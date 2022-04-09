Готували їжу для ЗСУ: Жителі Чернігова розповіли, як жили під час обстрілів. ВIДЕО

Жителі мікрорайону Олександрівка у Чернігові від початку війни живуть без газу, воду шукають в колодязях, а світло вмикають лише на годину-дві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командний пункт у дворі та запуск ракет із лісу: Жителі Чернігівщини розповідають про перебування російських окупантів у селах. ВIДЕО