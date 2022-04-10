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Новини Відео Війна
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"А де ваші батьки?" - "Мама, папа - умер", - "Вони з дідом і бабою живуть", - сироти звільненої від окупантів Київщини. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, на якому волонтери допомагають трьом хлопчикам, які мешкають на звільнених від окупантів територіях Київщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, хлопчаки випадково потрапили до волонтерських рук. З'ясувалося, що батьків у дітей немає і живуть вони з дідусем та бабусею.

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твари русские. Все вы заслуживаете подохнуть! "освободители" *****, гореть россиянам в аду и детям их и старикам!
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10.04.2022 11:09 Відповісти
Рашисты-нелюди,будьте прокляты на веки вечные !
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10.04.2022 11:22 Відповісти
так а родичі їхні де? господи((
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10.04.2022 11:35 Відповісти
Майбутні покоління требо виховувати так , що де вони не почули "вєлікій і мАгучій" зразу б на звук в пику ліпили би цьому "генератору шуму" !

Тільки так й ніяк інакше ...
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10.04.2022 11:53 Відповісти
А писакам ...магучім !?
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10.04.2022 11:55 Відповісти
Бажано ... бритвою по горлу -- але ж де взяти ту бритву , яка через web дотягує ...
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10.04.2022 12:25 Відповісти
Не ображайте тварин. Росіяни це ординські ПЕ С И Г О Л О В Ц І. Це не тварини і тим білше не люди. Це потвори від немовляти до старезного дикого чма
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10.04.2022 13:01 Відповісти
Хто хоче гарантами безпеки для своїх дітей вурдалаків кацапів?
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10.04.2022 19:55 Відповісти
ПУТИНА КОРНИ НЕОБХОДИМО ОБРУБИТЬ !!!
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11.04.2022 03:12 Відповісти
 
 