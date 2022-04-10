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"Видишь, бегут за пацаном", - люди фізично втікають від примусової мобілізації в окупованому Луганську. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як люди втікають від мобілізації у окупованому Луганську.

Як інформує Цензр.НЕТ, відео поширилося у мережі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці Рубіжного, яких окупанти примусово вивезли до Луганську, підняли синьо-жовтий прапор та вимагають повернення в Україну, - Гармаш

Автор: 

Луганськ (576) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+69
Мы за расею - лишь бы не было вайны! Да сепарня крымская и донбасская?
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10.04.2022 22:53
+66
А как же там радовались что к ним пришли руськи орки!!!! А теперь бляха не до смеха....может теперь вам зомбакам дойдет какую мразь вы позвали к себе!!!!
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10.04.2022 22:54
+65
Біжи, пацан, біжи!
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10.04.2022 22:50
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Біжи, пацан, біжи!
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10.04.2022 22:50 Відповісти
Гонять "мясо" в "русский мир"
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11.04.2022 09:42 Відповісти
Куди біжи? Тільки в окоп під кулі ЗСУ. Ще би бабульок котрі кричали Путін ВВєді в окопи
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11.04.2022 11:46 Відповісти
Бігає поки є ноги.
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10.04.2022 22:50 Відповісти
Бери Форрест, беги.... Слава Україні !!!
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10.04.2022 22:51 Відповісти
пассивный коллабарационизм даже не дает спасения
пришли "асвабадители" и просят нового мяса
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10.04.2022 22:51 Відповісти
У аборигенов громадная мотивация "защищать дамбаз" как я погляжу.)))
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10.04.2022 22:53 Відповісти
Мы за расею - лишь бы не было вайны! Да сепарня крымская и донбасская?
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10.04.2022 22:53 Відповісти
А как же там радовались что к ним пришли руськи орки!!!! А теперь бляха не до смеха....может теперь вам зомбакам дойдет какую мразь вы позвали к себе!!!!
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10.04.2022 22:54 Відповісти
Не руські, а російські, а краще московитські. Русь це тільки Україна.
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10.04.2022 22:58 Відповісти
росіянці, росіянські )))
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10.04.2022 23:22 Відповісти
Найкраще ОРДИНСЬКІ ПЕСИГОЛОВЦІ
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11.04.2022 11:47 Відповісти
Не руські, а російські, а краще московитські. Ще рюцкі. Рюцкій мір. Русь це тільки Україна.
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10.04.2022 23:02 Відповісти
федерасти
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11.04.2022 07:11 Відповісти
na ixnem ordynskom - рюZZгэ.
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11.04.2022 10:21 Відповісти
Все радовались? Ты видел сотни тысяч "радующихся"?
Многие были против. Ещё большим было "*****". Меньшинство (около 20%) действительно "радовались". Но это меньшинство было активно, в отличии от "противников" и "*********".
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11.04.2022 08:32 Відповісти
Бегут от своего счастья 🐷🐷🐷😆😆😆
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10.04.2022 22:55 Відповісти
Не хоче хлопчина вмирати за незроміло що. Мотивація нуль!
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10.04.2022 22:55 Відповісти
Старі підараси хотіли рускава міра в 2014, а малі тепер мусять вигрібати за ту ******* стару...
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10.04.2022 22:56 Відповісти
так, 8 років назад він був, напевно, дитиною і нічого ні змінити ні навіть зрозуміти не міг, а тепер піде на убой.
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10.04.2022 23:05 Відповісти
та ні, то не пов'язані речі. що там хотіла стара ******* в 2014 році - путлєром при прийнятті рішення про створення луганди та домбабве - не приймалося до уваги взагалі.

до вашого відома, агентурна робота щодо створення осереднків "любителів рускава міра" з флагами ЛНР/ДНР в луганській та донецькій області були створені ще в 2006 році.

Я, наприклад, малого ******* (племінник) звідти в 2014 році витягнув. Влаштував в ПТУ, потім він поступив в технікум. Відслужив в ЗСУ - зараз чекає повістки, як "оперативний резерв другої черги" (бо згоду на першу чергу не підписував).

