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"Знають, що приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, з трьома - був в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - воював в Конотопі", - Кім про масові відмови "орків" їхати в Україну. ВIДЕО

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що окупанти масово відмовляються їхати на війну в Україну, навіть під загрозою ув'язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами більшість "отказников" - це мешканці центральних районів росії. Зазвичай вони більш інформовані про втрати російської армії. 

"Орки масово відмовляються їхати в Україну, шукаючи будь-які причини. Їх не лякає тюрма - просто хочуть жити. Відмовляються воювати орки з центральної росії. Вони хоч якось користуються інтернетом чи у них він хоча б є. Тому в їх тупих головах уже ходить така історія: приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома - служив в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - служив в Конотопі. Їдуть до нас з далекої росії. Їм наобіцяли квартир, що вони будуть героями. Вони користуватися інтернетом не вміють, але поки доїдуть, то їм розкажуть усе що тут відбувається", - каже Кім.

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Автор: 

армія рф (17373) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+19
Нахер этого клоуна номер 3 здесь постить. У нас лучших бойцов бросили в Марике. Вот о чем мы должны думать!
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11.04.2022 10:49
+17
ще один шоумен. а Марченка відсунули. і обвинувачення проти нього досі не зняли.
ганьбище, а не влада.
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11.04.2022 10:36
+8
приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома - служив в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - служив в Конотопі

Із Конопа не стоїть - відьма нашептала
Із Чорнобиля три руки і не стоїть зрозуміло чому
Із Чорнобаївки без руки і не стоїть тому що залишився разом з рукою у Чернобаївці
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11.04.2022 10:37
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О Кім появився а то обстріли, а він мовчить. Оркам бабця ясно сказала про симптоми війни проти України. Збувається, як бачите. Толи ещё будет ой-ой-ой
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11.04.2022 10:29 Відповісти
Ти мудак чи родом так? Вякальник завалив,****.
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11.04.2022 23:13 Відповісти
шось ***** не смішно.
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11.04.2022 10:35 Відповісти
Та їм пофіг на свій хер! Вони розмножаються бутилкою. Як колись розповідав оди офіцер, а він все це бачив на власні очі (мєжду ленинградом и москвой). Ще сонце не зійшло, а вони вже набодяжили браги з чорним хлібом, нажерлися цього "добра", й увесь день - вільний. І то якби дорослі мужики. А то - з 16-ти років!!!!!!!!!!!!! Ну що, руZZкій мірЪ.
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11.04.2022 10:36 Відповісти
ще один шоумен. а Марченка відсунули. і обвинувачення проти нього досі не зняли.
ганьбище, а не влада.
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11.04.2022 10:36 Відповісти
И где он сейчас, есть информация ? Надеюсь организует оборону на Востоке или Юге.
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11.04.2022 10:41 Відповісти
Клавка, ****** на росію агітацію розводити !
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11.04.2022 10:47 Відповісти
приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома - служив в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - служив в Конотопі

Із Конопа не стоїть - відьма нашептала
Із Чорнобиля три руки і не стоїть зрозуміло чому
Із Чорнобаївки без руки і не стоїть тому що залишився разом з рукою у Чернобаївці
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11.04.2022 10:37 Відповісти
Уронили на пол Ваньку, оторвали Ваньке встаньку ...
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11.04.2022 11:32 Відповісти
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11.04.2022 11:51 Відповісти
о...і як підтвердження моїх слів .Кім сказав..шо призивають з захалустя рашки..а самі московити хрен воювати хочуть.посилають дагистанців, удмуртів, різних...ось вам і нацизм...прєвосходство московитської раси, над іншими народонасєленієм
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11.04.2022 10:47 Відповісти
да нелюди конченые ЛИЧИНКИ
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11.04.2022 11:55 Відповісти
Нахер этого клоуна номер 3 здесь постить. У нас лучших бойцов бросили в Марике. Вот о чем мы должны думать!
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11.04.2022 10:49 Відповісти
А не ржать з аристовичами і кімами.
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11.04.2022 11:00 Відповісти
він не в тилу відсиджується, а тримає місто і південь України, тому закрили обидва свої кацапські рота і мовчки читаєте новини
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11.04.2022 11:06 Відповісти
а Марченко тоді що робить..
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11.04.2022 11:16 Відповісти
Певно поїхав рятувати Маріуполь. Після того, як під його керівництвом було врятовано Миколаїв і частину півдня. Хтось же мусить.
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11.04.2022 11:20 Відповісти
Він виконує свої обов'язки.
А міста тримають військові.
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11.04.2022 11:19 Відповісти
В войне между холодильником и телевизором победил диван)))
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11.04.2022 10:49 Відповісти
а хто такий Кім? це той, шо, тіпа, проспав прильот іскандера?
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11.04.2022 10:52 Відповісти
Ну ***, в таких випадках потрібно попереджати, щоб більше не запізнювався ))))
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11.04.2022 10:59 Відповісти
та, схоже, шо попередили
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11.04.2022 11:06 Відповісти
іді ти в жопу, хельґ шийісят пєрвого году раждєнія
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11.04.2022 13:39 Відповісти
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11.04.2022 11:01 Відповісти
Гуцули щось підірвали?
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11.04.2022 11:23 Відповісти
ТА вмастили з гранатомета а бо СТУГНИ по штабу аж кишки по вулиці порозносило
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11.04.2022 11:32 Відповісти
Пиємна гуцульська говірка і все зрозуміло. А от ПЕСИГОЛОВЦІ нічого не второпають
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11.04.2022 11:24 Відповісти
Дуже цікаво було б переклад почитати
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11.04.2022 14:13 Відповісти
Дякуємо,що ВИ Є!Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ! Поверніть достойного генерала,Марченка !Ви там всі ГЕРОЇ-ВСІ МИКОЛАЇВЦІ !!!!
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11.04.2022 11:22 Відповісти
Пишу свинопсиною мовою: Пацаны, если вам пощастливится вдруг вернуться на копростан, а это в основном "самовары", будет то же что с героями 2 мировой! То есть в одну прекрасную ночь, вы все из городов, посёлков и населённых пунктов, просто исчезните! А появитесь, в каком то секретном лагере "Санатория", где вас будут истязать санитары!
Welcome to the Ukraine!
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11.04.2022 11:56 Відповісти
в одну прекрасную ночь, вы все из городов, посёлков и населённых пунктов, просто исчезните ==== отправили на остров Валаам.
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11.04.2022 12:19 Відповісти
Кім увійде в ісотію ,я раніше його і не знав ..Так тролить ,що вата ********
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11.04.2022 13:02 Відповісти
 
 