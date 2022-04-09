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ЗСУ захопили танк окупантів: Тепер він працюватиме на українську армію та знищуватиме війська РФ. ВIДЕО

Українські захисники захопили танк російських окупантів.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: 

танк (2067)


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Т-72 модернiзований?
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09.04.2022 23:18 Відповісти
Звук як від літака- значить Т-80 газотурбінний
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10.04.2022 00:44 Відповісти
предлагаю присвоить танку название "Проверка на дорогах"
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09.04.2022 23:20 Відповісти
Такой громкий, как будто вертолетная турбина от Т-80.
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09.04.2022 23:23 Відповісти
Помогай Вам Боже!
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09.04.2022 23:30 Відповісти
Как? Это из тех, которые цыгане утащили?
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10.04.2022 00:33 Відповісти
 
 