У селах Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині знаходять тіла розстріляних людей, - ДСНС. ВIДЕО 18+

Піротехніки ДСНС наразі проводять розмінування місцевості на Чернігівщині. У селах Ягідне та Лукашівка після перебування тут військ РФ очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, тут розміщена пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.

"Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли "освободітєлі" на нашу землю... Не пробачимо. Ніколи", - йдеться у повідомленні.

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