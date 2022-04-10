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Битва на Донбасі в розпалі | Що хоче Росія та її фюрер? День 4 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

46-й день Народної війни України.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борщ і Захарова, собача будка, "Шанель", росіяни, фейли тижня. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+3
Пока фашист в плену,его самку пользуют хачи

https://twitter.com/i/status/1513172480554323979

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10.04.2022 21:06
+3
Зебільний бот детектед.
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10.04.2022 21:07
+2
Абсолютно никчемные. Разминированный Чонгар, сорванные оборонные заказы, игнорирование предупреждений Запада, отсутствие эвакуации ДО и сразу ПОСЛЕ нападения, включение предателей из ОП в ОП и переговорные (чего вообще не должно быть) делигации. Мелочи. И правда.
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10.04.2022 21:11
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Зебільний бот детектед.
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10.04.2022 21:07 Відповісти
Абсолютно никчемные. Разминированный Чонгар, сорванные оборонные заказы, игнорирование предупреждений Запада, отсутствие эвакуации ДО и сразу ПОСЛЕ нападения, включение предателей из ОП в ОП и переговорные (чего вообще не должно быть) делигации. Мелочи. И правда.
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10.04.2022 21:11 Відповісти
Выпущенные за границу откровенные враги, открытые левые уголовные дела на боевых офицеров, просранная организация теробороны и много чего ещё. Но это по мнению зеботов мелочи.
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10.04.2022 21:20 Відповісти
Це ж не правда. Ви пишете неправду. Свідомо.
Інакше прямо зараз назвете які державні посади займають Єрмак, подоляк і арестовищ.
Дійсно виникають питання, що роблять ці мутні особини при президенті України.
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10.04.2022 21:20 Відповісти
...Депопуляция демократической страны-соседки является долгосрочным планом Кремля, осуществляемым с 2014 года - сделать свободную Украину менее привлекательной, чем Россия, и, тем самым, упредить желание россиян повторить майдан. Сейчас демонстраций оппозиции в Москве почти нет, это и является главным успехом текущей войны. Протест, достигший максимума в 2011 году, в последние двенадцать лет планомерно подавлялся с помощью в том числе и внешнеполитических актов агрессии. Теперь ни у кого не осталось сомнений, что если в щебень превратили Мариуполь, то при необходимости разбомбят и Воронеж.

Но главная цель "спецоперации" - чтобы Украина страдала больше России, чтобы в Украине стало хуже, чем в даже в РФ. И пока что это так: страну покинуло свыше четырёх миллионов человек - около десяти процентов населения, а из РФ, несмотря на санкции, с 24 февраля уехали десятки, максимум сотни тысяч человек, причём оппозиционно настроенная прослойка, что выгодно Кремлю.

Представляется, что эта задача - сделать половину Украины безлюдной руиной - обусловила и вторжение с шести операционных направлений, чтобы поставить под удар или под угрозу столицу, два других города-миллионника и максимум областных центров, вызвать поток беженцев. Точно так же нанесение ракетных ударов по складам, заводам и хранилищам топлива в глубоком тылу, а также поджоги вдали от линии фронта нацелены на создание ряда экологических катастроф, которые должны подтолкнуть население к дальнейшему исходу в Евросоюз, чтобы дестабилизировать его, как в 2015 году волной сирийских, иракских и афганских беженцев. - О. Гогун https://www.svoboda.org/a/taktika-vyzhzhennoy-zemli-kak-krasnye-partizany-razoryali-ukrainu/31793339.html
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10.04.2022 21:05 Відповісти
Пока фашист в плену,его самку пользуют хачи

https://twitter.com/i/status/1513172480554323979

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10.04.2022 21:06 Відповісти
Завтра в 3 часа утра начнется...
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10.04.2022 21:21 Відповісти
штоууу
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10.04.2022 21:40 Відповісти
чего столько воды?повторение одного и тоже .если можно описать тему гораздо короче ,без всякой пустоты.
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10.04.2022 21:25 Відповісти
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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11.04.2022 09:52 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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11.04.2022 23:16 Відповісти
 
 