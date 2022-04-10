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"Більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку", - заступника командира полку "Азов" Паламар про зв'язок з вищим командуванням. ВIДЕО

Заступника командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про бої з окупантами та заявив, що вже два тижні вище командування не виходить на зв'язок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у спеціальному відеозверненні.

"Ви задумувалися про те, як тут перебувати, як битися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя? Це коли тобі пишуть смс "як в тебе справи, друже?", а ти п’ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років. Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави… Це коли відділення "азовців" штурмує роту елітного спецназу… Коли наші дівчатка роблять з того, що є суп, а він тобі в рот не лізе, бо за декілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їх допомогти… Це політики, які розказують, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв’язку", але вже більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку та ніхто ні з ким не спілкується", - каже він.

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Автор: 

Маріуполь (3231) Азов (777)


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Топ коментарі
+147
що тут сказати.. коли клован та його шобла тільки й вміють що відосики знімати та піаритися на крові українців
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10.04.2022 18:11
+144
Якщо є а когось з цією людиною зв'язок,нехай скаже прізвища ,хто не бере. Мені здається на великий догоаорняк по окупації територій півдня з Крима до Донецька. І все на це вказує. Хлопчики , тільки виживіть
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10.04.2022 18:12
+109
Жесть просто, нет слов.
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10.04.2022 18:10
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После новости, что Гетьман Сагайдачный был "притоплен", что бы списать 700млн. грн Которые выделили Кузне Пороха на ремонт и модернизацию. Сразу вылезло куча ботов и любителей Пороха, в придачу запустили диванных стратегов зрадофилов. Которые понятия не имею что происходит, как воюют и почему все так произошло. Зато дают кучу советов и обвиняю Зе в какой то сдачи территории.

По факту. Марик не реально деблокировать...Попросту нечем! Было бы, мы бы не бегал с протянутой рукой прося технику. У рашистов арта бьет намного дальше. Незабываем и про авиацию и флот. Поэтому боя в полях намного труднее, лесной местности под Киевом. От линии фронта до Марика было 80км. В клинится в нее и пойти колоной к городу...это повторить "подвиги" рашистов в конце феврали. Когда их жгли колонами. На это не кто не пойдет. Посылать туда военную помощь тоже почти не реально. Так как по сути, те кто повезет это смертники. И возникает вопрос "убивать одних, ради спасения других это норм?" Ребятам дали выбор, выйти или остаться они выбрали второе. На данный момент нет не какой возможности им помочь. Без крупных потерь и возможного прорыва нашей линии обороны.

Насчет Херсона и области. Ну предателей некто не отменял. Вспоминаем по моему 28 февраля когда на Западной задержали шишку с Херсонского областного СБУ. Тот сливал все данные по обороне и думаю действовал не один. Насчет минных полей...толку от них если они колонами по автостраде поехали? Тут больше вопросов, почему мост взрывал простой пацан, который погиб а не автоматически это произвели. Хотя думаю имеет факт диверсии, поэтому пришлось в ручную. ТРО в Херсоне и области было...Вот только в военкомате некого не было! Они футболили мужиков по всему городу в поисках оружия и в итоге нечего не дав свалили на Западную, прихватив с собой нашего губернатора Лагуту. Мужики с горем пополам нашли оружие, вернее остановили отступающие части ВСУ и те им выделили калаши... Почему сдали ГЭС без единого выстрела...хз. Я думаю ВСУ отвело силы на правый берег, так как так проше в обороне. Поэтому открылся доступ на восток и рашисты без проблем поехали в сторону Марика. Но авиация и РСЗО не дали ВСУ закрепиться на правом берегу и они вынуждены были отступить дальше в Николаевскую область. Там уже рельеф другой да и ростительности поболее.

Ну а Херсон сдал его мэр Колыхаев...Который еще в апреле того хотел продавать воду в Крым... Да и губернатор Лагута это его бывший водитель! Так что нечему удивляться. Сейчас бойко в городе идет торговля Крымскими товарами. За которые не одной копейки налогов не уплочено. Да и почти везде всех про Украинских мэров или похитил или они убежали. А этот даже не удосужился организовать хоть какой либо коридор с Украиной. Зато массово уже вывозят людей в Крым. Автобусы стоят в каждом крупном населенном пункте.
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11.04.2022 09:26 Відповісти
Вооще нифига не понятно. Сагайдачный затоплен в Николаеве, а Кузня Порошенка в Киеве. На модернизацию выделили 400 млн,но потом сумму урезали до 200. Опытно проектный центр это ГП. Еще один гундявый балабол вылез.
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11.04.2022 10:16 Відповісти
який ще вибір??? як ви собі уявляєте самостійний вихід "Азова"??? То шмаркля зєльона умила руки тією юдиною брехнею
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11.04.2022 10:16 Відповісти
Тю, боєць розповідає як нищить москалів навіть не користуючись ресторанами та теплим унітазом, а дехто почув лише про найбільший непотріб на війні - якихось там політиків. Завдяки Азовцям москалі у Херсоні бояться із своїх ******** вилазити, коли бачать бабусю із прапорцем.
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11.04.2022 09:59 Відповісти
знищення "Азову" - один з пунктів договорняків наших іуд з кремлівською шоблою
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11.04.2022 10:01 Відповісти
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя. Морпіхи кажуть, що в них завершуються **********, сьогодні, ймовірно, буде крайній бій, а далі прийматимуть рукопашні бої.
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11.04.2022 10:10 Відповісти
Надеюсь, какой-то вариант для них найдётся. Жаль, что ничем не могу помочь.

