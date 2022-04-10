УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12308 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
19 019 14

Ворог щодня та щоночі атакує українські позиції, але захисники дають гідну відсіч, - ситуація в підрозділах неподалік Запоріжжя. ВIДЕО

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи, що боронять позиції неподалік Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на фейсбук-сторінці Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Під час робочого візиту командувач поспілкувався з українськими захисниками, обговоривши поточний стан справ на цій ділянці фронту.

Крім цього, він ознайомився з побутом військовослужбовців та допоміг у розв’язані нагальних проблем.

"Обстановка у північно-східній та південно-східній операційних зонах залишається напруженою, але контрольованою. Ворог щодня та щоночі атакує наші позиції, але українські захисники дають гідну відсіч", – наголосив генерал-лейтенант.

Командувач додав, що противник завдає ракетних і бомбових ударів по населених пунктах, здійснює їхній обстріл із важкого озброєння.

"Низько вклоняюсь кожному військовослужбовцю, який боронить Україну, за сміливість, хоробрість відвагу та майстерність. Ми продовжуємо посилювати оборону та виконувати завдання із захисту держави", – підкреслив Наєв.

Також командувач подякував волонтерам та небайдужим громадянам, які доставляють необхідну гуманітарну допомогу у райони бойових дій як для військовослужбовців, так і для цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До медичних закладів Дніпра доставлено 350 тис. масок-распіраторів класу FFP2, - Наєв

Автор: 

Запоріжжя (2268) Наєв Сергій (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
ЗСУ завдали удару по аеродрому в Мелітополі, де сконцентрувалися російські військові підрозділи.

«Накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління. Рвалося години дві. Любо-дорого»

Нова Чорнобаївка. Це вже 5-й раз.
показати весь коментар
10.04.2022 10:42
+5
і що означає, цей "геніальний" пост
показати весь коментар
10.04.2022 10:08
+4
это бот скорей всего
показати весь коментар
10.04.2022 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна в інформаційному колапсі. Що сталося,війна не має вихідних і перемир'я
показати весь коментар
10.04.2022 09:52 Відповісти
???
показати весь коментар
10.04.2022 10:03 Відповісти
і що означає, цей "геніальний" пост
показати весь коментар
10.04.2022 10:08 Відповісти
это бот скорей всего
показати весь коментар
10.04.2022 10:12 Відповісти
валя, вам треба відпочити, бо на вас коллапс нападе,що тоді чоловік скаже?
показати весь коментар
10.04.2022 11:18 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1513050231541321729 https://twitter.com/i/status/1513050231541321729
показати весь коментар
10.04.2022 10:09 Відповісти
воєнкомати Волині взагалі не цікавляться переселенцями зі сходу,не мобілізовують вже тижнями навіть тих,які стали на облік і служили армії. Це така державна політика, розпорядження голови адміністрації чи хабарництво на місцях? Навіщо нам тут біля кордону з білоруссю стільки незрозумілих осіб, вони ж можуть бути диверсантими чи навіть стріляти в спину, якщо буде наступ рашистів з білорусі. Чому їх хоча б не відправляють по місцю прописки в їх місцеві тероборони, або сусідні якщо ті окуповані.
показати весь коментар
10.04.2022 10:18 Відповісти
це по всьому заходу таке.."захистники"мордовороти на крутих авто...повтікали..
показати весь коментар
10.04.2022 10:26 Відповісти
але....Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову. Оккупанты не оставляют надежды взять город.
показати весь коментар
10.04.2022 10:24 Відповісти
Псевдо-мер Мелітополя Галина Данченко продовжує роздавати посади особам, які співпрацюють з загарбниками. Так, 9 квітня було призначено на посаду голови багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої допомоги, члена партії ОПЗЖ Миколу Андроса. На зрадника вже заведена кримінільна справа.
показати весь коментар
10.04.2022 10:37 Відповісти
ЗСУ завдали удару по аеродрому в Мелітополі, де сконцентрувалися російські військові підрозділи.

«Накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління. Рвалося години дві. Любо-дорого»

Нова Чорнобаївка. Це вже 5-й раз.
показати весь коментар
10.04.2022 10:42 Відповісти
это Люся вещает...?
показати весь коментар
10.04.2022 11:20 Відповісти
Егеж. Взяв з місцевих новин.
показати весь коментар
10.04.2022 11:30 Відповісти
у нас тоже он по местным шляется...
хорошо что на Цензоре этого питуха уже почти нет...
показати весь коментар
10.04.2022 11:33 Відповісти
 
 