ЗСУ знищили склад з боєкомплектом військ РФ поблизу окупованого Новоайдару. Палало 2,5 години, - Гайдай. ВIДЕО

ЗСУ знищили склад із боєкомплектом окупантів на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, це красиво! Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини - Новоайдару. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - БРЕХНЯ!", - впевнено заявляє очільник регіону.

А в, за його словами, нас маленька Перемога - палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей.

"Слава ЗСУ!", - резюмує він.

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