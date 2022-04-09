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Командний пункт у дворі та запуск ракет із лісу: Жителі Чернігівщини розповідають про перебування російських окупантів у селах. ВIДЕО

Жителі сіл на Чернігівщині розповіли про перебування окупантів в їхніх населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Автор: 

Чернігівщина (1584)


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Пора вже на півдні починати, Донбас і Харків - це відволікаючий маневр, а на півдні вже поліцейська система запрацювала на всю котушку, а то на 9 травня падлюка Путін оголосить, що "Херсон повернувся в свою гавань ...", а Азовське море "все їх море". Скоти СБУшники здали Херсон !!!
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09.04.2022 22:43 Відповісти
Как связаны запреты на посещение лесов Беларуси с военной активностью?

Текущая карта запретов и ограничений на посещения лесов Беларуси совпадает со схемой передвижения военной техники, составленной (https://t.me/Hajun_BY/4024) тг-каналом Беларускі Гаюн.

9 апреля военная техника фиксировалась на юго-востоке Беларуси - в Гомельской области.

В соответствии с актуальной картой запретов на посещения лесов Министерства лесного хозяйства Беларуси, именно в юго-восточных районах Гомельской области введен запрет либо ограничение на посещение лесов.

Введены ограничения в Гомельском, Речицком, Калинковичском, Мозырском, Хойникском, Брагинском и Лоевском районах Гомельской области. Ранее Гомельский опытный лесхоз сообщал о закрытии лесов и Добрушского района, однако на карте Министерства этот район не закрашен.

Еще один район с ограниченным посещением лесов обозначен в Брестской области. Именно там в минувший четверг было зафиксировано (https://t.me/Hajun_BY/3925) падение ракеты https://t.me/flagshtok/8224?single https://t.me/flagshtok/8224?single

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09.04.2022 23:18 Відповісти
 
 