ЗСУ знищили склад з боєкомплектом військ РФ поблизу окупованого Новоайдару. Палало 2,5 години, - Гайдай. ВIДЕО
ЗСУ знищили склад із боєкомплектом окупантів на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, це красиво! Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини - Новоайдару. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - БРЕХНЯ!", - впевнено заявляє очільник регіону.
А в, за його словами, нас маленька Перемога - палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей.
"Слава ЗСУ!", - резюмує він.
Топ коментарі
+28 Юрій Вінгорськи
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+26 MrC
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+18 Pravda22 Pravda22
показати весь коментар11.04.2022 09:55
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хоча ще красивіше коли палають і склади і орки разом
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
СЛАВА ЗСУ!!!
Похоже что власть языком питараса люси пытается подготовить народ к тому что освобождать Донбасс и Крым не собирается
а словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.
Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=2WmiuYArb10 розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org.
Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.
Інший момент - на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.
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Треба спочатку вибити з тих територій, які зайняли з 24.02. Далі знаскоку не вийде. Або буде як із взяттям Києва. Для звільнення ордла, а тим паче Криму, нам потрібна дуже велика перевага. Якщо з ордло ще можно буде потягатися, а ось із Кримом.... Ми маємо тільки маленький перешийок для наступу. Вони можуть дуже багато покласти наших воїнів. Не слід сподіватися що вони зроблять такуж дурість як наші зрадники, які пустили війська із Криму до нас. Тому увійти в Крим буде дуже важко. Дуже багато українських воїнів загинуть.
Інше питання, чи будуть вони самі тримати Крим і чи буде існувати взагалі рососія на той момент?
Твої "собаки" валяються по всій Україні.
Я не розумію твоїх правил!???
Родиться в горах и умереть в черноземе??!
щоб нічого не змогли завести
правильне питання - як орків випустили з криму! повірте це питання ще не раз зададуть нашій владі. і за це вже не вдасться відпетляти!!!
Всі винні за окупацію півдня України, за смерть тисяч військових і цивільних, за блокаду Маріуполя, за ненадання допомоги захисникам Маріуполя, будуть покарані. УкрМоссад знайде їх, де б вони не заховалися, всі ці промосковські щури.