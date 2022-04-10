"Слава Україні! Пішли нах#й, п#дараси!", - мужні херсонці знову вийшли на акцію проти російських окупантів. ВIДЕО
Мужні херсонці знову вийшли на акцію проти російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, озброєні окупанти та погрози на адресу учасників мітингів не зупиняють містян.
"Слава Україні!", "Херсон - це Україна" - головні лозунги акції.
Увага! Ненормативна лексика!
Загарбники влаштували в місті "опозиційний" мітинг, нечисленні учасники якого вимахували прапором воєнних злочинців.
Топ коментарі
+93 Валерий Коломиец #502756
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+62 Дмитрий Гайдарченко
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+36 A San
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Харьков с вами, херсонцы
Они хотят из Херсонской и Харьковской два хнр-а?..Так будет вам пляти, хер на всю хар-ю..
Слава Украине!. Героям слава!
Сил нема дивитись на триколорних мавп
День той самий, що у вас.
За сим словом, маскалюкі,
Поцілуйте в сраку нас
https://www.facebook.com/watch/miusliua/
бо реально, в жодному, окупованому з міст такого супротиву як в Херсоні не було.
були протести поодинокі, масові, був супротив, але те що роблять мешканці Херсону
це героїзм.............
и те, наверняка, с крыма завезенные....
зверху. окупанти, а можливо, що хтось з ЗажОпп...
реальний настрiй жителiв Херсонщини на свiтлинi нижче...
https://static.ukrinform.com/photos/2022_04/1649587477-922.jpg