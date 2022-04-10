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"Падлюки просто. Слів немає", - в Богданівці окупанти убили чоловіка, а потім гвалтували його дружину, погрожуючи насиллям над трирічним сином. ВIДЕО

В Богданівці на Київщині російські окупанти вбили чоловіка, а потім гвалтували його дружину, погрожуючи насиллям над її трирічним сином.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тікаючи з села, хату, де були вчинені воєнні злочини, окупанти спалили. Жінці вдалося врятуватися.

Поліція Київщини фіксує обставини злочину та документує його. Особу одного зі злочинців вже встановлено.

"Потерпіла зараз перебуває в одній із західних областей України. Написала відповідну заяву. Ми повідомили про підозру. Хоча в соцмережах є інформація про те, що причетний до вбивства і згвалтування окупант вже загинув", - каже начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина

Автор: 

армія рф (17373) насилля (295) вбивство (3088) Небетов (2) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+48
На Чонгаре разминировали,в Буче и Ирпене кацапы на другой день почему-то оказались. Спасибо что не в Киеве. Очень подозрительно в этом контексте выглядит полное отсутствие дерьмака в информпространстве с начала февраля и вплоть до нападения кацапни.
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10.04.2022 17:02
+45
зе-команду три місяці підряд попереджали західні лідери, що відповідно до даних їх розвідок, рашисти планують вторгнення в Україну. Треба готуватися! А що робили в цей час зе-гниди? Вони реготіли над західними партнерами і грабували державний бюджет. Їм було похер на громадян держави. Ось і поржали виродки. Дуже жаль, що ці згвалтовані жінки не дружини зеленського або агрохімії.
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10.04.2022 16:54
+44
А потім роZZіянці ниють "пачєму русафобея паааачемуууу?!"...
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10.04.2022 16:52
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А потім роZZіянці ниють "пачєму русафобея паааачемуууу?!"...
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10.04.2022 16:52 Відповісти
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10.04.2022 17:41 Відповісти
баба з котом де ділися з ФБ?
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10.04.2022 17:59 Відповісти
Забанили, живуть тепер, дякувати Богові, на Твітері : https://twitter.com/babaikit/ Баба і кіт
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10.04.2022 23:00 Відповісти
Московитів не ******* за те, що вони московити. Бо вони вбивці, алкоголіки, брехуни і грабіжники.
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11.04.2022 09:30 Відповісти
То что касап подох это хорошо, они должны все сдохнуть но психику бедной женщине восстановить будет очень тяжело.
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10.04.2022 16:53 Відповісти
и ребенку...
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11.04.2022 00:43 Відповісти
зе-команду три місяці підряд попереджали західні лідери, що відповідно до даних їх розвідок, рашисти планують вторгнення в Україну. Треба готуватися! А що робили в цей час зе-гниди? Вони реготіли над західними партнерами і грабували державний бюджет. Їм було похер на громадян держави. Ось і поржали виродки. Дуже жаль, що ці згвалтовані жінки не дружини зеленського або агрохімії.
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10.04.2022 16:54 Відповісти
На Чонгаре разминировали,в Буче и Ирпене кацапы на другой день почему-то оказались. Спасибо что не в Киеве. Очень подозрительно в этом контексте выглядит полное отсутствие дерьмака в информпространстве с начала февраля и вплоть до нападения кацапни.
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10.04.2022 17:02 Відповісти
Вот читаешь вас, слушающих абсолютный бред про 6 желающих на один автомат и про то как всё хорошо с резервом, а тем временем закрываешь свой бизнес и ищешь себе броник, потому что не нашли даже 1 желающего, спасибо за "хуже не будет", от души. Я даже не знаю как дальше жить, из за вас ******* сил третий раз (я уже призывался раньше) начинать всё с нуля нет. А вы и дальше с Закарпатья пишите, диванные воены.
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10.04.2022 17:26 Відповісти
про что ты? и откуда у тебя время на диван? те кто ищут броню, заняты другим и это факт! у меня из 10 желающих в Киеве только 1 в тро и 1 в ВСУ и то в тылу + позвонили ему 22.02. мне 46 и я даже через могущих товарищей не попал в ряды ВСУ. так что не ной и отдай свое место мне. +380981943817 Валентин
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10.04.2022 22:24 Відповісти
І що саме обурливе, цю Зе-команду обрав мудрий нарід "хоть поржом".Смішно? Тепер будуть ліпить найвеличнішого победоносця.Дай бог щоб не капітулянта
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10.04.2022 18:05 Відповісти
Той самий мудрий нарід тепер ховається від мобілізації по селах.
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10.04.2022 18:21 Відповісти
Кацапское зверьё подобным образом "отдыхает" перед отправкой в ад.
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10.04.2022 16:56 Відповісти
От це треба показувати європейцям, а не обісцяних заблукавших кацапів, там нація фашистів яку треба знищити.
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10.04.2022 16:56 Відповісти
Если бы хоть кто то на рашке был против, то все кто участвовали в резне в Украине были бы вырезаны подпольем на территории раши. Этого не происходит потому что все русские за убийство украинцев.
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10.04.2022 16:56 Відповісти
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10.04.2022 17:35 Відповісти
А ви ще берети цих одноклитинних орків в полон ???ну нащо ??ніколи не берить іх в полон щоб потим их обміняють і він буде свабодна там жить и не тужить!!!
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10.04.2022 17:01 Відповісти
Тварюки!! Хто ж вас народив?!Тільки смерть таким потворам. ніяких судів. смерть! Будьте ви прокляті та всі ваші рідні! Вчора дивилася жахливі фото з трупами рос.окупантів. дополовини зжерлими чи то собаками. чи то звірами. Що б вас так жерли живьом проклятих
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10.04.2022 17:01 Відповісти


