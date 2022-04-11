Застрелені в голову та скинуті у льох: окупанти вбили шістьох жителів села Шевченкове на Київщині. ВIДЕО
Окупанти вбили шістьох жителів села Шевченкове в Броварському районі на Київщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіла вбитих буди знайдені в погребі приватної садиби. Усі загиблі вбиті пострілом в голову.
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