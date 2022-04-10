Росіян, які копали траншеї у Рудому лісі під ЧАЕС, чекає променева хвороба, - Енергоатом. ВIДЕО
Керівник Енергоатома Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу в Чорнобильській зоні, де російські окупанти копали траншеї і заявив, що їх очікує променева хвороба.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Енергоатома
На місці, де копали окупанти, зафіксували аномально високі показники радіаційного фону.
"Показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.
Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми.
Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше", - зазначив Котін.
Повідомляється, що при потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання.
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А от альфа і бета випромінюванням у цій ситуації можна знехтувати - вони легко екрануються (при дотриманні правил) і якоїсь значної загрози не несуть.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3805570.html Господи, ну и дебилы!)))
Алкаш, которого кадыровцы пытались выдать за украинского пленного, оказался бомжом. Его опознали местные жители.
❗️Но это - не всё.
Эти дебилы нарисовали ему татуху - летучую мышь, символ разведки.
Смех в том, что летучая мышь - это символ российской разведки.
Режисери і продюсери з них ніякі.
Скора онкологія - це у всіх. Це точно.
Я, ліквідатор аварії на ЧАЕС, це знаю. Ледве вирулив. Не без виразок - але вирулив. Ну, а виразки - ну, якось ще живу...
Девиз Росстур на 2022 г.
Он в 1943-му ж окопувалися в тому лісі і нічого. Ніхто не захворів від радіації.
Панікеои одні