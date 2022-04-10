"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВIДЕО
Екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол розповіла про свої будні у якості оператора ПТРК "Стугна".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Чорновол їй та її колегам вже вивчити поведінку ворога і його дії для протитанкістів зазвичай досить прогнозовані.
"Москалі мають таку специфіку - наступати з десятої години ранку по третю годину дня і завжди одними й тими ж дорогами. Їх просто бити. Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором...", - каже Чорновол.
Топ коментарі
+125 4 Повістки
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+70 Rostyslav Komarnytsky
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+61 Валентина Саюн
показати весь коментар10.04.2022 12:19
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"- Сватко! Вы почему не окапываетесь? Танки наступают!
- а я уже танковую атаку отбил;
- КАК?!
- отважно ( )..., одним выстрелом прошил 8 танков насквозь. Остальные разбежались - их мой второй номер прикладом добивает..."
І так співпало, що у Ів-Франківську після загибелі Вячеслава Чорновола його іменем назвали саме вулицю пушкіна.
Він очолює оральні війська при президентові України.
А как там Коля-котлета? Все еще прячется на Закарпатье? Трусливый какой-то бандюган из 90х.
крім того. Що це за ВЧ, що розвозить ракети на запорожці ??
Но задержать её как-то ДБР не успела и теперь она вместо того, чтобы давать показания о том, почему это она вывезла ракеты, стреляет из них по российским танкам.
Это злой сарказм, если что.
А вот чьи интересы в Украине представляет это самое ДБР, вызывает большие вопросы. И почему-то на них никто дело не заводит, а они продолжают сидеть в безопасности в тылу.
Кажуть, що араби поставились із розумінням, що йх замовлення пішло на фронт.
Ну а те, держава будувала дороги, а не ракети, це я знаю.
Після війни треба цим діячам на чолі з президентом задавати питання та вести розслідування, чому так сталося.
Доволі в хорошій формі, коли тридцять кілограм може звалити собі на плече. Охоче вірю, що на арт курсах змогла пройти фізичну підготовку без послаблення.
Ну ... це якщо модернізовані ...
Нам потрідні сміливі люди ще внутрішньго ворога бити.
Віддайте "Стугну" справжньому досвідченому воїну ЗСУ, не хапайте зброю для хайпу, пані Тетяно.
Справжній воїн зробить цією зброєю значно більше та ефективніше (і без Інстаграм-сессій, як у Тетяни).
В США жоден сенатор не лізе відбирити у армії устаткування і стріляти сам. Але закони у США - дійсно високої якості. Кожен має робити свою справу добре, а не хайпувати для ЗМІ, займаючі дефіцитну зараз зброю (хлопці у Маріуполі з автоматами, їм "Стугни" не вистачило, а для Тетяни - є).
Коли б Ви мене спитали б: чи голосував би я за Тетяну на президентських виборах? - я б відповів: ні.
А як журналіст, воїн вона справляється чудово.