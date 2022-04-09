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Готували їжу для ЗСУ: Жителі Чернігова розповіли, як жили під час обстрілів. ВIДЕО

Жителі мікрорайону Олександрівка у Чернігові від початку війни живуть без газу, воду шукають в колодязях, а світло вмикають лише на годину-дві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Автор: 

Чернігів (787)


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Земляки неймовірні!
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09.04.2022 23:19 Відповісти
Райони Чернігова Олександрівка, Бобровиця, Яцево, Білоус, стара Подусівка (18 школа) знищені майже повністю.
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09.04.2022 23:28 Відповісти
 
 