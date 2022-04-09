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У селах Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині знаходять тіла розстріляних людей, - ДСНС. ВIДЕО 18+

Піротехніки ДСНС наразі проводять розмінування місцевості на Чернігівщині. У селах Ягідне та Лукашівка після перебування тут військ РФ очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, тут розміщена пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.

"Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли "освободітєлі" на нашу землю... Не пробачимо. Ніколи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський. ФОТО

Автор: 

армія рф (17373) Чернігівщина (1584) ДСНС (5106) розмінування (989) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+19
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09.04.2022 14:35
+15
всім хто каже *там є хороші* треба бити хлєбало безжально.
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09.04.2022 14:40
+12
Кацапские мрази всегда так поступали и списывали свои преступления на противника - достаточно вскрыть архивы КГБ и НКВД просто сейчас скрыть преступления невозможно, эта война идет онлайн.
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09.04.2022 14:44
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На злодії шапка горить...
Не дарма вони писали щодо "біолабораторій"
Видали свої потаємні бажання - якби у них була би така можливість - знищили нас усіх таємно вірусами..
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09.04.2022 14:32 Відповісти
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09.04.2022 14:35 Відповісти
Коммуняки Украину гробят, а пост-совковой громаде, всё фашисты с нацистами мерещатся.
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09.04.2022 14:36 Відповісти
Коммуняки ПаРашу гробят, а пост-совковой громаде, всё фашисты с нацистами мерещатся.
Так правильней .
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09.04.2022 14:55 Відповісти
Не сваріться,
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "
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09.04.2022 15:02 Відповісти
Вариации возможны...*)
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09.04.2022 15:09 Відповісти
Треба зробити сайт с назвами областей, міст , селищ і туди вносити кількість загиблих від орків . Це мае бути щоденна реестрація знаходженних загиблих с фото и міста знахідки . Такий сайт має працювати в мобільном режиме і в мобілці е усі функції .

. А не типа в кінці війни якись совкови пенси будуть на машинці друкувати списки .

Зроблене вчасно - і усе суспільство світу нехай баче - 21 вік - техника дозволюе ЗЛОЧІНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА бачити
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09.04.2022 14:38 Відповісти
завжди очікувайте найґірше від кацапні - вона зробить ще ґірше....
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09.04.2022 14:39 Відповісти
всім хто каже *там є хороші* треба бити хлєбало безжально.
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09.04.2022 14:40 Відповісти
Російський шпигун Погребинський, який вивчав настрої українців, і є соратником Медведчука і Портнова(яких теж випустили) вже маше ручкою з-за кордону і дякує товаріщам Зеленському, Баканову, Венедіктовій, Татарову і Єрмаку за свободу. Просить не ображатися за багаторічну роботу на ворога і утішити себе, що він тепер буде жити добре на криваві гроші, на відміну від закатованих у Бучі і Ірпені. https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2870181086612291

Кажуть, фото з аеропорту Будапешт.
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09.04.2022 14:41 Відповісти
Коли все закінчиться і ми випремо кацапню, то не сумнівайтеся- це падло Погребинський спокійно повернеться і знову почне топити за руцький мир а влада буде розводити руками і говорити "ну це ж свобода слова".
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09.04.2022 16:45 Відповісти
Кацапские мрази всегда так поступали и списывали свои преступления на противника - достаточно вскрыть архивы КГБ и НКВД просто сейчас скрыть преступления невозможно, эта война идет онлайн.
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09.04.2022 14:44 Відповісти
Потому нужно весь народ вооружать, чтобы люди могли себя защищать!
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09.04.2022 14:51 Відповісти
пітараси, моя рідна Сіверщина...
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09.04.2022 14:52 Відповісти
Патріотизм кацапський та патріотизм український - дві протилежні речі.
Їхній базується на ЧСВ, на вялічіі, нема вялічія - нема патріотизму.
Наш навпроти базується супроти відсутності ЧСВ, на чистій симпатії та любові до рідної замлі.

ЧСВ - пустий, важкий та безнадійний
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09.04.2022 14:57 Відповісти
Кацапський "патріотизм" має назву шовінізм.
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09.04.2022 15:22 Відповісти
там є діти...
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09.04.2022 16:25 Відповісти
Прихожан московської ординської секти прирівняти до колоборантів.Попів замполітів підсрачниками гнати в напрямку кацапського корабля !
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09.04.2022 19:38 Відповісти
Сколько горя принесли эти проклятые "освободители", гореть всем этим тварям в аду. Пусть всем их потомкам, такая же участь достанется, пусть их дети, переживут такой же страх, такие же ужасы, такое горе, как это они натворили в нашей стране. Ведь закон бумеранга, рано или поздно к ним возвратится!
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09.04.2022 19:55 Відповісти
Вознесенська церква у Лукашівці належить УПЦ московського патріархату. Промоскальські попи там постійно молилися "за здравіє" сатаниста кирила гундяєва і слали йому гроші. От і накликали до себе армію кровожерних бісів, котрі влаштували там своє гніздовище і склад з ************. Карма.

"За 21 день окупації російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві…" Місцевих жителів із хати виводили на розстріли - "сусід Антоніни Сашко після такого розстрілу ще досі не повернувся. Дружина шукала його всі три тижні окупації. Ходила до росіян вмовляти, щоб повернули чоловіка. Про нього досі жодної звістки у селі".
Антоніна живе біля місцевої церкви. Каже, росіяни влаштували там склад пального та ***********: "Я просила - "Свята церква, захисти нас!" - і ви знаєте, наші поцілили у ту церкву. Жалко церкву, постраждала вона, але скільки людських життів вона спасла. Скільки там зброї було"."
https://novynarnia.com/2022/04/09/u-czerkvi-pid-chernigovom-yaku-okupanty-vykorystovuvaly-yak-sklad-znajshly-trupy-czyvilnyh-video/
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09.04.2022 21:22 Відповісти
 
 