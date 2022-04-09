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Пілот 40-ї бригади тактичної авіації Герой України (посмертно) Олександр Бринжала загинув у бою проти 12 ворожих літаків 2 березня. ВIДЕО

Пілот 40-ої бригади тактичної авіації майор Олександр Бринжала мужньо боронив столицю та загинув смертю хоробрих у бою проти 12 ворожих літаків.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"В той день, 2 березня, ворог атакував Київ винищувачами з усіх напрямків. Два українських МіГ-29 вийшли на перехоплення російських літаків.

Наші пілоти дали російським нелюдам гідну відсіч, але, на жаль, Україна зазнала непоправної втрати - Героя-льотчика 1 класу Олександра Бринжали.

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З 2 квітня 2022 року майор Олександр Бринжала - Герой України (посмертно). Вічна пам’ять та вічна слава Герою!", - розповіли в Міноборони.

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