Украинцам на заметку. Изъятие внутренних органов у пленных и заложников в Чечне.

Этот материал-исследование был составлен Умаром Ханбиевым в 2003 году, тогда еще министром здравоохранения ЧРИ, специально для публикации на сайте https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2003/03/13/4691/izyatie-vnutrennikh-organov-u-zalozhnikov-v-chechne.shtml Кавказ-Центр . Материал важен в свете агрессии России против Украины и поступающих сообщениях о зверствах русских в отношении мирных украинцев. Поэтому редакция КЦ решила вновь опубликовать этот документ.

Чечня пережила чудовищный террор и по сегодняшний день находится под сильнейшим прессом террора и насилия. В Чечне дислоцировано по разным оценкам от 100 до 150 тысяч российских войск.

Несмотря на тяжелое положение русских агрессоров в Украине и провал их плана блицкрига, Москва не решается перебросить свои войска из Чечни в Украину, опасаясь неожиданностей от чеченского народа.

Лишь несколько батальонов оккупантов были отправлены из Чечни на войну против украинцев. Вместо русских Москва задействовала марионеточные формирования - кадыровцев, в то время как свои регулярные войска в Чечне российское командование предпочитает сохранить.

Уже этим одним фактом Чечня оказывает Украине серьезную поддержку, оттягивая на себя не менее 50% от численности российской группировки, воюющей сегодня в Украине.

Данный материал должен обратить внимание властей Украины и спецслужб на угрозу массового изъятия русскими оккупантами органов у украинских пленных и заложников, как это происходило в Чечне. Возможно это уже происходит с украинцами, которые попали в руки оккупантов, многие из которых вывезены в Россию и об их судьбе нет проверенных данных.

***
Изъятие внутренних органов у заложников в Чечне

С первых же «находок» в Чечне тел молодых людей с изъятыми органами, которые были задержаны на блок постах и в ходе так называемых «зачисток», и с появлением слухов о кровавом бизнесе российского командования - торговлей органами заложников для трансплантации, - я внимательно слежу за каждым случаем подобного характера.

Признаться по началу, как врач, имеющий представление о технологии обеспечения и осуществления процесса трансплантации, я относился к таким сообщениям с большим недоверием.

Не от того, конечно, что я сомневался в этической адекватности подобного варварства морально-нравственным качествам российского руководства. Я считал, учитывая технические сложности процесса забора и трансплантации органов, что в условиях Чечни это невозможно.

Но неопровержимые факты - тела с изъятыми органами, - указывали на то, что молодые люди, захваченные в заложники российскими оккупантами, без всяких сомнений, еще при жизни подвергаются к медицинскому изъятию органов, возможно, для продажи и трансплантации. И я все чаще стал задаваться вопросами.

