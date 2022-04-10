"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВIДЕО

Екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол розповіла про свої будні у якості оператора ПТРК "Стугна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Чорновол їй та її колегам вже вивчити поведінку ворога і його дії для протитанкістів зазвичай досить прогнозовані.

"Москалі мають таку специфіку - наступати з десятої години ранку по третю годину дня і завжди одними й тими ж дорогами. Їх просто бити. Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором...", - каже Чорновол.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію. ФОТОрепортаж