А його брата, ще в кінці лютого, прямо на вулиці, якраз так, як на цьому відео, спіймали рашисти - та "денацифікувати" направили. За півтора місяця - вже в 3й роті "служить". Бо призначили "санітаром", а після першого ж бою перші 2 його роти - різко скінчилися. Та ще й так, що й "санітарити" нічого було... Сестра чекає похоронку. Але винна у всьому, звісно, Україна! Просто дебіли. З гімном в голові. Але від них нічого не залежить.
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10.04.2022 23:09 Відповісти
Залежить. якби в 2014-му всі гуртом вийшли і дали би пізди тим моторилам/гіркиним замість того, щоб махати триколорами і кричати - путєн, ввєді вайска, то там не було би ніякої лнр/днр..
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10.04.2022 23:31 Відповісти
на луганщине еще и казачки были.
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10.04.2022 23:54 Відповісти
їх тоже треба було *******. як в Одесі ******..
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11.04.2022 00:03 Відповісти
Торік та позаторік РПЦ влаштовувала в Україні "кресні ходи" - наїжджали тисячами скажені попи та бабки з рашки та лазали по Україні, заражали ковідкою, просували "рюскій мир".

Ти особисто вийшов, ******?

А якби вийшов і ******, чи вплинуло б це на плани ***** щодо вторгнення в Україну?

Київ, наприклад, 2 революції випестував, прихистив та відгодував. Тут ******* прихильників "руського миру" відпочатку.

І що? Путлєр послав дебілів з парадними мундирами - вони вважали, що їх з квітами зустрічати в Києві будуть. Одеса теж ******* та палила. І все рівно - лізуть на Одесу.

Зрозумій - ніяк не впливає "вийшли та *******" на плани диктатора. А ось наявність сильної армії та економіки - впливає. Коли їх немає - кожна наволоч лізе нас "звільняти". А було б відомо, що під кожним кустом 10 джавелінів, а економічно та фінансово ми будь-яку війну з путлєром без проблем переживемо і самотужки - не полізли б.
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11.04.2022 08:20 Відповісти
Там и малолетних ********* выше крыши, адептов секты рузкий мир, а вовсе не только старперы.
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10.04.2022 23:10 Відповісти
Если детеныша мелкого поселить с волчьей стаей, то он со временем тоже будет рычать и жрать сырое мясо. Отдай самого европейского из европейских детеныша монголам и он понятия не будет иметь что он какой-то там немец, француз или украинец. Он и знать не будет как это жить не так как монголы.
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11.04.2022 10:53 Відповісти
Не может быть!
Это фейк!
А как же за Родину?
А как же за Сталина?
А на Киев как?
А на Берлин?

Короче, в войне между холодильником и телевизором победил диван)))
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10.04.2022 22:57 Відповісти
Позорище касапское. Накуй ваш руцкий епаный мир.
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10.04.2022 22:58 Відповісти
Ватаны! Новую родину нужно защищать от бЕндеровцев! Отдай свою жизнь задрипаную во славу рюцкого мира. Не беги от своего счастья. Героем Лугандонии будешь. Посмертно.
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10.04.2022 22:59 Відповісти
На жаль, не всі повтікають.
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10.04.2022 22:59 Відповісти
Дурень …. Там ведь дают билеты не концерт каБзона…
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10.04.2022 23:00 Відповісти
пізно вибіг ! треба було вибігати 8 років тому .
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10.04.2022 23:01 Відповісти
дитиною вибігати? це в батьків потрібно питати і не завжди все однозначно
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10.04.2022 23:09 Відповісти
так дитиною! я своєму сину з 10 років пояснюю що таке рузькій мир .а тепер хай відпрацьовує батькові дві пенсії ! остання фраза з кацапського зомбо ящика тож приємного перегляду !
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10.04.2022 23:15 Відповісти
ага, ти пояснюєш.. а тому може зовсім інше пояснювали.. та включайте трохи обьєктивність!
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10.04.2022 23:24 Відповісти
Співчуваю твоїй позиції, чорнобілий ти наш.
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10.04.2022 23:25 Відповісти
«2014 Луганск. Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве. И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
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10.04.2022 23:01 Відповісти
По РосТВ скажуть, шо то він до военкомат біжить так, шо аж военкоми не встигають.
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10.04.2022 23:02 Відповісти
Ролику не вистачає лише музики з Бенні Хілла
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10.04.2022 23:02 Відповісти
А напевно на реХХверендум ходив раніше, кричав пуцєн ввєді войска.
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10.04.2022 23:04 Відповісти
Скорее его родители на рехверендум ходили. Сами свое дитя к смерти приговорили. Хотя по правде, там не более 30% на рехверендум ходило. и далеко не все по доброй воле. То же самое в окупированном крыму. Кацапоиды тупо нарисовали результаты.
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10.04.2022 23:15 Відповісти
А це не мало,кожен третій якщо ходив. А тепер тікають ідіоти, "ліж би небіла вайни" , "руське мір" , "православніє славянє" . Накликали війну уроди. до влади вічно опожоповців приводили і не дали нам приєднатися до Європи і НАТО.
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10.04.2022 23:38 Відповісти
Порохоботи розпалюють ненависть до українського населення на окупованих територіях
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11.04.2022 00:20 Відповісти
Докладываю: Останавливаются беженцы с востока переночевать. Разговоры в бомбоубежище почти до драки. Они ненавидят Украину, украинцев и мову и во в всем этом виноваты биндеры.