«Путь» органа от донора до реципиента довольно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя тщательное обследование донора с проведением тестов на совместимость тканей, забор органа, консервация, транспортировка и трансплантация.

Поэтому, для осуществления процесса забора и транспортировки органов, должны иметь, как минимум, медицинское учреждение со стационаром, медперсоналом и лабораторией, не говоря уж о других вспомогательных службах.

Скрыть такое учреждение в подвалах разрушенных домов Джохара, где ночью хозяйничают чеченские бойцы, неимоверно трудно. В таком случае, где это учреждение и каким образом удается сохранить в тайне его деятельность?

К тому же известно, что российские группировки, орудующие в Чечне, устраивают кровавые разборки между собой и из-за менее прибыльного «бизнеса». Когда, например, в споре за контроль над нефтяными ямами или при дележке домашнего скарба, награбленного в домах мирных жителей, устраивают кровавые разборки между собой, перебивая друг друга сотнями.

Благодаря их алчности, нам становятся известны секретные поощрительные приказы российского командования, узаконивающие преступления против мирного населения.

Если реальность существования этого кровавого «бизнеса» не миф, то каким образом сохраняется секретность вокруг него? Почему работающие в чрезвычайно секретных условиях учреждения, оставляют следы своей деятельности в виде подбрасываемых у населенных пунктов и дорог трупов с изъятыми органами?

Может, кто-то из русских, хочет, таким образом, сообщить чеченцам о страшном преступлении, предоставляя факты? Ведь, как ни странно, попадаются среди этого отродья лица, еще не до конца потерявший человеческий облик.

Если это не изъятие органов для трансплантации, то для чего так тщательно вырезаются органы, в основном - почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, сердце и легкие? Вряд ли все это можно объяснить только действиями больных российских «военных» с садистскими наклонностями, хотя, как известно, и их немало в рядах русских банд в Чечне.

Не является ли все это - откровенно демонстрируемые факты садизма в виде смертельных инъекций ядами, обезображенных и «потрошеных» трупов, отсечение голов от тел, подрывы живых людей и трупов - отвлекающим маневром от более гнусного преступления?

И вообще, какая необходимость в том, чтобы эти учреждения работали в Чечне, когда массовые захваты и вывоз чеченцев за пределы Чечни, исчезающие затем бесследно - обычная, ежедневная практика оккупантов? Не следует ли из этого, что следы изъятия, продажи и трансплантации органов заложников-чеченцев, необходимо искать не только в Чечне, но и в клиниках России, контролируемых спецслужбами?

В поисках ответов на эти вопросы мне приходилось обращаться ко многим коллегам, как в Чечне, так и в России, а также к коллаборационистам, учитывая, что у них нет причин скрывать эту информацию.

Что я заметил при беседах с коллегами? Это страшная боязнь быть услышанным кем-то «посторонним». Откровенные просьбы не указывать их фамилии и имена. Сильно изменились люди в Чечне и в России. Страх сталинских времен вернулся к ним. Но, люди, также как и в те недалекие времена, пытаются оставаться людьми, преодолевая свой страх, кто как может.

Даже сотрудники, так называемого «министерства здравоохранения» марионеточной администрации Чечни не скрывают реальность изъятия органов у заложников для трансплантации. То, что меня удивило и удовлетворило, так это то, что ими собрано немало доказательств, свидетельствующих об обоснованности таких обвинений, хотя и не хватает смелости для их огласки. На это есть причины.

Оказывается, что чеченские врачи получили неопровержимые доказательства изъятия органов у заложников еще в начале 2000 года, когда осмотрели выброшенные у дорог оккупантами относительно целые трупы со следами хирургического вмешательства, то есть, вскрытых в целях изъятие внутренних органов.

Врачи, осмотревшие трупы, утверждают, что раны на трупах - не результат патологоанатомического вскрытия трупов, как безответственно поспешили заявить российские оккупанты, а являются хирургическим вскрытием полостей у живого человека.

