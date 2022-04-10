Закривавлену дитячу іграшку, що стала символом трагедії в Краматорську, відправлять в ООН, як доказ воєнних злочинів РФ. ВIДЕО

Закривавлену дитячу іграшку, що стала символом трагедії в Краматорську відправлять в ООН, як доказ воєнних злочинів РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький і публікує відеозапис процесуальних дій.

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