дарю от чистого сердца. Теперь мы с вами будем в одной лодке.
- Спасибо тебе еще раз, Саша. Мы же все-таки одна семья. А то, что раньше ругались по разным поводам, то можно и забыть.
Теща надела футболку, вышла на балкон, открыла окно и прокричала во весь голос:
- Нет войне. Слава Украине.
Сидящие на скамеечке внизу бабушки быстро в испуге куда-то разбежались. Одна из них дрожащими пальцами набирала номер в телефоне. Очевидно полиции. А теща продолжала свое выступление:
- Путин - вор. Свободу политзаключенным. Мы здесь власть!
Ее голос разносился по всему двору. Соседи в испуге закрывали окна и форточки не понимая, что происходит. А Саша Перегудов философски размышлял, что теперь уже точно придется разъехаться с родителями жены. И скорее всего уже навсегда.

Дмитрий Зотиков Facebook
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09.04.2022 12:42 Відповісти
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09.04.2022 13:00 Відповісти
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09.04.2022 13:12 Відповісти
Браво!
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09.04.2022 14:46 Відповісти
путин хуже Хуссейна.

путин хуже Каддафи.

Тех двоих уже Америка ликвидировала. Почему этого не ликвидирует?
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09.04.2022 12:42 Відповісти
Бо це справа українців!Поховати імперію зла навічно!
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09.04.2022 12:45 Відповісти
У тех двоих обезьян-вурдалаков не было ядерных гранат. У этого есть, и он не раз грозился в рай себя отправить. С таким спятившим надо разговаривать вкрадчиво, убеждать его в миролюбии, делать вид что заискиваешь. При этом медленно, по пальчику отодвигать его от любимых им игрушек, кнопочек. Чтоб он по своему маразму и недомыслию не нажал там чего. Отодвигая, надежно стягивать смирительную рубашку. Желатено с окончательным удушением.
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09.04.2022 13:23 Відповісти
Без коментарів...
Паралельна реальність...
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1512708963950866433 https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1512708963950866433

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09.04.2022 12:43 Відповісти
уже северная корея!
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09.04.2022 12:46 Відповісти
Этого ******* по любому надо убить.
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09.04.2022 12:55 Відповісти
сам здохнет
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09.04.2022 13:07 Відповісти
***** не пасрамит ))) на наср*т каждому в мозг и все одновременно!!!
звиздец... недоносок
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09.04.2022 13:11 Відповісти
Володин в девичестве.
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09.04.2022 13:39 Відповісти
Я ж і кажу - вони дебілами вже народжуються, пропаганда тут ні до чого.
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09.04.2022 13:58 Відповісти
это какой то туповатый вояка видимо
"да нормально все"...
даже жена придумала ему как шкуру сохранить, а это белковое образование
думает что все нормально, даже если его повтоно туда отправят
ну не бараны?
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09.04.2022 12:46 Відповісти
У нас то же некоторые под юбками мамочек и бабущек сховались. Лично знаю таких.
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09.04.2022 12:46 Відповісти
Да, есть такое братан, ты в какой бригаде? Я то в 54, хочется поговорить с тобой, старым солдатом..
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09.04.2022 12:53 Відповісти
Пополнение и резервы пришли?
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09.04.2022 12:57 Відповісти
Он старый. Поговори со мной. У меня племянник в 93.
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09.04.2022 13:00 Відповісти
Я скорее дидусь, чем братан. Сыновья в строю. О чем поговорим?
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09.04.2022 13:23 Відповісти
Мне самому интересно о чем типа "боец 54 мехбригады" тут хочет написать.
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09.04.2022 13:31 Відповісти
Что то он пропал.
А как же, Воистину ***..ло.
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09.04.2022 14:14 Відповісти
Вам выложит инфу о расположении наших частей, резервов и маршрутах их движения? может быть вам ещё численный состав и наличие бк с вооружением расписать? Увы, к вашему сожалению мне Генштаб не докладывает. И даже если бы знал то не сказал бы. О чём ещё хотите поговорить?
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09.04.2022 14:03 Відповісти
Напрасно старушка рожала сынка...
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09.04.2022 12:49 Відповісти
БУ-ГА-ГА...
________________________________________________________________________________
В России мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили ему 30 тысяч рублей штрафа из-за плаката с цитатой президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает издание https://zona.media/news/2022/04/02/spb "Медиазона" , Артур Дмитриев устроил одиночный пикет в метро Санкт-Петербурга. На его плакате было написано: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".
Как оказалось, эту фразу президент РФ Владимир Путин произнес в 2021 году на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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09.04.2022 12:50 Відповісти
надо было на бумашке надпись путин написать
и с Z на бошке ходить
тогда бы не тронули
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09.04.2022 12:54 Відповісти
Казахша? Откуда именно?
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09.04.2022 12:59 Відповісти
Не не не, это не поможет. Единственный выход - прибить тремя гвоздями сотка себе бумажку на лоб. Можно и на саморезы прикрутить. Но только непременно на лоб.
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09.04.2022 13:36 Відповісти
Добрий вечір. Ми з України.
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09.04.2022 12:51 Відповісти
Шамиль Басаев о Кафырове

ФСБешная кличка кафирова(кадырова) - адам.
https://www.youtube.com/watch?v=iYtTIeCqKHA

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09.04.2022 12:53 Відповісти
Шамиль Басаев закупал оружие по всему миру . Чеченцам очень не хватало оружия. Чеченцы садились за стол переговоров с рашей- и это была их ошибка .
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09.04.2022 13:01 Відповісти
Басаев говорит о том, что кафыров был агентом фсб. Всем давно понятно, что садится за стол переговоров с ********** - это ошибка. Ну кроме зеленского, арестовича, подоляка. ермака и прочей агентуры фсб.
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09.04.2022 13:11 Відповісти
НИЧАВО, НИЧАВО!
ПУТЄН ВВЕДЁТ, ЕЩЁ НАРОЖАЕТЕ...
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09.04.2022 12:57 Відповісти
це добре..руSSкі самки почали "прозрівати"... що іпотеки НЕ будуть закриті і НІЯКИХ грошей від кремля вони НЕ отримають...а тільки будуть платити за вивіз трупів свого біомусора...

