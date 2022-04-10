"А де ваші батьки?" - "Мама, папа - умер", - "Вони з дідом і бабою живуть", - сироти звільненої від окупантів Київщини. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, на якому волонтери допомагають трьом хлопчикам, які мешкають на звільнених від окупантів територіях Київщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, хлопчаки випадково потрапили до волонтерських рук. З'ясувалося, що батьків у дітей немає і живуть вони з дідусем та бабусею.

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