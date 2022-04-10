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Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на городі поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

У Запорізькій області російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря — земля" знищила "важливий інфраструктурний об’єкт" - туалет на городі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря — земля", яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 тис. тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя.

Читайте: Повітряні сили ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Запорізька область (3605)


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Топ коментарі
+66
Дерьмо притягивает дерьмо, что тут скажешь...
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10.04.2022 17:52
+57
Анало говнет в буквальном смысле.
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10.04.2022 17:52
+50
.
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10.04.2022 17:54
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Дерьмо притягивает дерьмо, что тут скажешь...
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10.04.2022 17:52 Відповісти
ржунемагу)))))))))
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10.04.2022 17:52 Відповісти
Анало говнет в буквальном смысле.
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10.04.2022 17:52 Відповісти
Видать сработала на туалетную бумагу.
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10.04.2022 17:53 Відповісти
Уже предчувствую как очкастый клоун генерал канашенков с серьезной мордой будет вещать из штаба что была уничтожена крупная база националистов.
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10.04.2022 17:53 Відповісти
Нє, ну які нацисти в такому місці? Навіть кацапи не повірять: їм скажуть, що то було паслєднєє прістаніщє руцкоязичних - і це була русафобська провокація нациків.
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10.04.2022 17:57 Відповісти
Біолабораторія США!
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10.04.2022 20:48 Відповісти
Склад хімічної зброї.
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11.04.2022 07:40 Відповісти
Параша, одним словом.
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10.04.2022 17:54 Відповісти
Об'єкт критичної інфраструктури
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10.04.2022 17:58 Відповісти
.
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10.04.2022 17:54 Відповісти
Ну тепер можна два туалети ставити
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10.04.2022 17:56 Відповісти
Нужно)
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10.04.2022 21:09 Відповісти
надеюсь, поблизости никого небыло.... ))
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10.04.2022 17:56 Відповісти
Главное, чтоб внутри никого не было...
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12.06.2022 20:21 Відповісти
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10.04.2022 17:56 Відповісти
А кто сказал что она промазала? Возможно там мужик новый унитаз поставил что уже является стратегическим обьектом
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10.04.2022 17:56 Відповісти
Я так понимаю, что родилась новая идея под названием: "расия заканчивается там, где начинаются туалеты". Где есть туалет, там кацапу не место. Ему тесно там, ему нужен простор. А потому превратив расию в туалет, они решили распространить это и на остальной земной шар. Нам срочно таки нужнО ПВО, если Запад не хочет купаться в сортире.
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10.04.2022 17:56 Відповісти
Это не новое. Уже кто то из классиков про это сказал.
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10.04.2022 18:25 Відповісти
Держпідприємство із виготовлення летальної зброї було замасковано під туалет. Мабуть, саме звідти обстрілювали Дамбас.
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10.04.2022 17:57 Відповісти
"- Он разрушил инфраструктуру.
- И как он это сделал?
- Убил овцу. Роскошно: взял и убил… Атаковал запасы еды…" (C) к-ф "Четьіре льва"
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10.04.2022 17:57 Відповісти
эта шобы он не достался салдатам НАТО ? ))))))))))))))
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10.04.2022 17:58 Відповісти
Знову кацапи вляпалися в гімн
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10.04.2022 17:58 Відповісти
Не розвалила, а привела до стану типового туалету на засрашкі.
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10.04.2022 17:58 Відповісти
Що ви розумієте?!
Бандеривський БІОтуалет СТАНОВИВ ЗАГРОЗУ "рюському миру" та "ватним скрепам"!!!
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10.04.2022 17:59 Відповісти
Не дадим украм хорошо жить !
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10.04.2022 18:01 Відповісти
Це від заздрощів.
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10.04.2022 18:01 Відповісти
Вот суки. Сами небось в своих Ипенях на ведро ходят
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10.04.2022 18:03 Відповісти
Х(уйло)29...
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10.04.2022 18:04 Відповісти
Кацапу не нужен биотуалет - у него есть биополе!
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10.04.2022 18:06 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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10.04.2022 18:06 Відповісти
"Будапештский меморандум" прилетел в сортир, где ему и место. Вроде все логично.
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10.04.2022 18:06 Відповісти
Сволота)
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10.04.2022 18:07 Відповісти
Певно хтось злив інфу) Повідомив незайомий, що бачив як Бандера заходив до WC і туди ж одразу попала ця ракета
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10.04.2022 18:07 Відповісти
Гарний постріл. Більше били б по нужникам, війна б закінчилась би скоріше.
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10.04.2022 18:09 Відповісти
Цель уничтожена , докладываю...

