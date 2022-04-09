ЗСУ захопили танк окупантів: Тепер він працюватиме на українську армію та знищуватиме війська РФ. ВIДЕО
Українські захисники захопили танк російських окупантів.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Харьков Сумской
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rejestrowyj bazil
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Wendeplattendrehstahl Lölik
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Николай К
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дератизатор
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Krotow
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