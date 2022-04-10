Закривавлену дитячу іграшку, що стала символом трагедії в Краматорську, відправлять в ООН, як доказ воєнних злочинів РФ. ВIДЕО
Закривавлену дитячу іграшку, що стала символом трагедії в Краматорську відправлять в ООН, як доказ воєнних злочинів РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький і публікує відеозапис процесуальних дій.
Топ коментарі
+22 Alex Alex #500309
показати весь коментар10.04.2022 17:06
+22 ПравдаЛюбка
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+15 Sophia-Maria Duglass
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раSSія країна терорист!
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Бойові офіцери налаштовані ТІЛЬКИ НА ВІЙСЬКОВУ ПЕРЕМОГУ / КОВАЛЬОВ
Мовляв, Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод і «росіяни були розлючені»
То в ці очі хоче заглянути Зеленський? Це його арахамія з подоляком закликають зробити гарантом безпеки України? Це ж було вже, в Будапештскому меморандумі записано, що московія гарант нашої безпеки, допомогло?