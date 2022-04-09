Окупанти біля Рубіжного знову влучили у цистерну з азотною кислотою, - Гайдай. ВIДЕО

Біля Рубіжного на Луганщині російські окупанти під час обстрілу знову влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!" - йдеться в повідомленні.

Гайдай нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

"Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", - додав він.

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