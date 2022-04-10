"Більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку", - заступника командира полку "Азов" Паламар про зв'язок з вищим командуванням. ВIДЕО
Заступника командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про бої з окупантами та заявив, що вже два тижні вище командування не виходить на зв'язок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у спеціальному відеозверненні.
"Ви задумувалися про те, як тут перебувати, як битися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя? Це коли тобі пишуть смс "як в тебе справи, друже?", а ти п’ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років. Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави… Це коли відділення "азовців" штурмує роту елітного спецназу… Коли наші дівчатка роблять з того, що є суп, а він тобі в рот не лізе, бо за декілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їх допомогти… Це політики, які розказують, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв’язку", але вже більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку та ніхто ні з ким не спілкується", - каже він.
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По факту. Марик не реально деблокировать...Попросту нечем! Было бы, мы бы не бегал с протянутой рукой прося технику. У рашистов арта бьет намного дальше. Незабываем и про авиацию и флот. Поэтому боя в полях намного труднее, лесной местности под Киевом. От линии фронта до Марика было 80км. В клинится в нее и пойти колоной к городу...это повторить "подвиги" рашистов в конце феврали. Когда их жгли колонами. На это не кто не пойдет. Посылать туда военную помощь тоже почти не реально. Так как по сути, те кто повезет это смертники. И возникает вопрос "убивать одних, ради спасения других это норм?" Ребятам дали выбор, выйти или остаться они выбрали второе. На данный момент нет не какой возможности им помочь. Без крупных потерь и возможного прорыва нашей линии обороны.
Насчет Херсона и области. Ну предателей некто не отменял. Вспоминаем по моему 28 февраля когда на Западной задержали шишку с Херсонского областного СБУ. Тот сливал все данные по обороне и думаю действовал не один. Насчет минных полей...толку от них если они колонами по автостраде поехали? Тут больше вопросов, почему мост взрывал простой пацан, который погиб а не автоматически это произвели. Хотя думаю имеет факт диверсии, поэтому пришлось в ручную. ТРО в Херсоне и области было...Вот только в военкомате некого не было! Они футболили мужиков по всему городу в поисках оружия и в итоге нечего не дав свалили на Западную, прихватив с собой нашего губернатора Лагуту. Мужики с горем пополам нашли оружие, вернее остановили отступающие части ВСУ и те им выделили калаши... Почему сдали ГЭС без единого выстрела...хз. Я думаю ВСУ отвело силы на правый берег, так как так проше в обороне. Поэтому открылся доступ на восток и рашисты без проблем поехали в сторону Марика. Но авиация и РСЗО не дали ВСУ закрепиться на правом берегу и они вынуждены были отступить дальше в Николаевскую область. Там уже рельеф другой да и ростительности поболее.
Ну а Херсон сдал его мэр Колыхаев...Который еще в апреле того хотел продавать воду в Крым... Да и губернатор Лагута это его бывший водитель! Так что нечему удивляться. Сейчас бойко в городе идет торговля Крымскими товарами. За которые не одной копейки налогов не уплочено. Да и почти везде всех про Украинских мэров или похитил или они убежали. А этот даже не удосужился организовать хоть какой либо коридор с Украиной. Зато массово уже вывозят людей в Крым. Автобусы стоят в каждом крупном населенном пункте.
и да, в это время люди не могут найти ничего лучше, чем сраться.
Я не знаю, что происходит, выглядит это всё странно, да. Но в слив Мариуполя я не верю. Украине никто бы не стал давать миллиарды, а против России - вводить санкции, которые сильно бьют против Запада, чтобы подарить России кусок территории.
И отдельно достали своим Порохом. Из особых достижений Пороха:
1. Дебальцево и Иловайск.
2. Тупые Минские соглашения на заранее невыгодных для Украины соглашениях.
3. Заминание темы Крыма, крайне вялые санкции, отсутствие жёсткой политики по отношению к Западным странам.
4. Кумовство, взяточничество, коррупция.
5. "Рошен" в России, торговля с врагом во время войны.
И мне до боли интересно, почему это Порошенко Россию устраивал, а Зеленский до ярости не устраивает, но при этом Порошенко - неистовый патриот, а Зеленский - чуть ли не агент Кремля.
Народ, вы в своём уме?
Если Зеленский предатель, его надо будет поставить к стенке. Но 99% процентов даже не делают выводы, а эмоционируют как тупые подростки, едва только новость вышла. Не проверив, не дождввшись реакций от властей, не задав тем властям вопроса, ни-че-го!
Львиная доля ваших претензий к Зеленскому - это то, что он сделал и сказал в январе и в феврале ЭТОГО года, когда уже начали подготовку к войне. Никому в голову не пришло, что и Зеленский, и "Азов" сейчас не могут говорить всё как есть, а говорят и пишут С УЧЕТОМ врагов?
Это очень сложная мысль на войне?
И да, если у вас из аргументов: иди вари борщ, маникюр, личные оскорбления и прочее, то я на такие комментарии даже отвечать больше не буду, это себя не уважать. Переход на личности говорит всё о вашем интеллекте, а не о моём.
Из достижений пороха:
Украина начала сопротивляться
К войне приковано внимание всего мира, которому до этого было ***** вообще
*************** продвижения ******** и не важно какими методами
Безвиз (чтоб у каждого была возможность посмотреть за что бьёмся)
А Зеленский актер и ********** ракеты.