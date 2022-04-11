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Застрелені в голову та скинуті у льох: окупанти вбили шістьох жителів села Шевченкове на Київщині. ВIДЕО

Окупанти вбили шістьох жителів села Шевченкове в Броварському районі на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіла вбитих буди знайдені в погребі приватної садиби. Усі загиблі вбиті пострілом в голову.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Бузова під Києвом віднайдено братську могилу вбитих російськими окупантами людей. Місцева влада каже про 50 закатованих. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+64
після нашої перемоги зброя має бути в кожній хаті. потрібний культ зброї як в американському техасі. і то не пукалки шмукалки а автоматична нарізна магазинна
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11.04.2022 11:14
+59
Боже, допоможи нашим ВСУ покарати вбивць. Слава Україні! Смерть ворогам!
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11.04.2022 11:14
+35
За все суки заплатять! "Торнадівців" випустили з тюрем і відправили в Бєлгородську область кошмарити орків з виводками. Чекайте, суки!
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11.04.2022 11:16
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Боже, допоможи нашим ВСУ покарати вбивць. Слава Україні! Смерть ворогам!
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11.04.2022 11:14 Відповісти
після нашої перемоги зброя має бути в кожній хаті. потрібний культ зброї як в американському техасі. і то не пукалки шмукалки а автоматична нарізна магазинна
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11.04.2022 11:14 Відповісти
Считай що вже дали)).
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11.04.2022 11:28 Відповісти
зброя то - да, но должны быть нормальные бомбоубежища для всех в каждом населенном пункте + убежища в больницах обязательно со всеми коммуникациями, потому что очередью из автомата бомбу или ракету не прогонишь...
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11.04.2022 11:37 Відповісти
Пане Іван,підскажіть будь ласка, в якій державі людям видали нарізну зброю додому? І хіба в Україні заборонено купувати карабіни? Для інформації,в Португалії кожна сімя має мисливську зброю,а хто хоче-і короткоствол.Все залежить від вашого бажання.Рекомендую для дому і сімї-мисливський Зауер.І оптичний лазерний приціл для нього,також рідні набої. До 2 км-знесете голову кацапу.
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11.04.2022 11:56 Відповісти
С нашей коррупцией как раз всё и получится. Даже война ничему не учит. Цена вопроса 200 у.е. и потом каждые 3 года тоже отстёгивай. Идиотизм полный, в армии с 18 лет нарезное автоматическое пожалуйста, а на гражданке нарезное только с 25 лет, и то кастрированное. Где логика?!
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11.04.2022 12:12 Відповісти
Прочитай, як справи з вогнепальною зброєю в штаті Вайомінг. Там навіть місцевий сенат хотів прийняти закон, щоб КОЖНА сім*я обов*язково мала б хоча б один нарізний вогнепал
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11.04.2022 12:28 Відповісти
ага, щоб часом, шмаркля вилізе із всякими монями стирськими і буде знову гундосити, "що не на часі"
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11.04.2022 20:24 Відповісти
Русофашисти це нелюди. Вони тільки і можуть в беззахісних стріляти. Немає слів.
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11.04.2022 11:16 Відповісти
Це звіролюди, інакше кацапів не назвеш!
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11.04.2022 12:15 Відповісти
За все суки заплатять! "Торнадівців" випустили з тюрем і відправили в Бєлгородську область кошмарити орків з виводками. Чекайте, суки!
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11.04.2022 11:16 Відповісти
Дивився тепер їх присягу. Бімба!
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11.04.2022 11:20 Відповісти
Посилання?
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11.04.2022 11:25 Відповісти
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11.04.2022 11:32 Відповісти
Российский люмпен как стреляли людей во время СССР, так продолжает начатое сейчас. Семью своего царя большевики тоже в погребе загубили.
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11.04.2022 12:07 Відповісти
В розстрільній команді Іпатівського підвалу, до речі, був тільки один кацап. Всі інші інтернаціонал. Більшовики принципіально не довіряли гускім - читав про це в книзі Волкогонова "Лєнін. Політична біографія" в 2 томах. Там в одній з записок, кого треба послати в США, вошьдь пише: "Нєпрєменно пошлиітє єврея. Рускій ванька обязательно всьо іспортіт"
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11.04.2022 12:36 Відповісти
Царство Небесне...
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11.04.2022 18:17 Відповісти
ХОРОШИЙ РЮСКИЙ ДОХЛЫЙ УЛЮСА РАБ
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11.04.2022 19:05 Відповісти
 
 