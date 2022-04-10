"Есть контакт! Уничтожили п#дара!": перше успішне бойове застосування ЗСУ ПЗРК Starstreak проти російського безпілотника "Орлан". ВIДЕО
ППО 95-ї Десантно-штурмової бригади знищила БПЛА РФ "Орлан", який російські окупанти називали недосяжним для наших ПЗРК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Момент збиття потрапив на відео.
Топ коментарі
+50 mrSmith
показати весь коментар10.04.2022 11:32
+42 Привет
показати весь коментар10.04.2022 11:33
+42 Андрей Дрофяк
показати весь коментар10.04.2022 11:37
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Старстрек має наведення по лазерному променю, при цьому оптичне захоплення цілі (Так само, як ПТРК Стугна).
Якщо іще захочеш щось дізнатися про зброю, питай, не соромся.
Вже годин 20 нальоту, без інструктора напевне б мали.
І з матеріальною частиною непогано б ознайомилися!
Занятя мінометників, в перші дні війни. Поки сержант-інструктор, по телефону лялякав з командиром напевно)... Пацан виставив станину чи як воно там називається, я не в курсі.
Інструктор до нього "Ти мінометник?"
Відповідь: "Я плиточник -штукатур, вмію працювати з обсервагами, як аналоговими, так і з лаерними".
Вже півтора місяці готує
плиточників.)))
Але на майбутнє, зазвичай, треба думати про самоходний ЗАК з пасивною РЛС спеціально для боротьби з БПЛА... Якраз зенітні гармати 57 мм можна буде прилаштувати...
Так что не жалко..
В открытом доступе не было информации, что нам поставлена модификация SL. Нам были поставлены комплексы модификации LML ("светофор")
Але наші хлопці з плеча запускаюсь
https://twitter.com/i/status/1513058459394220035
Стоимость одного ПЗРК составляет около $1300.
Это ясли по деньгам, а вот разведданые с возможными последующими потерями деньгами измерять невозможно.
Стоимость "перуна" и выстрела из него приблизительно такая же.
ПЗРК "старстрик" стоит дороже из-за наличия на комплексе аппаратуры, с помощью которой происходит передача команд наведения, что и увеличивает его стоимость.
На основі дослідження спільноти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_SOS Армія SOS БПЛА Орлан-10 (бортовий № 10332), що впав 6 листопада 2016 року в Азовське море, серед складових літальних апаратів майже всі виробництва не Росії, а інших країн. Російського виробництва в літальних апаратах лише корпус та навігаційний приймач МНП-М7 (створений на основі мікросхеми ADSP-BF534).
Серед іншого, в досліджуваному зразку:https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-in.2018-01-30-4 [4]
модуль GPS був виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.
стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.
двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.
польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.
датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.
також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell.
модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.
передатчик RF3110 німецької компанії Municom.
приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.
GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).
кацапської чудасії. Хочу спитати про що тут пашталакають
диванні бла-бла-бла? В натурі не бачили,руками не мацали
поняття не мають як ця техніка працює за те *********
гаразді. Ви не на полі бою і не смердить пердуни!
Воїни знають що робити і ваших порад не потребують.
Українському воїну С Л А В А !
А для Starstreak, система наведення якого більше схожа на ПТРК - безпілотники саме воно.
Конечно нельзя все переводить на бабло.... И все зависит от ситуации....