"Працюємо постійно. Знищили російський танк, два дні тому - МТЛБ, вчора - автомобіль з московським військовим командуванням", - боєць ЗСУ про бої поблизу Мар'їнки. ВIДЕО
На даний момент епіцентр боїв перемістився на східний фронт. Росіяни намагаються захопити, хоч якусь частинку території України і закріпитися там. Саме тому, нашим воїнам, які воюють в напрямку Маріуполя, Слов'янська, Авдіївки, Лисичанська, потрібно всіляко сприяти у боротьбі з московськими окупантами.
Щоб зрозуміти ситуацію, яка складається на східному фронті з середини, журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман зустрівся з нашими захисниками під Мар'їнкою, де вони розповіли про бої з російським агресором.
"Три дні тому, наші воїни знищили російський танк, два дні тому - МТЛБ, вчора - автомобіль з московським військовим командуванням. Працюємо постійно" - розповідає боєць ЗСУ, який захищає місто Мар'їнку.
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