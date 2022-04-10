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"Слава Україні! Пішли нах#й, п#дараси!", - мужні херсонці знову вийшли на акцію проти російських окупантів. ВIДЕО

Мужні херсонці знову вийшли на акцію проти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, озброєні окупанти та погрози на адресу учасників мітингів не зупиняють містян.

"Слава Україні!", "Херсон - це Україна" - головні лозунги акції.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жорстоке поводження з мирними мешканцями - це воєнний злочин. ООН має це розслідувати, - Денісова про мітинги у Херсоні та Каховці

Загарбники влаштували в місті "опозиційний" мітинг, нечисленні учасники якого вимахували прапором воєнних злочинців.

Слава Україні! Пішли нах#й, п#дараси!, - мужні херсонці знову вийшли на акцію проти російських окупантів 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські війська ведуть запеклі бої на відстані приблизно 20 км від Херсону, - депутат облради Хлань. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6694) протест (2398) Херсон (3360)


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Топ коментарі
+93
МУЖНІМ ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА СЛАВА!
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10.04.2022 14:42
+62
Смотрю по картам, наши совсем рядом с Херсоном, надеемся на лучше
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10.04.2022 14:43
+36
руский вонючий оккупант
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10.04.2022 14:44
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МУЖНІМ ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА СЛАВА!
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10.04.2022 14:42 Відповісти
Смотрю по картам, наши совсем рядом с Херсоном, надеемся на лучше
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10.04.2022 14:43 Відповісти
руский вонючий оккупант
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10.04.2022 14:44 Відповісти
Фотографувати гнид з парашенськими прапорами, а потім...
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10.04.2022 14:44 Відповісти
"парашенськими прапорами" це щось таке дивне. Краще буде казати " з кацапьскими триколороми" чи "аквафрешем орків"...
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10.04.2022 14:50 Відповісти
Чому дивно?
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10.04.2022 15:08 Відповісти
краще з прапорами паРашi, а так все нормально, тому що рашка, раша-паРаша, рашка-гiвняшка.
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10.04.2022 15:33 Відповісти
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10.04.2022 15:35 Відповісти
Там мабуть просто перевдягли взвод солдатні у цивільне
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10.04.2022 15:33 Відповісти
Всех, кто с власовской тряпкой занести в список. Пригодится, когда ВСУ освободят Херсон от оккупации.
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10.04.2022 14:48 Відповісти
Зато ты здесь новорожденный
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10.04.2022 15:09 Відповісти
Да.Мужества херсонцам не занимать..Горжусь своей страной и Херсоном в частности..
Харьков с вами, херсонцы
Они хотят из Херсонской и Харьковской два хнр-а?..Так будет вам пляти, хер на всю хар-ю..
Слава Украине!. Героям слава!
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10.04.2022 14:48 Відповісти
Смерть ворогам!
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10.04.2022 15:44 Відповісти
МОЛОДЦЫ!У меня такое впечатление ,что голоса ,призывы и выкрики людей стали более громкими,жесткими,требовательными..
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10.04.2022 14:50 Відповісти
Да,я согласна с Вами! 🤝
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10.04.2022 16:49 Відповісти
Коли звільнять Херсон

Сил нема дивитись на триколорних мавп
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10.04.2022 14:50 Відповісти
С триколором это в Новой Каховке. Не в Херсоне!
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10.04.2022 15:17 Відповісти
Я в начале конфликта сказал что херсонцы обесбашенные - если в руки этих людей попадет оружие, кацапов будут ложить штабелями.
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10.04.2022 14:52 Відповісти
Місяць наш тепер на небі,
День той самий, що у вас.
За сим словом, маскалюкі,
Поцілуйте в сраку нас

https://www.facebook.com/watch/miusliua/
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10.04.2022 14:53 Відповісти
Які в нас надзвичайні люди! Вони роблять неймовірне
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10.04.2022 14:54 Відповісти
Херсонцям подяка за мужність і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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10.04.2022 14:56 Відповісти
Дуже мужнi Люди!!!
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10.04.2022 16:51 Відповісти
Херсон- бережи Вас Бог, а Бог один ВОїНИ НАША АРМІЯ
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10.04.2022 14:57 Відповісти
Посмотри на дату, а потом удивляйся, что кацапа забанили - https://t.me/KlymenkoTime/53630 https://t.me/KlymenkoTime/53630

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10.04.2022 15:12 Відповісти
Ролик реально левый. В шапках уже никто не ходит
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10.04.2022 15:21 Відповісти
про феномен Херсонців складатимуть легенди.
бо реально, в жодному, окупованому з міст такого супротиву як в Херсоні не було.
були протести поодинокі, масові, був супротив, але те що роблять мешканці Херсону
це героїзм.............
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10.04.2022 15:01 Відповісти
Хто має можливість,прибувайте на неокуповану територію України та втупайте в лави ЗСУ, що б звільняти свою землю від рашистів!Самі вони звідси просто так не підуть.
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10.04.2022 15:03 Відповісти
у петушни с аквафрешами мощная тусовка, как я погляжу.... ))
и те, наверняка, с крыма завезенные....
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10.04.2022 15:08 Відповісти
Чому вони не обороняли Херсон ? Стільки молодих чоловіків! Мер зрадив! Яка несподіванка, тут кожен вторий голова із зрадників! Де були інші люди? Де зброя ?
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10.04.2022 15:16 Відповісти
Це запитай у тих зелених довпойопів, які зрадників назначали керувати в області.
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10.04.2022 15:24 Відповісти
А Ви знаєте обороняли чи ні? З тероборони стільки людей полягло. Там була зрада.
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10.04.2022 16:09 Відповісти
Была там в городе терроборона но без оружия с одними коктейлями молотова вся в городском парке полягла от рашистских танков и бтров
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10.04.2022 17:03 Відповісти
МОЛОДЦЫ ХЕРСОНЦЫ , КАКИЕ ЖЕ ВЫ МОЛОДЦЫ !!!
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10.04.2022 15:19 Відповісти
Ні про УПА, ні про Деніса Давидова навіть Херсон не має бажання пам'ятати й ДІЯТИ? Крики наше фсьо...
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10.04.2022 15:19 Відповісти
Во первых. Ролик старый! Сегодня почти летняя погода. Сегодня так же был митинг. Фото с триколором, это Новая Каховка. Цензор, что за позорные новости?
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10.04.2022 15:20 Відповісти
Герої нашого часу. Молоці херсонці! Слава вам і пошана від усієї України!
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10.04.2022 15:23 Відповісти
декiлька придуркiв в Новiй Каховцi, можливо що й переодягненнi окупанти, за паРашу, свiтлина
зверху. окупанти, а можливо, що хтось з ЗажОпп...

реальний настрiй жителiв Херсонщини на свiтлинi нижче...

https://static.ukrinform.com/photos/2022_04/1649587477-922.jpg
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10.04.2022 15:40 Відповісти
На фото з триколором це не Херсон.
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10.04.2022 16:07 Відповісти
так, це Нова Каховка.
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10.04.2022 18:08 Відповісти
Слава громадянам Украіны!!! Мужені люди!!! Героям Слава!!!💛💙
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10.04.2022 16:56 Відповісти
Щось давно Чорнобаївка не повторювалася ... Херсонці повинні чути гуркіт канонади нашої зброї, це їх підтримає !!!
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10.04.2022 17:34 Відповісти
Як говорив ,нажаль не поважний для мене чоловічина:»Україна не росія»
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10.04.2022 18:45 Відповісти
 
 