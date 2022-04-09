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Окупанти біля Рубіжного знову влучили у цистерну з азотною кислотою, - Гайдай. ВIДЕО

Біля Рубіжного на Луганщині російські окупанти під час обстрілу знову влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!" - йдеться в повідомленні.

Гайдай нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

"Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.  При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", - додав він.

Також читайте: На Луганщині ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+8
Тут немає представників окупанта.
В кого ви питаєте ?
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09.04.2022 17:57
+5
Маю надію що вітер до орків дме
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09.04.2022 17:54
+4
Так и е.
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09.04.2022 17:57
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Одного раза мало было что бы вторую не спрятать.
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09.04.2022 17:52 Відповісти
Ладно! -- есть вопрос к тем, кто на местах.
-- вопрос личный -- бо родичи там.
Днепр бомбить будут, как думаете?
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09.04.2022 17:53 Відповісти
Тут немає представників окупанта.
В кого ви питаєте ?
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09.04.2022 17:57 Відповісти
Я про чуйку народную пытаю.
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09.04.2022 18:02 Відповісти
Я в Днепре, возле ЮМЗ, кто его знает, что у дьявола в башке. И по Буче знаем, бомбежка то херня, вот если будут город брать, тогда да.
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09.04.2022 18:00 Відповісти
Мои у вокзала.
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09.04.2022 18:04 Відповісти
Маю надію що вітер до орків дме
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09.04.2022 17:54 Відповісти
Так и е.
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09.04.2022 17:57 Відповісти
подтвердили збройники облачко опять на гроткриговцев из лугандяо понесло
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09.04.2022 18:14 Відповісти
Дайте команду нашим влучити у цистерну з аміаком. Для нейтралізації.
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09.04.2022 17:55 Відповісти
Ну раза азота не хватило на территориях парашки?
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09.04.2022 18:01 Відповісти
вероятность, что снаряд попадет именно к тебе в квартиру, небольшая. А вот то, что пропадут вода, свет, газ, почти 100%.
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09.04.2022 18:40 Відповісти
Сколько там еще цистерн, и с чем? Огласите весь список
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09.04.2022 19:27 Відповісти
 
 