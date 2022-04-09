Проєкт "Без цензури": Алєксандр Дворніков. Що відомо про нового російського командувача війною в Україні?. ВIДЕО

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні і тепер ними керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід війни у Сирії, повідомило ВВС із посиланням на неназваного західного чиновника.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ дослідила, хто такий Олександр Дворніков та чим він відомий.

Також дивіться: ЗСУ тримають удар. День 44. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО