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"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВIДЕО

Екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол розповіла про свої будні у якості оператора ПТРК "Стугна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Чорновол їй та її колегам вже вивчити поведінку ворога і його дії для протитанкістів зазвичай досить прогнозовані.

"Москалі мають таку специфіку - наступати з десятої години ранку по третю годину дня і завжди одними й тими ж дорогами. Їх просто бити. Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором...", - каже Чорновол.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Чорновол Тетяна (254) Стугна (83)


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Топ коментарі
+125
Молодець Таню!
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10.04.2022 12:17
+70
Цікаво, а Арєстовіч іюз подоляками і ботами не скажуть завтра, що Чорновол у Дубаяз і у них там один офіс на двох? 🤔 Тетяні низький уклін! 🙏 Те, що робить ця тендітна жінка, не в змозі зробити багато здорових чоловіків.
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10.04.2022 12:21
+61
Тримайся, землячка, ти наша Стугнівська Тетяна замість пушкінської
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10.04.2022 12:19
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Молодець Таню!
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10.04.2022 12:17 Відповісти
Не подумайте, що я "стібаюсь", просто згадав епізод з неповторним Леонідом Биковим у його останньому фільмі "Ати бати - йшли солдати".

"- Сватко! Вы почему не окапываетесь? Танки наступают!
- а я уже танковую атаку отбил;
- КАК?!
- отважно ( )..., одним выстрелом прошил 8 танков насквозь. Остальные разбежались - их мой второй номер прикладом добивает..."
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10.04.2022 13:13 Відповісти
Ага. Все в порядке - Бобик здох.
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10.04.2022 13:30 Відповісти
ТОчно - пропустив по памяті цю шикарну репліку
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10.04.2022 13:54 Відповісти
Танечка Черновол - Герой Украины!❤️💙💛
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10.04.2022 13:28 Відповісти
Мелитополь. аэродром. 5-0.
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10.04.2022 12:19 Відповісти
Вірю, що скоро в Чорнобаївки та Мелітополя буде дитика - мацква. а як всім чудово відомо - МАСКВА БОЛЬШАЯ!
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10.04.2022 12:21 Відповісти
Тримайся, землячка, ти наша Стугнівська Тетяна замість пушкінської
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10.04.2022 12:19 Відповісти
Це вже вдруге схоже порівняння (Чорновол - пушкін).
І так співпало, що у Ів-Франківську після загибелі Вячеслава Чорновола його іменем назвали саме вулицю пушкіна.
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10.04.2022 13:16 Відповісти
здоровья тебя
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10.04.2022 12:20 Відповісти
Касапам должно быть стыдно что их Дама ипашит.
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10.04.2022 12:20 Відповісти
Может быть, это разновидность мазохизма. Пусть перед отправкой в ад получат порцию наслаждений.
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10.04.2022 12:34 Відповісти
Цікаво, а Арєстовіч іюз подоляками і ботами не скажуть завтра, що Чорновол у Дубаяз і у них там один офіс на двох? 🤔 Тетяні низький уклін! 🙏 Те, що робить ця тендітна жінка, не в змозі зробити багато здорових чоловіків.
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10.04.2022 12:21 Відповісти
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10.04.2022 12:23 Відповісти
Арестович знов обісрався.
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10.04.2022 13:17 Відповісти
Адрестович , в черговий раз обдристався по самі вуха 😡
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10.04.2022 14:44 Відповісти
Так ему поменяли фамилию, он теперь Обдрыстович.
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21.04.2022 12:01 Відповісти
Арестович - дебил.
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10.04.2022 14:45 Відповісти
Гірше - ворог.
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10.04.2022 15:56 Відповісти
Скажуть.Навіть не сумнівайтесь.Ще і по судах затягають.
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10.04.2022 12:28 Відповісти
Не трогайте Арестовича.
Він очолює оральні війська при президентові України.
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10.04.2022 12:44 Відповісти
А да Танька, ай молодца!
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10.04.2022 12:22 Відповісти
Це народний депутат справжній, а решта слуг у лосинах вештається по закордонах та у броніках у верховній раді
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10.04.2022 12:23 Відповісти
Т. Чорновол - депутат попереднього скликання ВРУ
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10.04.2022 12:28 Відповісти
може стати і цього скликання. Якби Синютка виграв вибори мера Львова - стала би. Вона нині перша в списку на заміщення вакантної посади.
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10.04.2022 13:12 Відповісти
Буде. Деякі депутати не повернуться...
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10.04.2022 13:42 Відповісти
Из жопоблока. На них надо открыть охоту, как на предателей.

А как там Коля-котлета? Все еще прячется на Закарпатье? Трусливый какой-то бандюган из 90х.
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21.04.2022 12:00 Відповісти
вибачаюсь ... Але цю автівку вже усі знають.
крім того. Що це за ВЧ, що розвозить ракети на запорожці ??
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10.04.2022 12:27 Відповісти
Ні, на конях розвозять. Для тебе це таємниця? Парафіяни церкви, куди я навілуюся час від часу, минулого тижня віддали на фронт новий автомобіль підвищеної прохідності, кошти на який самі і зібрали. Фото, маруюку і колір не наводитиму. Саме такі авто і використовують я для підвозу ***********. І дешево, і швидко, і не надто помітно.
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10.04.2022 12:42 Відповісти
Ну хоч би автівку поміняти ...
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10.04.2022 13:10 Відповісти
а забули, скільки ви сміялися з неї? а тепер сидите на диванах, доки Тетяна рятує ваші дупи?
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10.04.2022 12:28 Відповісти
Танечкиной смелостью и решительностью восхищаюсь ,когда она ещё в 2014 г на Майдане взломала автомобиль с прослушкой СБУ
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10.04.2022 13:35 Відповісти
гордость за по-настоящему народного депутата.
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10.04.2022 12:28 Відповісти
Таню Чорновол ворог і без Стугни боїться.
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10.04.2022 12:31 Відповісти
Не лише ворог, але й уся зелена піздобратія
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10.04.2022 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/I7VEU10WlSc starstreak >>>>
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10.04.2022 12:32 Відповісти
Вот только зачем машину и номера было светить. Народ, в Украине сейчас работает куча вражеских ДРГ.
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10.04.2022 12:36 Відповісти
Прям безобразие, доблестное ДБР ведь завела на неё дело за то, что она спасла ракеты от удара, успела их вывезти вместе с Пашинским до того, как россияне разбомбили склад.
Но задержать её как-то ДБР не успела и теперь она вместо того, чтобы давать показания о том, почему это она вывезла ракеты, стреляет из них по российским танкам.
Это злой сарказм, если что.
А вот чьи интересы в Украине представляет это самое ДБР, вызывает большие вопросы. И почему-то на них никто дело не заводит, а они продолжают сидеть в безопасности в тылу.
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10.04.2022 12:40 Відповісти
Держава не замовила на 2022 жодної Стугни і жодного Корсару.
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10.04.2022 12:43 Відповісти
То ці ракети й не були державні. Їх виготовили на замовлення якоїсь арабської країни.
Кажуть, що араби поставились із розумінням, що йх замовлення пішло на фронт.
Ну а те, держава будувала дороги, а не ракети, це я знаю.
Після війни треба цим діячам на чолі з президентом задавати питання та вести розслідування, чому так сталося.
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10.04.2022 13:04 Відповісти
сорі ... Кому замовити ? Ви знаєте ситуацію ?
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10.04.2022 13:09 Відповісти
Какие вопросы могут быть к этой конторе? Они работают на ФСБ и не сильно скрывают это. Стоит только посмотреть, сколько "дел" открыли эти ************* на патриотов.
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21.04.2022 12:05 Відповісти
надіюся, що Тетяна лише приїхала на Теслі до журналюг. А насправді їздить на чомусь для ворога невідомому.
Доволі в хорошій формі, коли тридцять кілограм може звалити собі на плече. Охоче вірю, що на арт курсах змогла пройти фізичну підготовку без послаблення.
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10.04.2022 12:42 Відповісти
Трохи не тесла.
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10.04.2022 14:50 Відповісти
Ну вот только зачем номера машины светить🤬. Тане респект👍
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10.04.2022 12:43 Відповісти
Танки были грозным орудием в прошлую войну! Да у них грозный вид, земля дрожит кода едут, психологически боязно, но обзор очень ограничен и средняя дистанция боя 2км сравнялась с ПТУРами, пехота более незаметна, но уязвима от арты и авиации (если демаскирована), шансов выжить у танкистов сейчас намного меньше, чем у замаскированой пехоты!
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10.04.2022 12:44 Відповісти
Так. Але ... На ******** танках стоїть оптика суперська. Тепловізори, нічне бачення, компи ...
Ну ... це якщо модернізовані ...
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10.04.2022 13:12 Відповісти
Це все ефективно проти інших танків, а без захисту піхоти танк - лише легка мішень
