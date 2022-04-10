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Закривавлену дитячу іграшку, що стала символом трагедії в Краматорську, відправлять в ООН, як доказ воєнних злочинів РФ. ВIДЕО

Закривавлену дитячу іграшку, що стала символом трагедії в Краматорську відправлять в ООН, як доказ воєнних злочинів РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький і публікує відеозапис процесуальних дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це був удар цілеспрямований, а найстрашніше - убиті діти", - біженець, що пережив атаку окупантів на залізничний вокзал в Краматорську. ВIДЕО

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28472)


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Топ коментарі
+22
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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10.04.2022 17:06
+22
https://www.youtube.com/watch?v=52Yta7MGNGc&fbclid=IwAR1fTk8Vh4jHKM2PklPCOFe_s3MM4Ro5jBFhsP8li1gyJwQcjsHBZvAajdU https://www.youtube.com/watch?v=52Yta7MGNGc



.YOUTUBE.COM

Бойові офіцери налаштовані ТІЛЬКИ НА ВІЙСЬКОВУ ПЕРЕМОГУ / КОВАЛЬОВ
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10.04.2022 17:09
+15
ХУТИНУ ГААГУ ! В отставку Ермака - решалу с хремлем
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10.04.2022 17:16
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раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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10.04.2022 17:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=52Yta7MGNGc&fbclid=IwAR1fTk8Vh4jHKM2PklPCOFe_s3MM4Ro5jBFhsP8li1gyJwQcjsHBZvAajdU https://www.youtube.com/watch?v=52Yta7MGNGc



.YOUTUBE.COM

Бойові офіцери налаштовані ТІЛЬКИ НА ВІЙСЬКОВУ ПЕРЕМОГУ / КОВАЛЬОВ
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10.04.2022 17:09 Відповісти
щось дуже повільно доходить світу про всю трагедію того що коється в Україні
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10.04.2022 17:14 Відповісти
а что там арестович, рассказал уже по телевизору, что не нужно на такие мелочи обращать внимание и надо договариваться о мире?
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10.04.2022 17:16 Відповісти
Може досить вже цього мудака скрізь приплітати?
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10.04.2022 18:14 Відповісти
ХУТИНУ ГААГУ ! В отставку Ермака - решалу с хремлем
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10.04.2022 17:16 Відповісти
The Wall Street Journal пише, що Зеленський "викликав презирство Путіна на їхній першій і поки що єдиній зустрічі - саміті в Парижі в грудні 2019 року, де Макрон і Меркель намагалися вийти з глухого кута з виконанням Мінських угод"
Мовляв, Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод і «росіяни були розлючені»

То в ці очі хоче заглянути Зеленський? Це його арахамія з подоляком закликають зробити гарантом безпеки України? Це ж було вже, в Будапештскому меморандумі записано, що московія гарант нашої безпеки, допомогло?
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10.04.2022 17:17 Відповісти
НЕХАЙ КИСЛИЦЯ ПОТИКАЄ ЦІЄЮ ІГРАШКОЮ В ПИКУ ПОСТПРЕДУ РАШКИ НА БЛИЖЧОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН!
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10.04.2022 17:29 Відповісти
Нехай відригнуться наші біди недолюдкам до десятого коліна.
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10.04.2022 17:42 Відповісти
Путін - сатаніст. Тому він приносить криваві жертви свому владиці.
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10.04.2022 17:52 Відповісти
ВВХ адепт нереально лживой, лицемерной, террористической секты известной как "Русский Мир". Так что сатанист вовсе не только он, а и практически всю население террорашки.
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11.04.2022 08:38 Відповісти
И шо? За 8 лет чего только им не возили... Всем было пох....
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10.04.2022 23:09 Відповісти
 
 