Приведу выдержки из заключения одного из акта осмотра трупа, где врачи свидетельствуют:

«…По участкам ожогов на тканях раны, характерных ожогам от электроножа, которым пользуется хирурги на операциях, для остановки кровотечения из сосудов в ране, видно, что рана на трупе в области живота является результатом хирургической операции лапаротомия, проведенной еще при жизни, возможно, непосредственно перед смертью. … Кроме того, на париетальной брюшине, в областях лапаротомной раны и проекции печени, имеются, характерные для операции на живых тканях - участки кровоизлияний (гематомы). …

Отрезок нижней полой вены, в проекции воротной вены печени, резецирован, дистальный и проксимальный концы нижней полой вены, на месте резецированного участка, зашиты сшивающим аппаратом, … в то время как остальные органы брюшной полости и грудной клетки, вырезаны грубо и, возможно, после умерщвления донора, удалены общим блоком.

Сосуды нигде больше не перевязаны. …В области ключицы, справа имеется точечная рана с кровоизлиянием под кожу, (гематома), что указывает на катетеризацию подключичной вены для анестезиологического пособия при хирургическом вмешательстве…».

Это позволило врачам сделать заключение: «…На трупе имеются следы прижизненного удаления печени врачами-хирургами, возможно для трансплантации». (Заметьте, это запись врача поверхностно осмотревшего трупа, а при судебно-медицинской экспертизе, нашли бы массу других доказательств прижизненного удаления печени, и подтвердить на эксгумации трупа достоверность данного и других заключений врачей не составит труда).

Врачи известили родственников погибших и так называемое «министерство здравоохранения» о результатах осмотра. «Министр здравоохранения» марионеточной администрации побоялся поднять вопрос по этим фактам считают врачи. Почему умалчивают эти факты, конечно, понятно и трудно в этом кого-либо обвинить. Есть реальная опасность бесследного исчезновения свидетелей. Но, не смотря на это, считают врачи, умалчивание этих фактов - равносильно соучастию в этом тяжком преступлении против своего народа.

«Массовое обезображивание трупов людей, убитых после захвата на блокпостах и «зачистках», нельзя объяснить только действиями солдат-одиночек с садистскими наклонностями. Садизм носит заказной, установочный характер», - считают чеченские врачи.

Цели могут быть разные, но основная цель, по их мнению, это устр
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10.04.2022 17:06 Відповісти
де відео відрізання на живо кацапам голів, розривання їх на частини,садіння на пляшки...далі додумайте самі,чи слухаєте всяких профанів про жен.конвенцію яку кацапня не підписувала!?
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10.04.2022 17:06 Відповісти
Кто там хочет с етими выродками подписать *мирную угоду*?
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10.04.2022 17:06 Відповісти
‼️‼️‼️"Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок

Дата публікації
13:17, 09.04.22
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html
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10.04.2022 17:06 Відповісти
Сегодня Украина возглавляет борьбу с преступлениями против людства . Украина открыто говорит о преступлениях , который творит режим фашист- рашистов.

Кацапские звери насиловали чеченок, сириек, африканок - а политики услужливо заглядывали в глаза путинскому звериному режиму.

