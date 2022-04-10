Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на городі поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

У Запорізькій області російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря — земля" знищила "важливий інфраструктурний об’єкт" - туалет на городі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря — земля", яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 тис. тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя.

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