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10.04.2022 13:14 Відповісти
на відео заретушовали ,а на фото ні номер машини
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10.04.2022 12:45 Відповісти
Это чёрт в юбке!
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10.04.2022 12:57 Відповісти
І проти цієї людини - легенди, зелені падли відкривали кримінальні справи...
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10.04.2022 12:57 Відповісти
С ЗЕЛЁНЫМИ СОПЛЯМИ БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ !
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10.04.2022 13:06 Відповісти
Тетяна, як завжди, на висоті..
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10.04.2022 13:13 Відповісти
прошу Т. Чорновол поміняти автівку, або номери.
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10.04.2022 13:13 Відповісти
Згоден на 100%!!!! Журналісти, цензор, це питання треба терміново вирішити! Так саму вже було і на Майдані, і в перші місяці АТО!!! Зробити проблему вирішуйте!!!!
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10.04.2022 13:52 Відповісти
Негайно поміняти автівку за рахунок тих бовдурів, що засвітили машину!!
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10.04.2022 14:05 Відповісти
Яке падло номер машини показало?! Совпадєніє...?!
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10.04.2022 13:18 Відповісти
Бережи себе Таня!
Нам потрідні сміливі люди ще внутрішньго ворога бити.
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10.04.2022 13:18 Відповісти
Танюха молодець, пали цих орків!
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10.04.2022 13:27 Відповісти
"Аккумулятивная" ракета це добре 😁
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10.04.2022 13:36 Відповісти
На фіга ви показали номера машини???? Що за тупість???? На що ви її засвітили? Не можна було розмитим номера, та марку машини???? Машину треба міняти!!!! Срочно!!!
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10.04.2022 13:50 Відповісти
Сколько уважения к красивой женщине с мужским мужеством. С тех пор как я учился в Киеве (1978 год), я всегда был большим поклонником вашей земли. Слава Украине!
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10.04.2022 14:00 Відповісти
Таня з перших днів кацапів палить . а де Діма Ярош я не бачив його жодного разу не показали ?
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10.04.2022 14:02 Відповісти
Молодець Дівчина!!! Скільки їй довелося всього пережити, але Таня по життю молодець! Дай Боже їй здоров"я і Свого захисту!
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10.04.2022 14:02 Відповісти
Танюха, + и любов!
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10.04.2022 14:55 Відповісти
Яке смішне позування на фото-камеру.
Віддайте "Стугну" справжньому досвідченому воїну ЗСУ, не хапайте зброю для хайпу, пані Тетяно.
Справжній воїн зробить цією зброєю значно більше та ефективніше (і без Інстаграм-сессій, як у Тетяни).
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10.04.2022 16:13 Відповісти
Кира Рудик та Тетяна Чорновил не зрозумили, що коли вони забирають зброю для фотосесій, цієї зброю не вистачає у ЗСУ, які вміють зробити цією зброєю в 200-300 пазів більше, ніж фото-воїни типа Тетяни і Кири https://tabloid.pravda.com.ua/lounge/6235a7633a5d1/index.amp
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10.04.2022 16:20 Відповісти
Закони наші депутати генерують дуже низької якості.
В США жоден сенатор не лізе відбирити у армії устаткування і стріляти сам. Але закони у США - дійсно високої якості. Кожен має робити свою справу добре, а не хайпувати для ЗМІ, займаючі дефіцитну зараз зброю (хлопці у Маріуполі з автоматами, їм "Стугни" не вистачило, а для Тетяни - є).
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10.04.2022 16:25 Відповісти
можна погодитися, шановна пані, що сенатору (чи нашій депутатні) не слід давати зброю в руки. але Тетяна давно не депутат і закінчила артилерійські курси, про що був сюжет. Окрім того я ( та й інші) давно спостерігаю за Тетяною. Ви б полізли через паркан до Януковича в часи його правління аби зняти відео? Ви б полізли через колючий дріт в судову установу де запросили лише ручних журналістів? А Тетяна полізла. А під час подій на майдані у 2013 її ледь не вбили, пика вся синя була. але Тетяна гне свою лінію. У неї з орками особистий рахунок - кілька років тому загинув її чоловік у необ'явленій війні на Донбасі.
Коли б Ви мене спитали б: чи голосував би я за Тетяну на президентських виборах? - я б відповів: ні.
А як журналіст, воїн вона справляється чудово.
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10.04.2022 21:42 Відповісти
смелая девочка! респект!
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11.04.2022 01:23 Відповісти
 
 