**** снайпера , цена ракеты и уборной.
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10.04.2022 18:14 Відповісти
биолабаратория?
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10.04.2022 18:16 Відповісти
НАТО в шоке
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10.04.2022 18:54 Відповісти
" ... Мы за ценой не постоим ..." (с) Не слыхал такого штоли?
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10.04.2022 19:18 Відповісти
Однаково добре, що не по людям, а в туалет. Можливо так було задумано, можливо ангели відвернули від когось небезпеку. Побільше б таких попадань.
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10.04.2022 18:17 Відповісти
🙏🙏🙏
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10.04.2022 19:58 Відповісти
От така вона високоточна. А взагалі у кацапів вже напряг з авіаційними засобами, раз вони таку фігню підвішують на літаки, яка робить з нього дуже легку ціль.
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10.04.2022 18:18 Відповісти
Можливо це саботаж...
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10.04.2022 18:19 Відповісти
або хтось дав "точні" координати
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10.04.2022 18:26 Відповісти
То теплова головка ракети навелася на ще теплу кучу гівна.
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10.04.2022 19:54 Відповісти
То можливо там наші вже наводять ракети на вбиральні ,а ми це показуємо та волаємо?
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10.04.2022 18:21 Відповісти
Туалетна бімба, прийдеться махновцям у воронку нужду справляти.
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10.04.2022 18:21 Відповісти
Изверги! За что?!?
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10.04.2022 18:29 Відповісти
Узнайте тип туалета и поставте такие же повсюду вокруг критических объектов на безопасном расстоянии. Там где русня ракетами пуляет.
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10.04.2022 18:29 Відповісти
Зато в новый сортир будет ходить все село.сделать платным и цивилизованным,а ЭКО туалет будет выражаться в том что лопухи использовать смогут
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10.04.2022 18:29 Відповісти
Ничего святого нету.
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10.04.2022 18:29 Відповісти
По своим бьют гады.
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10.04.2022 18:35 Відповісти
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10.04.2022 18:36 Відповісти
не, ну а шо вы хотели? кстати.. а как там стена имени кролика на границе с мордором ? стоит ? а ров с крокодилами ? а минные поля? не пойму откуда эта срань российская прет и прет!там же столько накопали
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10.04.2022 18:39 Відповісти
Онови методичку про стіну.
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10.04.2022 19:22 Відповісти
да, к сожалению вот таких моментов было много при каждом президенте.. один позволил свинособакам в крыму находитьсыя другой... третий .... (((
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10.04.2022 19:30 Відповісти
А чого ви регочите? То для москалів критична інфраструктура. Вони в себе, десь у **************, досить ходять на відро або під кущ. Для них це образа, що в якомусь селі на "окраїні географії" в Україні є туалет. Для руzzо-фашистів будь-яке надбання цивілізації, якщо в них такого немає - стратегічна ціль.
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10.04.2022 18:51 Відповісти
Невже пілот не захотів виконати наказ
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10.04.2022 18:54 Відповісти
Хотелось бы почитать отчет высшему фашистскому командованию о результатах поражения этой ракетой - там одним штабом не отделаются
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10.04.2022 19:07 Відповісти
Ракетою за 230 тищ долярів по біотуалету. Анало говнет.
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10.04.2022 19:20 Відповісти
От мрази ,уже туалет террористом стал…
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10.04.2022 19:38 Відповісти
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10.04.2022 19:40 Відповісти
В туалете сидел срал милитаризованный националист. За две минуты до удара он подтерся и ушел дальше читать книжку С. Бандеры под вишней, над которой гудят хрущи. Поглаживая при этом свободной рукой новенький NLAW
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10.04.2022 19:57 Відповісти
Наші біотуалети смертельно небезпечні. Так само,як і отруєні птахи.
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10.04.2022 19:57 Відповісти
Ну не так новость подали , ну плять, не так ... надо : " .. уничтожили стратегически очень важный военный объект, замаскированный под туалет..." .. и в полях поставить побольше таких "объектов" ....
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10.04.2022 20:24 Відповісти
Мощно! Профессиональные говнемёты
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10.04.2022 21:34 Відповісти
Бездна призывает бездну... В одном смысле, а во втором когда взываешь в бездну, то без Иисуса Христа оттуда придет бездна... без дна... Интересно что DNA - это сокращенно ДНК. Ну это так, испражнение ума...
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12.04.2022 11:25 Відповісти
А может быть по агентурным сведениям там сидел Правый Сектор?
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13.04.2022 19:58 Відповісти
 
 