А эта падла вместо того, что бы валить в любимую орду, валит во Львов,Польшу, Германию которыя языка не знают! Где логика??!!
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11.04.2022 07:32 Відповісти
Хто тобі це все сказав, пропагандистські змі, єдиний марафон?
Якщо і попадаються «ватні», то їх одиниці. Переважна більшість це українське населення
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12.04.2022 01:44 Відповісти
Это его родители и особенно - прародители постарались.
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10.04.2022 23:22 Відповісти
бенні гілла нема,але справа його живе
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10.04.2022 23:04 Відповісти
Пройшло вісім років."Знімають з поїздів" тепер лугандонців.Причому по справжньому

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10.04.2022 23:05 Відповісти
а в Україні що, по іншому.? недавно хлопця одного прямо в магазині зайшли повістку вручати! без його прізвища! в іншому місті в двері пусті повістки пихали! а нагадати, як с поїздів знімали?спочатку свої колоди треба вибрати...
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10.04.2022 23:27 Відповісти
тю, та що там там з поїздів. недавно хлопцю одному прямо на стартовому майданчику перед польотом на марс засунули повістку в люк космічного корабля
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10.04.2022 23:41 Відповісти
тільки що один хлопчина сарказмом всрався..... прямо у свої штані...
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10.04.2022 23:53 Відповісти
А це і вина України, яка не пішла шляхом Польщі і Балтії в 90х коли був перший шанс назавжди розірвати кінці з московитами. По суті в чому винен цей хлопчина який все своє життя в Україні!!. Прожив як в напівкацапії.
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10.04.2022 23:05 Відповісти
Отакі як "радітєлі" цього хлопчини і не пустили нас по шляху цивілізованих країн. І чого я маю жаліти цього хлопчину, якщо його батьки виродки,хотіли расєйского міра. Я краще пожалію людей,які патріоти України і які життя віддають і кров"ю платять сьогодні, щоб не прийшов расіянський мір і не знищив нашу Україну.
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10.04.2022 23:49 Відповісти
Місцеві порохоботи намагаються розпалити ненависть до населення на окупованих територіях. Мабуть щоб укрїнцям легше було відмовитись від повернення окупованих територій.
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11.04.2022 00:23 Відповісти
І що ти пропонуєш? Намазати їм маслом булочку до чаю? Позиція лугондонів то генетичне, невиліковне. Вони просто недоумки, якщо мова стала причиною їх позиції
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11.04.2022 08:02 Відповісти
Те, в чому ти їх звинувачуєш - це мокшанська пропаганда, в тому числі на українських «патріотичних» каналах
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12.04.2022 01:39 Відповісти
нагадати "електроральне поле " України початків Незалежності і Вибори Кравчука -Бо Чорновіл "бандерівець" ?
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11.04.2022 09:15 Відповісти
скоро сетями будут ловить и капканы ставить с iPhone в виде приманки
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10.04.2022 23:07 Відповісти
"Для тих, хто буде українською владою після війни, має бути справою честі - знайти і помститися. Злочини без терміну давності не вимагають стрімкості відплати. Імена командирів, офіцерів і сержантів (та й рядового складу) підрозділів, що катували Бучу, Ірпінь, Ворзель, Гостомель і ті міста і селища, про котрі ми поки не знаємо - не проблема для ССО України. Тож хто б не сідав в крісло глави держави, хто б не ставав до роботи в кабінеті керівника ССО, ГУР, СБУ - Справа Катів має лишатися пріоритетною, а опис звірств окупанта має нагадувати - немає прощення.

Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.

«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.

- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»

Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."
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10.04.2022 23:09 Відповісти
Біжи Кацьол Біжи, тобі ж все-одно яка влада, аби війни не було...
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10.04.2022 23:12 Відповісти
Народ. Ніхто не пишіть "руські" на кацапів, московитів. Це вкрай важливо.

До війни ніхто ніколи не писав на них "руські". А зараз невідомо звідки вилізло і доволі багато. Підозрюю що через московські хитрі технології і московських ботів, які рядяться під українців.
Кожного хто пише "руські" і хто їм лайки ставлять, я підозрюю одними із них, навіть якщо вони поряд будуть писати: "Слава Україні".
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10.04.2022 23:12 Відповісти
пишу "росіяни" чи "росіянці"
в розмові напркл коментарі в ютубі в суперечках "с русскімі" - замість "русский язык" пишу "российський язык"... а вони, бідолашки, аж зляться, пробують по усілякому унизити )))..
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10.04.2022 23:31 Відповісти
Бо Русь це тільки Україна. Хоча українці русини, а не руські, але все рівно все що похідне від слова Русь не їхнє.
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10.04.2022 23:48 Відповісти
ВЖЕ.

Розповсюджено методички серед касяпентролів.

писати українською,і навіть СЛАВА УКРАЇНІ!

в якості маскування..
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11.04.2022 09:13 Відповісти
Пацан, скажи своїй свиноматці, яка кричала , путя введі вайска, велике дякую. Якщо нагонять, то в кращому випадку, ти будеш на каталці рухатися, до кінця свого нікчемного існування. А взагалі мені як біндеровцу з міста у самому центрі Волині, боляче дивитися на Луганськ, де після закінчення Харківського юридичного інституту, приходилося притягувати до суду вбивць, хабарників, насильників та іншу нечисть. Але серед моїх клієнтів, знаючи їх характер, впевнений, що більше із них, собаки доїдають на прострах Святої Землі Київської Русі.
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10.04.2022 23:16 Відповісти
Акциям "освободителей" Лугандона от ватного мужского населения доволен. Продолжайте.
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10.04.2022 23:21 Відповісти
Незнання історії не звільняє від відповідальності. Мета будь-якого агресора у війні - пограбувати, відібрати житло, захопити рабів та погнати на мухосранськи, обкласти даниною, змусити воювати за своє військо. З часів кам'яної доби не змінилося нічого.
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10.04.2022 23:24 Відповісти
Donetsk. 05.03.2014
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10.04.2022 23:27 Відповісти
Все правильно. На передньому плані - українці. А не підкажете, що то за набагато більший натовп на задньому фоні? Без прапорів, без плакатів, мовчазний та монолітний, стоять за спинами поліції?

Це з того ж мітингу:
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11.04.2022 08:28 Відповісти
Ой, да?
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10.04.2022 23:32 Відповісти
Donetsk 28.04.2014
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10.04.2022 23:40 Відповісти
Як втече, то нехай оцих як слід поцьомає. Хоча, той дід може незабаром виявити, що він теж призовного віку...
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10.04.2022 23:49 Відповісти
Твої на фото кожен з сумками. Мабуть з здалека приїхали в Луганськ на цей «мітинг»
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11.04.2022 00:27 Відповісти
Ой, а шо такое? Уже передумали Лондон брать, по заветам сельдьмаршала Сашки-Курощупа?
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10.04.2022 23:52 Відповісти
Дивився як колись деякі "жітєлі бамбаса" мало зі своїх штанів не вискакували коли отримували рашистський аусвайс із куркою-мутантом на обкладинці... Вони тоді собі уявляли: "мі тєпєрь палнацєнниє рассіянци- заживьом как в сказкє!" От і зажили - як у тій казці.. Казці з жахливим кінцем - де отой аусвайс є фактично тавром, що засвідчує приналежність дупи(бо душу вони ше раніше продали чи пропили -якшо вона таки була) "абладатєля онаго дакумєнта" плішивому бункерному карлику. І тепер отой плішивий може зробити з їх дупами все що йому забажається: кинути у м'ясорубку, згноїти на зоні чи насадити на якусь швабру. Вони свій вибір зробили ще у 2014-му - коли позвали до себе рузьгємір, тож нехай тепер дивляться і насолоджуються як їх "отприскі" хвацько бігають від того рюзьгєміра!
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11.04.2022 00:07 Відповісти
То не кива накивал пятами? Может и ему стоит вступить лично в барьбу с биндеровцами, как говорится своею собственной рукой..
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11.04.2022 00:18 Відповісти
И чего им спокойно не жилось в своих лднр?Обязательно нужно расширять свой рашосвинарник до пределов Донецкой и Луганской областей.
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11.04.2022 04:13 Відповісти
Дурне запитання.

