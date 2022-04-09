Наслідки ворожих обстрілів Луганщини: Одна загибла в Сєверодонецьку, четверо поранених у Рубіжному, масові пожежі в Лисичанську. ВIДЕО
Війська РФ продовжують обстрілювати Луганщину. Внаслідок обстрілів одна загибла в Сєверодонецьку, четверо поранених в Рубіжному, масові пожежі в Лисичанську.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрюють житлові квартали мирних міст. У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли", - пише Гайдай.
Також він повідомив, що у Сєверодонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.
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показати весь коментар09.04.2022 14:33 Відповісти Мені подобається 0
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