Срочно необходимо делать международный форум по преступлениям над женщинами и детьми и ОЗВУЧИВАТЬ В СЛУХ количество преступлений и имена преступников
А ИМЯ ИМ- путинская раша,
Приглашайте побольше журналистов со всего света .
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10.04.2022 17:13 Відповісти
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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10.04.2022 17:07 Відповісти
А оскоплення оркам як найкраще підійде.Відрізати причандали і осліпити,потім відпустити.
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10.04.2022 17:07 Відповісти
только окупант не погиб а сдох и этого мало...
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10.04.2022 17:07 Відповісти
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10.04.2022 17:18 Відповісти
Це монголо-кацапське поріддя інакше не може,вони етнічно запрограмовані садисти...Згадайте ролик з Сіріі,де вони зі сміхом трощать кувалдою ноги і руки живому арабу,розрубують його саперними лопатками і спалюють.Подивіться останній ролик Нєвзорова,де він цитує руських орденоносців Другої Світової як вони в чергу гвалтували дітей а потім пристрілювали.Недаремно тоді наша оунівська партизанка в полон не здавалась,при оточені лягали в криївці і кожен стріляв попередньому в скроню...Останній стрілявся сам...При цьому кацапи витончені лицеміри,коли їм треба - облесливі,чи наглі,чи жорстокі,але завжди блудливі і брехливі...
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10.04.2022 17:19 Відповісти
Полоненних кацапів не повинно бути взагалі.Можно тільки частинами, тіло роздільно від голови ,роги також, а в дупі 3х літровий слоїк
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10.04.2022 17:23 Відповісти
І цим руцкім асвабадітєлям в Україні й досі стоять пам'ятники і названі вулиці...
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10.04.2022 17:24 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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10.04.2022 17:32 Відповісти
Чому ці люди не були евакуйовані до початку нападу про який президент знав за 6 тижнів і вивіз свою родину?
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10.04.2022 17:35 Відповісти
Кацапи це соціальні психопати. Соціальна психопатія наслідок відсутності емпатії в дитинстві, постійне насильство, грубість, брудна лайка і приниження протягом дорослішання великих масс людей. Вони ненавидять і зневажають один одного і решту світу. Соціальна паранойя це в них вже загальнонаціональне явище. Кацапів вирощує їх середовище і їх мова переповнена матом. А що ж таке той кацапський мат? Це квінтесенція гетерогенної агресії. Іншими словами, кацапський мат має на меті образу "жіночності". Сама кацапська мова продукує гвалтівників і переповнена зневаги до пасивних жертв статевого згвалтування (жінок) в усіх можливих збочених формах. От послухайте, наприклад, популярний кацапський реп або "шансон"! Це ж пропаганда насильства і презирства до всього живого! Кожен півтораметровий дебіл ********** мріє стати схожим на їх "альфа-самця" і щоб ц нього "всьо било а єму за ето нічєго нє било"!... Будь яка нація інфікована кацапізмом втрачає сили і слабне. Морально, психологічно, ментально. Тому гасло "геть від москви" це єдиний шлях до цивілізації і гідного життя. Кацапізм це стале явище яке протягом століть не змінилось і надії на те що станеться диво немає. Тому ізоляція, зневага і презирство. Але спершу потрібно винищити якомога більше цих виродків...
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10.04.2022 17:39 Відповісти
І після цього всього кляті московити так і не розуміють, чому їх ненавидять у всьому світі ? Чому в готелях за кордоном часто можна зустріти напис "NO RUSSIN" ...
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10.04.2022 17:46 Відповісти
У путина и его приближенных месячные наступили,вот и насилуют орки все что движется.
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10.04.2022 17:47 Відповісти
Потвори
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10.04.2022 17:53 Відповісти
Знаєте чому кацападли завжди так нарочито "яро" виступають проти гомиків? Бо кацападли практично усі "поголовно" кінчені під@раси!! І це саме той випадок - коли злодій кричить : "тримайте злодія!" Вони вже настільки звикли до своєї латентної під@расії, до того що їх у сраки ******** чи швабрами, чи мінтовськими дубинками чи просто садять на пляшку - шо все те мерзенне збочення вони тепер собі МАЮТЬ ЗА НОРМУ ЖИТТЯ!!! Тому для цих виблюдків все те що ми маємо за неприпустиме звірство - цим нелюдам то видається цілком звичайним: насильство і наруга над беззахисними жінками, дітьми їм як банальна "развлєкуха"! Тому не дивуйтесь - до якої ницості і звірства докладаються ці скажені звірі, це для них їх звичайний природний стан. Це звірі,👺 скажені звірі - які підлягають негайній утилізації,💀 де б ви їх не зустріли!!
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10.04.2022 18:00 Відповісти
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10.04.2022 19:42 Відповісти
Як тільки з'являється новина про геноцид українців рашистами так відразу налітають боти, які відволікають тему геноциду на особистість зеленського .
Зеленський зеленським але геноцид вам не вдасться приховати
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10.04.2022 20:02 Відповісти
Искать среди морпехов нужно... Руки у мужчины связаны классическим морским "прямым" узлом...
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10.04.2022 20:26 Відповісти
У Чернігові, деякі підрозділи, рашиzzтов у полон вже не беруть.
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11.04.2022 00:54 Відповісти
В ПЛЕН НЕ БРАТЬ !!!
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11.04.2022 03:44 Відповісти
 
 