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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09.04.2022 12:58 Відповісти
Гугл-переводчик тем временем начал предлагать заменять «дорогих русских» на «мёртвых»
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09.04.2022 12:58 Відповісти
зато скоро трусы бу получишь и мешок с муженьком
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09.04.2022 12:59 Відповісти
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09.04.2022 13:01 Відповісти
К сожалению это не юмор, а правда. 20 лет тупорылые мамашки старательно проходили все этапы выращивания безмозглых фашистов от "малышковых войск" до юнармия=гитлерюгенд. Они даже сами теперь твёрдо убеждены, что сдохнуть в танке за х*йло это нормально.

Хотите поставить в тупик ЛЮБОГО ватника, спросите его ЗА ЧТО именно он любит путина!
1 стадия - ступор
2 стадия - а в Америке н*гров притесняют!

Попытка уточнить:

- Так ЗА ЧТО путина любите?!!!
- Да вас, бандеровцев убивать надо!

Мне ещё не удавалось получить ответ на поставленный вопрос.
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09.04.2022 13:20 Відповісти
Vot zaskulila svinomatka , a v nachale vtorzhenija naverna pazhelala pabolshe "fashistov " *********....
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09.04.2022 13:07 Відповісти
"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили.." и у тебя, мужа убьют, овца москальська
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09.04.2022 13:07 Відповісти
Сейчас расскажу прикол.

путин завел войска на север Украины, там их полягло 5000, потом путин вывел оттуда войска.

зачем там умирали эти русские додики?))))

те кацапы, которые на юге воюют. вы умираете, чтобы захватить юг Украины, потом путин возьмет и выведет войска.

за что вы умираете?))))
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09.04.2022 13:08 Відповісти
За шанс помародёрить.
Другой мотивации у них нет.
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09.04.2022 14:59 Відповісти
80% русских солдат воюют за деньги, за 55доларов в день.
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10.04.2022 00:48 Відповісти
да не мать, тут все нормуль, хожу убиваю, насилую, марадёрю. чё ехать то
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09.04.2022 13:10 Відповісти
Разговаривают без мата.Неверю.😀
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09.04.2022 13:15 Відповісти
Эти из деревенской интеллигенции.
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09.04.2022 13:42 Відповісти
У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили

Яка куйня!
Зато выжившим приз!
Стиральная машина!
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09.04.2022 13:23 Відповісти
дайто Бог что б штурмовали массово!!

просто сколько уже кричащих заголовков было от хайповиков, типа Абдры_стовича.

ясное дело, что в военных городках потерь не утаишь - быстро ухзнают не только родичи но и все их *******, хахали, хахали жен, ******* жен, тещи и прочие кумовья, короче сотни тысяч людей будут шушукаться как во время советской войны ПРОТИВ Афганистана
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09.04.2022 13:24 Відповісти
Свиноматка, чипу тоже піста. Нехай альбінка біжить отримувати гробові за свого ***** та закриває кредит.
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09.04.2022 13:24 Відповісти
у Юли мужа убили за Фуйла, у Кристины мужа убили за Лавроконя, …соседа тоже убили за медведева, Вурлов пав за шойгу...
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09.04.2022 13:29 Відповісти
Мене єдине дивує в тих аудіозаписах - одинакові голоси.
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09.04.2022 13:43 Відповісти
А ты биоакустик что ли?? Голоса животных различать умеешь??
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09.04.2022 14:07 Відповісти
чем больше на росию поедет груз200, тем быстрее закончится война
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09.04.2022 13:53 Відповісти
Раша-прозревает ..
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09.04.2022 13:58 Відповісти
Какой там прозревает...
Там каждый о своём шкурном беспокоится. И о "трофеях" одновременно тоже мечтает. Которые на халяву почему-то не всем достаются. Вместо них можно и "кормилица" в виде тушёнки получить. И никакой компенсации.
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09.04.2022 15:04 Відповісти
мало вас убили, кацапня не мытая
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09.04.2022 14:14 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 14:22 Відповісти
Я детство провел в военных городках и представляю какой там у них вой стоит в офицерских домах.
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09.04.2022 14:33 Відповісти
Ничо, в Китае переизбыток мужского населения. Найдут новых музэй.
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09.04.2022 14:51 Відповісти
Ха ха!Борзя! Мав шанс туди бути висланим нач.зв"язку північної групи військ (Польща) полковником цвєтковим. Самодур був рідкісний. Під час однієї з ним сутички закоричав:"Капитан! Ти в етом году замєняєшся? Я тєбє в борзю замєну організую. Там вас хохлов перевоспитивать надо!" Але його перевели раніше. Вже в 90році при Горбачові скоротився з того дурдому.
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09.04.2022 15:52 Відповісти
Проживают в тьму-таракани, а всех вокруг убивают - и у Юли, и у Кристины, и соседа. Укропы они такие.
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09.04.2022 16:06 Відповісти
Как помню в одной рассейскай нородной сказке бьіло - носить бьі вам не переносить.
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10.04.2022 10:32 Відповісти
 
 