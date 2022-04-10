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Борщ і Захарова, собача будка, "Шанель", росіяни, фейли тижня. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Як шанувальниця бражки Марія Захарова відчула смак нацизму, екстремізму та ксенофобії в українському борщі, нащо рашисти вкрали у Сірка будку й чому росіянки ріжуть сумочки Chanel на клапті?

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали найфеєричніші історії останніх днів. Беззаперечна фаворитка – речниця російського МЗС Марія Захарова і борщ, який тепер став екстремістським. В топі історій про нерозумних окупантів – порізана власницею на зло ворогам сумочка "Шанель", вкрадена окупантами собача будка й пошуки тих, хто дозволив українцям красиво жити. Мастимо бутерброд нутеллою і бажаємо вам приємного перегляду!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: 

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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В росії зараз уркаганський сталінізм. Тобто гігантоманія, загарбництво з одного боку та несамовита жага крадівництва у всіх від ванькі до голови держави!
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10.04.2022 18:16 Відповісти
От те: "порізало сумочку"," розбило айфон/планшет" з серії "куплю квиток,і назло всім піду пішки!".
Гроші за товар (СВОЇ ГРОШІ!) ВОНО ВЖЕ ВІДДАЛО!
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10.04.2022 20:27 Відповісти
представляю, в какой панике "Шанель", "Бриони" и т.п. А производители компов и прочего отличного товара с электроникой - просто вешаются, кацап перестал покупать. Два слова - есть механизмы в экономике, которые нивелируют такие неприятности. Мир давно к ним привык.... кто-то меньше малость заработает, но в целом будет стратегический выигрыш, кацап этого не понимает.
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10.04.2022 22:10 Відповісти
 
 