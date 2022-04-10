"Зараз ми побачимо деякі суперсучасні технічні рішення": ЗСУ провели "анбоксінг" безпілотника російських окупантів. ВIДЕО
Українські захисники збили безпілотник російських окупантів та були вражені "технічними рішеннями" російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+34 Саша Пончик
показати весь коментар10.04.2022 21:00
+23 littwa
показати весь коментар10.04.2022 21:03
+15 5 копійок
показати весь коментар10.04.2022 21:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- это фейки, фотошоп и мультики...
https://twitter.com/i/status/1513172480554323979
Моя икспердная оценка такая
1 Просто фотик, хоть и неплохой, но просто фотик, оптика не рассчитана для детальной съёмки на высокой дальности.
2 Фотки не будут давать привязки к координатам, потребуется отдельный анализ фотографий и привязка к местности. И это может занять много времени.
3 Фотки не передаются онлайн. Необходимо возвращение аппарата.
Выводы следующие.
1 Необязательно в панике такие девайсы сбивать.
2 Можно помахать ему ручкой и неспеша поменять позиции, ну а потом понаблюдать, как лапти будут тратить свои снаряды в пустое место.
3 Летает скорее всего или по ДжтПиэС или по своему Глоннасу, пытаться его заглушить не стоит.
Это похоже чисто кацапский...но есть же и израильские...
Так что сбивать их по возможности надо...
Весь вузол спостереження схоже закріплений на спеціальній платформі для позиціювання та стабілізації.
2. ******* навіть мильниці можуть мати ЖПС модуль та автоматично прив'язувати координати до фотки.
3. Мій Олімпус якому 8 років має дистанційне керування по Вай-Фай та відразу ж передає фотки
Висновок:
Навіщо перейматися дорогими технологіями, коли і дешеві дають змогу отримувати результат. а втратити таку іграшку не жаль, можна багато інших наскладати у різних аматорських гуртках та брати масовістю.
Скільки він коштує та його собівартість - дуже різні речі. Якби не корупція то він би коштував не більше 10000 дол. за одиницю, ще треба не забувати про наземну апаратуру зв'язку, тощо.
Певно краще подивитись, що там той фотік назнімав і зробити висновки.
Вайфай добра штука, але поряд з роутером)))
як в тій казці про таргана , всі так боялися ну так боялися і слони і бегемоти , а прилетів горобчик і зїв таргана і всі .#*#*#..ли
Но я надеюсь у нас есть что то получше...
Проєктування «Оріона» здійснювалось з 2011 р. фірмою «Кронштадт». Її конструктори пішли шляхом китайських товаришів, які «змалювали» один до одного американський безпілотник MQ-9 «Ріпер», назвавши його СН-5. Однак м-скалі скопіювали лише форму, сам же безпілотник у них вийшов меншим, ніж американський оригінал чи китайська копія. Причина прозаїчна: брак двигунів потрібної потужності... Прототип «Оріона», який вперше піднявся в повітря 2016 р., обладнаний австрійським мотором «Ротакс» потужністю 115 к.с. Для серійних машин розробляється власних двигун АПД-110/120, однак чи вдалось довести його до пуття - невідомо.
«Оріон» не лише менший від «Ріпера» - він має ще й гірші льотні дані, особливо стелю. А цей показник для повільних безпілотників - їм бажано піднятися вище рівня ураження більшості ЗРК. «Ріпер» з цим справляється - його робоча стеля сягає 15 км. Китайський СН-5 літає трохи нижче - на 10 км. А ось «Оріон» не здатен піднятись вище 7,5 км. Навіть значно легший турецький «Байрактар» має стелю на 700 м більшу.
Маса корисного навантаження «Оріона» становить 200 кг. Але сюди входить і оптико-електронна станція (за визнанням самих же м-скалів - гірша, ніж на «Байрактарові») та інше радіоелектронне обладнання. Тобто, на зброю лишається зовсім небагато. За твердженням розробника, «Оріон» здатен нести дві керовані ракети під крилом і одну бомбу під фюзеляжем. Остання - це ФАБ-50, авіабомба масою півцентнера, яка ще в роки Другої світової використовувалась совєтською авіацією. І так - вона некерована! Використання таких *********** з БПЛА, які мають невелике бойове навантаження, виглядає цілковитим абсурдом. Та, зрештою, хіба не є абсурдним саме існування шишкостану?
Тривалість польоту «Оріона», за заявами розробника, сягає 24 годин. Однак цей показник має сенс, хіба що, для класичних розвідувальних місій. А ось для розвідувально-ударних чи ударних операцій він позбавлений сенсу: що з того, що БПЛА може добу знаходитись в повітрі, якщо за дві-три години він витратить свої боеприпаси і змушений буде повертатись на аеродром?
У 2018 р. один з дослідних екземплярів «Оріона» «обкатали» в Сирії - але лише у розвідувальній комплектації. В листопаді 2019-го комплекс БПЛА (який включає три безпілотники і одну наземну станцію) передали м-скальським військовим для дослідної експлуатації, але вже 16 листопада вони благополучно розгепали одного з «Оріонів». Серійному виробництву цих БПЛА довший час перешкоджала відсутність виробничих потужностей у фірми-розробника. Лише у квітні 2021-го «Кронштадт» почав будівництво відповідного заводу в Дубні (Підмосков'я). Вважається, що досі виготовили не більше дюжини «Оріонів» - включно з дослідними екземплярами, а в строю знаходиться лише один комплекс. І наразі практика бойового застосування «Оріонів» в небі України цілком підтверджує вразливість цих БПЛА від вогню наших зенітних ракетних комплексів.
Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.
«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.
- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»
Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."