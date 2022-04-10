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"Працюємо постійно. Знищили російський танк, два дні тому - МТЛБ, вчора - автомобіль з московським військовим командуванням", - боєць ЗСУ про бої поблизу Мар'їнки. ВIДЕО

На даний момент епіцентр боїв перемістився на східний фронт. Росіяни намагаються захопити, хоч якусь частинку території України і закріпитися там. Саме тому, нашим воїнам, які воюють в напрямку Маріуполя, Слов'янська, Авдіївки, Лисичанська, потрібно всіляко сприяти у боротьбі з московськими окупантами.

Щоб зрозуміти ситуацію, яка складається на східному фронті з середини, журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман зустрівся з нашими захисниками під Мар'їнкою, де вони розповіли про бої з російським агресором.

"Три дні тому, наші воїни знищили російський танк, два дні тому - МТЛБ, вчора - автомобіль з московським військовим командуванням. Працюємо постійно" - розповідає боєць ЗСУ, який захищає місто Мар'їнку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйнований центр Мар'їнки після російських обстрілів. ВIДЕО

Автор: 

Мар’їнка (622) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+28
Хлопчики, рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Божа
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10.04.2022 15:06
+15
Читала про 20 річного з іменем Кот,знищив багато танків. Таких Героїв багато і на них тримається Україна
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10.04.2022 15:11
+8
Береги Бог украинский военных!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.04.2022 16:06
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10.04.2022 15:05 Відповісти
сорри. не понял сарказма.
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10.04.2022 15:15 Відповісти
Якщо по Фройду поглянути, так напевне і є... "свій" про своє"
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10.04.2022 16:04 Відповісти
Хлопчики, рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Божа
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10.04.2022 15:06 Відповісти
Читала про 20 річного з іменем Кот,знищив багато танків. Таких Героїв багато і на них тримається Україна
показати весь коментар
10.04.2022 15:11 Відповісти
Береги Бог украинский военных!ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
10.04.2022 16:06 Відповісти
 
 