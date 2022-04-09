У селах Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині знаходять тіла розстріляних людей, - ДСНС. ВIДЕО 18+
Піротехніки ДСНС наразі проводять розмінування місцевості на Чернігівщині. У селах Ягідне та Лукашівка після перебування тут військ РФ очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, тут розміщена пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.
"Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли "освободітєлі" на нашу землю... Не пробачимо. Ніколи", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+19 Чайка Київ
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+15 Paul Foxen
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+12 Виктор Дийнега
показати весь коментар09.04.2022 14:44
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Не дарма вони писали щодо "біолабораторій"
Видали свої потаємні бажання - якби у них була би така можливість - знищили нас усіх таємно вірусами..
Так правильней .
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "
. А не типа в кінці війни якись совкови пенси будуть на машинці друкувати списки .
Зроблене вчасно - і усе суспільство світу нехай баче - 21 вік - техника дозволюе ЗЛОЧІНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА бачити
Кажуть, фото з аеропорту Будапешт.
Їхній базується на ЧСВ, на вялічіі, нема вялічія - нема патріотизму.
Наш навпроти базується супроти відсутності ЧСВ, на чистій симпатії та любові до рідної замлі.
ЧСВ - пустий, важкий та безнадійний
"За 21 день окупації російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві…" Місцевих жителів із хати виводили на розстріли - "сусід Антоніни Сашко після такого розстрілу ще досі не повернувся. Дружина шукала його всі три тижні окупації. Ходила до росіян вмовляти, щоб повернули чоловіка. Про нього досі жодної звістки у селі".
Антоніна живе біля місцевої церкви. Каже, росіяни влаштували там склад пального та ***********: "Я просила - "Свята церква, захисти нас!" - і ви знаєте, наші поцілили у ту церкву. Жалко церкву, постраждала вона, але скільки людських життів вона спасла. Скільки там зброї було"."
https://novynarnia.com/2022/04/09/u-czerkvi-pid-chernigovom-yaku-okupanty-vykorystovuvaly-yak-sklad-znajshly-trupy-czyvilnyh-video/