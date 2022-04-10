"Видишь, бегут за пацаном", - люди фізично втікають від примусової мобілізації в окупованому Луганську. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як люди втікають від мобілізації у окупованому Луганську.

Як інформує Цензр.НЕТ, відео поширилося у мережі.

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