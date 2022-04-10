Українські артилеристи знищили два танки і три БТРи російських окупантів. ВIДЕО безпілотника
Українські артилеристи знищили два танки Т-72Б3 і три БТР-82А.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафіксував безпілотник.
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