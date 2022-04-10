"Більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку", - заступника командира полку "Азов" Паламар про зв'язок з вищим командуванням. ВIДЕО

Заступника командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про бої з окупантами та заявив, що вже два тижні вище командування не виходить на зв'язок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у спеціальному відеозверненні.

"Ви задумувалися про те, як тут перебувати, як битися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя? Це коли тобі пишуть смс "як в тебе справи, друже?", а ти п’ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років. Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави… Це коли відділення "азовців" штурмує роту елітного спецназу… Коли наші дівчатка роблять з того, що є суп, а він тобі в рот не лізе, бо за декілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їх допомогти… Це політики, які розказують, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв’язку", але вже більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку та ніхто ні з ким не спілкується", - каже він.

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