Росіян, які копали траншеї у Рудому лісі під ЧАЕС, чекає променева хвороба, - Енергоатом. ВIДЕО

Керівник Енергоатома Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу в Чорнобильській зоні, де російські окупанти копали траншеї і заявив, що їх очікує променева хвороба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Енергоатома

На місці, де копали окупанти, зафіксували аномально високі показники радіаційного фону.

"Показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.

Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми.

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Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше", - зазначив Котін.

Повідомляється, що при потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання.

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