и да, в это время люди не могут найти ничего лучше, чем сраться.
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11.04.2022 10:33 Відповісти
От некоторых людей на цензоре уже просто тошнит. И без того тошно, а тут все ноют, ноют и ноют про Зеленского, про иуд, про ещё кого-то. Интересно, как можно верить в Залужного, верить в ЗСУ, но считать, что они бы не арестовали Зеленского, если бы он был таким предателем, что прямо сливает Мариуполь?

Я не знаю, что происходит, выглядит это всё странно, да. Но в слив Мариуполя я не верю. Украине никто бы не стал давать миллиарды, а против России - вводить санкции, которые сильно бьют против Запада, чтобы подарить России кусок территории.

И отдельно достали своим Порохом. Из особых достижений Пороха:

1. Дебальцево и Иловайск.
2. Тупые Минские соглашения на заранее невыгодных для Украины соглашениях.
3. Заминание темы Крыма, крайне вялые санкции, отсутствие жёсткой политики по отношению к Западным странам.
4. Кумовство, взяточничество, коррупция.
5. "Рошен" в России, торговля с врагом во время войны.

И мне до боли интересно, почему это Порошенко Россию устраивал, а Зеленский до ярости не устраивает, но при этом Порошенко - неистовый патриот, а Зеленский - чуть ли не агент Кремля.

Народ, вы в своём уме?

Если Зеленский предатель, его надо будет поставить к стенке. Но 99% процентов даже не делают выводы, а эмоционируют как тупые подростки, едва только новость вышла. Не проверив, не дождввшись реакций от властей, не задав тем властям вопроса, ни-че-го!

Львиная доля ваших претензий к Зеленскому - это то, что он сделал и сказал в январе и в феврале ЭТОГО года, когда уже начали подготовку к войне. Никому в голову не пришло, что и Зеленский, и "Азов" сейчас не могут говорить всё как есть, а говорят и пишут С УЧЕТОМ врагов?

Это очень сложная мысль на войне?

И да, если у вас из аргументов: иди вари борщ, маникюр, личные оскорбления и прочее, то я на такие комментарии даже отвечать больше не буду, это себя не уважать. Переход на личности говорит всё о вашем интеллекте, а не о моём.
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11.04.2022 10:42 Відповісти
Ну как в заказуху не приплести липецкую фабрику.
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11.04.2022 16:46 Відповісти
Это когда это Порох стал удобен мацкве??
Из достижений пороха:
Украина начала сопротивляться
К войне приковано внимание всего мира, которому до этого было ***** вообще
*************** продвижения ******** и не важно какими методами
Безвиз (чтоб у каждого была возможность посмотреть за что бьёмся)

А Зеленский актер и ********** ракеты.
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11.04.2022 17:29 Відповісти
Послушал Арестовича, - выходит, что помочь невозможно. После присвоения Мариуполю звания Город Герой, умные люди догадались, что трубку в Киеве поднимать больше не будут. Жутко. Хоть детей постарайтесь вывести. После войны нас ждут невероятные и страшные признания, если фигуранты расследования не уедут в ростов.
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11.04.2022 11:30 Відповісти
А ви послухайте закріпене відео і порівняйте слова з заголовком. Це ж чистої води маніпуляція від Цензор.net. Азов постійно на зв'язку з командуванням!
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11.04.2022 12:06 Відповісти
Слушайте Тараса Черновола. Тогда вы сможете понять настоящую ситуацию вокруг Мариуполя, и кто есть Арестович
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11.04.2022 12:35 Відповісти
Тарас Черновол,-это вонючая проститутка,которая вылизовала все грязные места Януковичу.Он думает,что мы забыли это.Нет,мы не забыли и будем помнить всегда.
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12.04.2022 01:14 Відповісти
Диванные сратеги (либо коемлядские боты) тут разбушевались. Генштабу на основе американских спутников виднее что нужно делать. Азов (кстати там не только они а и 70 процентов морпехов) если сказал что удержат Мариуполь то пускай держат если могут а не плачутся что у них трубку никто не берет
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11.04.2022 11:45 Відповісти
Задумайтесь, кому вигідно зараз, посеред війни, забивати клин між народом і владою, між армією і верховним головнокомандуючим? Залужний навмисне приїздив до офісу, показував, що нема ворожнечі. Включайте розум, не допомагайте ворогу.
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11.04.2022 12:52 Відповісти
А хто той клин вибив, щоб його знову вбивати? Zeленій тварюці не буде прощення, доки на коліна не стане і не вибачиться за всі антиукраїнські образи. Тільки вата могла вибрати українофоба і відкрила двері кремлядським агентам. Якби не вони, то південь би не був розмінований і мости були б підірвані. Добре, що хоч Стугни і Нептуни потай вивезли. А карну справу впровадити за це - не "клин"?
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19.05.2022 22:57 Відповісти
Не понял - снова предательство? Что это за ***********?
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11.04.2022 15:20 Відповісти
Зрадникам від влади----СМЕРТЬ!
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11.07.2022 11:29 Відповісти
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