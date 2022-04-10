"Слава Україні! Пішли нах#й, п#дараси!", - мужні херсонці знову вийшли на акцію проти російських окупантів. ВIДЕО

Мужні херсонці знову вийшли на акцію проти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, озброєні окупанти та погрози на адресу учасників мітингів не зупиняють містян.

"Слава Україні!", "Херсон - це Україна" - головні лозунги акції.

Увага! Ненормативна лексика!

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Загарбники влаштували в місті "опозиційний" мітинг, нечисленні учасники якого вимахували прапором воєнних злочинців.

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