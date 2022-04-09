Готували їжу для ЗСУ: Жителі Чернігова розповіли, як жили під час обстрілів. ВIДЕО
Жителі мікрорайону Олександрівка у Чернігові від початку війни живуть без газу, воду шукають в колодязях, а світло вмикають лише на годину-дві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
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Виктор Ле
показати весь коментар09.04.2022 23:19 Відповісти Мені подобається 5
Друже Бобер
показати весь коментар09.04.2022 23:28 Відповісти Мені подобається 0
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