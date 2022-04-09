Зеленський та Джонсон пройшлися вулицями Києва: Зробимо все, щоб наступна зустріч відбулася під мирним небом. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Борис Джонсон пройшлися вулицями столиці.
Відео оприлюднив глава держави у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+91 Kristina Rubcova
показати весь коментар09.04.2022 21:25
+50 Алекс Борис
показати весь коментар09.04.2022 21:30
+45 krot_lub
показати весь коментар09.04.2022 21:27
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так отам внизу опа...
Завжди мені подобався.
Мне так кажется. Иначе чего его было лететь так далеко - все остальные вопросы можно дистанционно решить или через представителей. А вот мозги вправить без свидетелей и при этом в глаза смотреть - тут лично приехать надо.
Запад един и Ддонсон его часть как и Украина
почему от тебя так тхнет кацпаским дерьмом?
Боже! бережи королеву та її підданих, а особисто Бориса Джонсона.
Сам виноват, что вынужден быть бункерной Крысой, бояться "канделябра" даже от ближайших "соратников" и подельников!
"ах, Залужный, ах, ВСУ", делая вид, что не существует Верховного главнокомандующего, без прямого распоряжения которого ни Залужный, ни ВСУ не могут провести ни одной операции.."
Невже йому не вірити?! А тоді кому ?
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
Як я люблю київську бруківку !
Хороше відео.
Борис - мужик. Уважаю
(не плутати з ординським наративом).