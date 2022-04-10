Ворог щодня та щоночі атакує українські позиції, але захисники дають гідну відсіч, - ситуація в підрозділах неподалік Запоріжжя. ВIДЕО

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи, що боронять позиції неподалік Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на фейсбук-сторінці Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Під час робочого візиту командувач поспілкувався з українськими захисниками, обговоривши поточний стан справ на цій ділянці фронту.

Крім цього, він ознайомився з побутом військовослужбовців та допоміг у розв’язані нагальних проблем.

"Обстановка у північно-східній та південно-східній операційних зонах залишається напруженою, але контрольованою. Ворог щодня та щоночі атакує наші позиції, але українські захисники дають гідну відсіч", – наголосив генерал-лейтенант.

Командувач додав, що противник завдає ракетних і бомбових ударів по населених пунктах, здійснює їхній обстріл із важкого озброєння.

"Низько вклоняюсь кожному військовослужбовцю, який боронить Україну, за сміливість, хоробрість відвагу та майстерність. Ми продовжуємо посилювати оборону та виконувати завдання із захисту держави", – підкреслив Наєв.

Також командувач подякував волонтерам та небайдужим громадянам, які доставляють необхідну гуманітарну допомогу у райони бойових дій як для військовослужбовців, так і для цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До медичних закладів Дніпра доставлено 350 тис. масок-распіраторів класу FFP2, - Наєв