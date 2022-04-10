Борщ і Захарова, собача будка, "Шанель", росіяни, фейли тижня. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Як шанувальниця бражки Марія Захарова відчула смак нацизму, екстремізму та ксенофобії в українському борщі, нащо рашисти вкрали у Сірка будку й чому росіянки ріжуть сумочки Chanel на клапті?

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали найфеєричніші історії останніх днів. Беззаперечна фаворитка – речниця російського МЗС Марія Захарова і борщ, який тепер став екстремістським. В топі історій про нерозумних окупантів – порізана власницею на зло ворогам сумочка "Шанель", вкрадена окупантами собача будка й пошуки тих, хто дозволив українцям красиво жити. Мастимо бутерброд нутеллою і бажаємо вам приємного перегляду!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.