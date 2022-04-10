"Працюємо постійно. Знищили російський танк, два дні тому - МТЛБ, вчора - автомобіль з московським військовим командуванням", - боєць ЗСУ про бої поблизу Мар'їнки. ВIДЕО

На даний момент епіцентр боїв перемістився на східний фронт. Росіяни намагаються захопити, хоч якусь частинку території України і закріпитися там. Саме тому, нашим воїнам, які воюють в напрямку Маріуполя, Слов'янська, Авдіївки, Лисичанська, потрібно всіляко сприяти у боротьбі з московськими окупантами.

Щоб зрозуміти ситуацію, яка складається на східному фронті з середини, журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман зустрівся з нашими захисниками під Мар'їнкою, де вони розповіли про бої з російським агресором.

"Три дні тому, наші воїни знищили російський танк, два дні тому - МТЛБ, вчора - автомобіль з московським військовим командуванням. Працюємо постійно" - розповідає боєць ЗСУ, який захищає місто Мар'їнку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйнований центр Мар'їнки після російських обстрілів. ВIДЕО