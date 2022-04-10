"Падлюки просто. Слів немає", - в Богданівці окупанти убили чоловіка, а потім гвалтували його дружину, погрожуючи насиллям над трирічним сином. ВIДЕО

В Богданівці на Київщині російські окупанти вбили чоловіка, а потім гвалтували його дружину, погрожуючи насиллям над її трирічним сином.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тікаючи з села, хату, де були вчинені воєнні злочини, окупанти спалили. Жінці вдалося врятуватися.

Поліція Київщини фіксує обставини злочину та документує його. Особу одного зі злочинців вже встановлено.

"Потерпіла зараз перебуває в одній із західних областей України. Написала відповідну заяву. Ми повідомили про підозру. Хоча в соцмережах є інформація про те, що причетний до вбивства і згвалтування окупант вже загинув", - каже начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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