РАБИ І БИДЛО НІчого не вирішують у своїй долі...
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11.04.2022 09:07 Відповісти
В деленеріях заміна гасел - було "путін введі" стало "нас не догонишь"
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11.04.2022 06:33 Відповісти
Дальній родич з Єнакієва так вихваляв рускі мір в 14-му, а зараз там загребли його сина, що був тоді ще малий. Чи живий, не знаю.
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11.04.2022 06:44 Відповісти
В 2014 году в сети был ролик, на котором падал наш подбитый АН-26 и за кадром звучал голос урода возрастом примерно лет 10- 12 (судя по голосу), который с восторгом кричал, что сбили самолет "хунты". Я еще тогда подумал- что же, тварь, из тебя вырастет? Вот и выросло- пушечное мясо для шизанутого фюрерка. Так что, думаю, долго ты бегать не будешь, все равно поймают, и поедешь ты на фарш ради высокой идеи помоечного "русского мира".
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11.04.2022 07:11 Відповісти
Донбас.

негативний еволюційний відбір.(Або російські телепропагандисти повинні зависнути).

коли ти закінчуєш життя "гарматним м"ясом імперії",будучи за національністю Українцем..

Апропо...

Дуже цікаве питання...

ЩОДО ЗЛОЧИННОЇ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ,і чи не є вона під час війни "Пособничеством врагу).

Пригадаймо Мінстеця часів Порошенко....
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11.04.2022 09:11 Відповісти
Що натворили **бандерівці** в Луганську,за вісім років безпереривних бомбардувань,всі будівлі в розрухі,майже як Бородянка!!!!!!!!!!
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11.04.2022 07:19 Відповісти
Этот паренёк наверняка встречал Руцкой шмир с цветами в 14. Ну теперь бумеранг его догнал))))
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11.04.2022 07:43 Відповісти
Скоро цих дамбасских самок теж заберуть в русскую армію раз так ганяються за інвалідами.
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11.04.2022 07:54 Відповісти
Да... бабка с самкой сидят на балконе, курят и как в телевизоре смотрят мультики... падлы...
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11.04.2022 12:35 Відповісти
А теперь хоть бегай хоть пригай... Приплили
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11.04.2022 08:22 Відповісти
Моя сестра живе між Алчевськом та Луганськом. 2 сина. Одного в 2014 році витягнув з ПТУ Перевальська та влаштував в аналогічне ПТУ в Києві. Хлопець відучився, поступив в технікум самотужки. Відслужив в ЗСУ строкову. Зараз чекає повістки, як "резерв другої черги", продовжує працювати.

Другого сина я теж пропонував, за свій рахунок, в 2016 році, витягти - винайняти репетиторів, аби здав екстерном екзамени на загальноосвітній атестат (9класів), поступив в ПТУ, вчився тощо. Але сестрі треба було з хлопцем приїхати в Київ, жити в винайнятій мною квартирі півроку - поки хлопець вчився би і екзамени сдавав. Навіть пропонував купити їм хату за свій рахунок в черкаській області та землі 25+ соток.

Відмовилася. Знаєте чому? "а як я кину там свого чоловіка, він же зіп'ється".

В лютому хлопця відловили на вулиці, посеред села. Точно так, як на відео з новини. Вже в 3й роті. Бо перші дві практично повністю скінчилися. А в хлопця, схоже, природний талант тікати прорізався....

Більшість самі вирішили там так жити. На жаль. Промиті мізки. Реально промиті.
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11.04.2022 08:38 Відповісти
НЄТ !! ето патриот Данбасса убегает от несознательних родственников по путі в военкомат...
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11.04.2022 09:05 Відповісти
Пацан виграв в лотерею своє щастя. Біжать щоб вручити "приз"
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11.04.2022 09:43 Відповісти
"Ну, погоди!" - кричали вслед рузкие братья...
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11.04.2022 12:31 Відповісти
А де музика з "деревня дураков" ,не залік.
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11.04.2022 16:35 Відповісти
Zabijcie najpierw ruskie ścierwo co depcze Waszą ziemię,a potem sterylizujcie ługańskie i donieckie suki: kurwy nie mają prawa się mnożyć w Wolnej Ukrainie .
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17.08.2022 16:38 Відповісти
 
 