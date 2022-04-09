Майор, Герой України (посмертно) Олег Адамовський загинув під час оборони Харкова, прикривши відхід побратимів. ВIДЕО

Майор Олег Адамовський загинув під час оборони Харкова, прикривши відхід побратимів ціною власного життя.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Група під керівництвом офіцера натрапила на ворожу засідку.

Командир виконував бойове завдання, був відданим своїй справі та побратимам до останнього подиху.

13 із 30 років свого життя Олег Адамовський присвятив службі Збройним Силам України.

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2 квітня 2022 року Олег Адамовський удостоєний звання Героя України (посмертно).

Завершимо перемогою те, за що він боровся!

Герої не вмирають!

Помстимося за кожного!" - розповіли в Міноборони.