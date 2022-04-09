Проєкт "Без цензури": Алєксандр Дворніков. Що відомо про нового російського командувача війною в Україні?. ВIДЕО
Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні і тепер ними керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід війни у Сирії, повідомило ВВС із посиланням на неназваного західного чиновника.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ дослідила, хто такий Олександр Дворніков та чим він відомий.
Топ коментарі
+14 Саша Пончик
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+10 jklpqrs
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+10 Oresta Bartka
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Решили звери пожаловаться на него дракону мол дракон сильный, большой и
страшный он вразумит озверевшего ослика. Приходят значит звери к дракону
и говорят "так мол и так ослик в лесу завелся всех нас ******* и волка,
и медведя, и даже льва спаси нас пожалуйста от этого ненасытного
животного" Дракон выслушал и пообещал помочь. Литит дракон по лесу
ослика ищет, вдруг видит ослик на полянке травку щиплет отдыхает.
Подлетает к нему дракон шипит, огонь пускает и спрашивает у ослика "Что
ослик страшно тебе?" "Страшно"- отвечает ослик. "А почему тебе страшно
ослик?"-спрашивает дракон."Никогда такого большого и страшного не ****" (С) )))