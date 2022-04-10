"Це був удар цілеспрямований, а найстрашніше - убиті діти", - біженець, що пережив атаку окупантів на залізничний вокзал в Краматорську. ВIДЕО

Біженці, що пережили атаку російських окупантів на залізничний вокзал Краматорська, упевнені що удар по цивільним був умисний і спланований.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, уцілілі люди переконані - найстрашніше у тому, що сталося - це смерть дітей.

"Найстрашніше - це побачити убитих дітей. Удар був цілеспрямованим. Швидкі не справлялися. До евакуації долучилися поліцейські та військові - на своїх автомобілях вони везли поранених до лікарів. Ми з дружиною бачили хвіст ракети з написом "За детей". На вокзалі були тільки цивільні - жінки та діти, котрі готувалися евакуюватися", - розповідає один з очевидців удару.

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Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 людей загинуло, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб. Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.