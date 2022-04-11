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ЗСУ знищили склад з боєкомплектом військ РФ поблизу окупованого Новоайдару. Палало 2,5 години, - Гайдай. ВIДЕО

ЗСУ знищили склад із боєкомплектом окупантів на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, це красиво! Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини - Новоайдару. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - БРЕХНЯ!", - впевнено заявляє очільник регіону.

А в, за його словами, нас маленька Перемога - палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей.

"Слава ЗСУ!", - резюмує він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники відбили ворожу атаку на Луганщині і взяли полоненого, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

армія рф (17373) окупація (6694) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+28
це навіть красивіще чим дохлий орк.
хоча ще красивіше коли палають і склади і орки разом
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
СЛАВА ЗСУ!!!
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11.04.2022 09:55
+26
Слава ЗСУ!
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11.04.2022 09:55
+18
Гарна робота. Гарно палає. Слава Україні!
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11.04.2022 09:55
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це навіть красивіще чим дохлий орк.
хоча ще красивіше коли палають і склади і орки разом
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
СЛАВА ЗСУ!!!
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11.04.2022 09:55 Відповісти
є..не кажіть...перед сном завжди дивлюсь на розчленованих трупів орків.Заспокійливе
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11.04.2022 09:58 Відповісти
Такі події краще заспокоюють ніж інформація про якісь переговори з сатаною.
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11.04.2022 10:30 Відповісти
там на складах обовьязково декілька пьяних орків завалялось
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11.04.2022 10:26 Відповісти
Слава ЗСУ!
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11.04.2022 09:55 Відповісти
Гарна робота. Гарно палає. Слава Україні!
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11.04.2022 09:55 Відповісти
Уже понятно, что мы с русскими не один народ. Мы, как и все европейские народы - нация созидателей. Украинцам лишь бы какой-то магазинчик построить, какую-то кафешку, заправку, автомойку. Лишь бы создать что-то полезное для людей. А русские - это золотая орда, разрушители, захватчики.
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11.04.2022 09:57 Відповісти
тому українців всюди по роботах за кордоном .а тепер і в Україні до війни багато працювали,на будівництвах..А ось Европі легше чомусь приймати сирійців, арабів ніж українців .Згадайте дич, яка приїхала до Німеччини"біженців" з Сирії та ін. ім надавали право і на житло і пособіє по безробіттю. А українцям роботящим і талановитим місця в Европі не надавали тах благ
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11.04.2022 10:11 Відповісти
а чому пишиш їхнім ізигом?
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11.04.2022 16:01 Відповісти
вонь в чебурнеті це добре. Слава ЗСУ і ТрО!
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11.04.2022 09:57 Відповісти


Похоже что власть языком питараса люси пытается подготовить народ к тому что освобождать Донбасс и Крым не собирается

а словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.

Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=2WmiuYArb10 розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org.

Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.

Інший момент - на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.

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11.04.2022 09:58 Відповісти
А в чому він не прав?
Треба спочатку вибити з тих територій, які зайняли з 24.02. Далі знаскоку не вийде. Або буде як із взяттям Києва. Для звільнення ордла, а тим паче Криму, нам потрібна дуже велика перевага. Якщо з ордло ще можно буде потягатися, а ось із Кримом.... Ми маємо тільки маленький перешийок для наступу. Вони можуть дуже багато покласти наших воїнів. Не слід сподіватися що вони зроблять такуж дурість як наші зрадники, які пустили війська із Криму до нас. Тому увійти в Крим буде дуже важко. Дуже багато українських воїнів загинуть.
Інше питання, чи будуть вони самі тримати Крим і чи буде існувати взагалі рососія на той момент?
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11.04.2022 10:21 Відповісти
О це молодці. А то вже набридло "нужно перестать, стрелять" "мирний план уже на столі... "
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11.04.2022 09:59 Відповісти
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11.04.2022 10:05 Відповісти
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11.04.2022 09:59 Відповісти
Кадырoff-don шайтан!!!
Твої "собаки" валяються по всій Україні.
Я не розумію твоїх правил!???
Родиться в горах и умереть в черноземе??!
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11.04.2022 09:59 Відповісти
Люди,як ми будемо жити ,якщо зараз кинемо Азов в Маріуполі? !! Шановний пане Юрію Бутусов! Ви маєте вплив,зв'язки! Треба щось робити!! Ми не зможемо це собі пробачити!
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11.04.2022 10:09 Відповісти
треба ще по залізниці вдарити
щоб нічого не змогли завести
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11.04.2022 10:11 Відповісти
...завезти (від -возити, а -завести - від водити)
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11.04.2022 10:32 Відповісти
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11.04.2022 10:18 Відповісти
****** и зачем их было держать в том Мариуполе так долго когда уже ясно было,что город будет скоро окружён
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11.04.2022 10:40 Відповісти
неправильно поставлене питання!
правильне питання - як орків випустили з криму! повірте це питання ще не раз зададуть нашій владі. і за це вже не вдасться відпетляти!!!
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11.04.2022 11:22 Відповісти
Відповідаю 105 раз - зрада південних: СБУ, прокуратури, правоохоронців. Зараз на півдні нікого з них немає, на щастя, а то б зразу ж перевдягнулися карателями та оскаженіло виловлювали б своїх. І не треба в цьому звинувачувати тільки ЗЕ. Він встиг трохи почистити СБУ в центрі та на півночі, до півдня не встиг. А попередник взагалі нічого в цьому плані не робив. Навіть патроний заводик не побудував.
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11.04.2022 11:54 Відповісти
Слава Героям, захисникам Маріуполя!.


Всі винні за окупацію півдня України, за смерть тисяч військових і цивільних, за блокаду Маріуполя, за ненадання допомоги захисникам Маріуполя, будуть покарані. УкрМоссад знайде їх, де б вони не заховалися, всі ці промосковські щури.
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11.04.2022 11:17 Відповісти
Потрібно вже переводити бомбардування на кацапську теріторію..., по можливості.
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11.04.2022 11:47 Відповісти
Все русские склады надо уничтожать и припасов и провизии и топливо.
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11.04.2022 12:58 Відповісти
 
 