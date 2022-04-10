Битва на Донбасі в розпалі | Що хоче Росія та її фюрер? День 4 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
46-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+3 Перехватчик
показати весь коментар10.04.2022 21:06
+3 sany
показати весь коментар10.04.2022 21:07
+2 Нико Лаи #513163
показати весь коментар10.04.2022 21:11
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Інакше прямо зараз назвете які державні посади займають Єрмак, подоляк і арестовищ.
Дійсно виникають питання, що роблять ці мутні особини при президенті України.
Но главная цель "спецоперации" - чтобы Украина страдала больше России, чтобы в Украине стало хуже, чем в даже в РФ. И пока что это так: страну покинуло свыше четырёх миллионов человек - около десяти процентов населения, а из РФ, несмотря на санкции, с 24 февраля уехали десятки, максимум сотни тысяч человек, причём оппозиционно настроенная прослойка, что выгодно Кремлю.
Представляется, что эта задача - сделать половину Украины безлюдной руиной - обусловила и вторжение с шести операционных направлений, чтобы поставить под удар или под угрозу столицу, два других города-миллионника и максимум областных центров, вызвать поток беженцев. Точно так же нанесение ракетных ударов по складам, заводам и хранилищам топлива в глубоком тылу, а также поджоги вдали от линии фронта нацелены на создание ряда экологических катастроф, которые должны подтолкнуть население к дальнейшему исходу в Евросоюз, чтобы дестабилизировать его, как в 2015 году волной сирийских, иракских и афганских беженцев. - О. Гогун https://www.svoboda.org/a/taktika-vyzhzhennoy-zemli-kak-krasnye-partizany-razoryali-ukrainu/31793339.html
https://twitter.com/i/status/1513172480554323979
раSSія країна терорист!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw