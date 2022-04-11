"Знають, що приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, з трьома - був в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - воював в Конотопі", - Кім про масові відмови "орків" їхати в Україну. ВIДЕО

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що окупанти масово відмовляються їхати на війну в Україну, навіть під загрозою ув'язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами більшість "отказников" - це мешканці центральних районів росії. Зазвичай вони більш інформовані про втрати російської армії.

"Орки масово відмовляються їхати в Україну, шукаючи будь-які причини. Їх не лякає тюрма - просто хочуть жити. Відмовляються воювати орки з центральної росії. Вони хоч якось користуються інтернетом чи у них він хоча б є. Тому в їх тупих головах уже ходить така історія: приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома - служив в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - служив в Конотопі. Їдуть до нас з далекої росії. Їм наобіцяли квартир, що вони будуть героями. Вони користуватися інтернетом не вміють, але поки доїдуть, то їм розкажуть усе що тут відбувається", - каже Кім.

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