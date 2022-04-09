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Проєкт "Без цензури": Алєксандр Дворніков. Що відомо про нового російського командувача війною в Україні?. ВIДЕО

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні і тепер ними керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід війни у Сирії, повідомило ВВС із посиланням на неназваного західного чиновника.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ дослідила, хто такий Олександр Дворніков та чим він відомий.

Також дивіться: ЗСУ тримають удар. День 44. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+14
Дворников элитная фамилия. Потом поменяют на генерала Прачечникова или Посудомоева.
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09.04.2022 18:05
+10
А что известно? Еще один пид@р.
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09.04.2022 18:04
+10
Вид: Кацап звичайний.
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09.04.2022 18:07
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А что известно? Еще один пид@р.
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09.04.2022 18:04 Відповісти
В Сирії воно розбивало міста, а тут розбиті міста добивають орків. До чого тут його кацапський досвід вбивці мародера?
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09.04.2022 18:14 Відповісти
Этот более кровожадный
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09.04.2022 18:19 Відповісти
Дворников элитная фамилия. Потом поменяют на генерала Прачечникова или Посудомоева.
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09.04.2022 18:05 Відповісти
Вид: Кацап звичайний.
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09.04.2022 18:07 Відповісти
можно сказать, что такого высокопоставленного дворника в Украине удасться утилизовать впервые )
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09.04.2022 18:11 Відповісти
Это как в анекдоте про ослика и дракона.
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09.04.2022 18:16 Відповісти
"Завелся в лесу ослик-**** всех зверей ******** спасу от ослика нет.
Решили звери пожаловаться на него дракону мол дракон сильный, большой и
страшный он вразумит озверевшего ослика. Приходят значит звери к дракону
и говорят "так мол и так ослик в лесу завелся всех нас ******* и волка,
и медведя, и даже льва спаси нас пожалуйста от этого ненасытного
животного" Дракон выслушал и пообещал помочь. Литит дракон по лесу
ослика ищет, вдруг видит ослик на полянке травку щиплет отдыхает.
Подлетает к нему дракон шипит, огонь пускает и спрашивает у ослика "Что
ослик страшно тебе?" "Страшно"- отвечает ослик. "А почему тебе страшно
ослик?"-спрашивает дракон."Никогда такого большого и страшного не ****" (С) )))
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09.04.2022 18:19 Відповісти
Мы то выдержим благодаря цивилизованному миру но вот ********** нет.
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09.04.2022 18:16 Відповісти
Больше интересует дата, когда его повесят.
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09.04.2022 18:14 Відповісти
Генерал армии дворников? Ну, какая армия, такой и генерал!
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09.04.2022 18:22 Відповісти
двОрНиков. старый спившийся предводитель орков, осторожнее, алкаши иногда бывают талантливы
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09.04.2022 18:26 Відповісти
Можно подумать до этого дворника войной в Украине командовал не имеющий опыта ********. Кого бы это **************** не назначало все равно орки будут сосать в Украине.
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09.04.2022 18:31 Відповісти
Ну і харя, стовідсоткова орко-мерзота, хай це падло візьме автомат та йде безпосередньо у бій, разом з ******, вони ж ******* дуже сильно у війнушку хочуть погратись, їх тут і розмажуть, на тому буде і кінець!
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09.04.2022 18:34 Відповісти
Земля йому скловатою,як і усім свинособакам московським.
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09.04.2022 18:40 Відповісти
etot kacap izvesen sto mnogo materitsia i vse ego uslugi vojenom upravleniji.
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09.04.2022 19:08 Відповісти
Люди переказували,що він дуже любить концерти кобздона та комічно-припадочні сценки жиріка!!!
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09.04.2022 21:49 Відповісти
 
 