"Це був удар цілеспрямований, а найстрашніше - убиті діти", - біженець, що пережив атаку окупантів на залізничний вокзал в Краматорську. ВIДЕО
Біженці, що пережили атаку російських окупантів на залізничний вокзал Краматорська, упевнені що удар по цивільним був умисний і спланований.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, уцілілі люди переконані - найстрашніше у тому, що сталося - це смерть дітей.
"Найстрашніше - це побачити убитих дітей. Удар був цілеспрямованим. Швидкі не справлялися. До евакуації долучилися поліцейські та військові - на своїх автомобілях вони везли поранених до лікарів. Ми з дружиною бачили хвіст ракети з написом "За детей". На вокзалі були тільки цивільні - жінки та діти, котрі готувалися евакуюватися", - розповідає один з очевидців удару.
Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 людей загинуло, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб. Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.
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жінок взагалі прирівняли до дітей! а мужчин до якихось термінаторів!
і ні, це не рудимент совка! це рудимент тк.зв "патріархату". Це мислення самих мужчин, вихованних мамочками через їхні шкурні інтереси... Феміністки (і всі жінки, вторуючи їм) кричать, що їх ущемляли. ні, це мужчин ущемляли, і ущемляють зараз. але парадокс в тому, що ніхто не обурюється!
а от коли Зеля заікнувся про те, щоби перерахувати жінок призовного віку (і все, підмічу, згідно, т 24 та 65 Конституції) - то такий ор і крик і злість від жінок пішла! і їх підтримали горе-мужчини, котрих я називаю опущенцями... - що це треба було "бачити"...
Тобто, від "патріархату" мужчинам защишили обовязки (відібравши права), і навязали відповідальність, а жінкам роздали права, але "забули" роздати відповідні обовязки, і звідьнили по суті від відповідальності (а згачить надали їм привілеї). - І назвали це "рівноправьям"!!!!!!
І горе-мужчини з цим погодились, тому є як є!
Із-за цього у світі політика така, що життя жінки. цінується в рази більше, ніж життя мужчини.. І побутове життя теж, і мужчина, як субьект, теж на останньому місці, - десь після собаки з котом!
А поскільки більшість "мужиків" з таким своїм нікчемним положенням згідні... то воно все так і буде далі продовжуватись. мужчини втратили самоповагу, самодостоїнство, самовизначення. Та що там говорити - вони опустилися до того, щоби у жінок секс вимолювати , і оплачувати його! опустилися до того, щоб за жінок платити , і вважати цим, що вони повинні добитися бажання і любові жінок до нього! Тьфу! ні одна жінка так не поступить по відношенню до мужчини! Ба, жінки вважають, що підійти до мужчини першою познайомитися а тимбільше запросити його на "розвагу" - це нижче їхнього достоїнства!
То про що тут можна говорити, коли жінки називають мужчин "мужиками" і "мужлом", а мужчини це терплять і роблять скидку жінкам за це!
І саме такі мужчинки сидять в органах влади і "керують" країнами...
тому і панує усюди стереотип і висловлювання "жінок і дітей, а чоловіче життя та здоровья обесцінене... самими ж мужчинами. Горе таким!
це похвально але не потрібно.
місія цих людей, яких вже не перевчиш і цього теж не потрібно,
вдовбати своїм дітям та онукам що вони мають знати українську мову.
як що цього не станеться, як що діти та онуки не будуть знати мову країни де вони живуть,
то нас чекає війна ще не один раз.
а міф про прекрасний рузькі мір зникне на завжди
раSSія країна терорист!