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"Мама меня не уследила. А потом бубухнуло. Там была кровь", - маленька мешканка Маріуполя Кіра Чеберко про те, як наступила на розтяжку. ВIДЕО

Маленька мешканка Маріуполя Кіра Чеберко випадково зачепила розтяжку і отримала осколкові поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчинку проперували лікарі і вона зараз одужує та активно розповідає про те, що пережила вона і її сім'я.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "А де ваші батьки?" - "Мама, папа - умер", - "Вони з дідом і бабою живуть", - сироти звільненої від окупантів Київщини. ВIДЕО

Автор: 

діти (5065) Маріуполь (3231)


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Топ коментарі
+61
Що наші діти переживають через орків...
В цьому винні і наші хохли-ждуни разкаго міра. Ці тварини мають нести таку ж відповідальність, як і орки.
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11.04.2022 12:30
+34
судячі з усбого - дитина підірвалася на "игрушке от кацапов"..

такі іграшки саме на дітей розраховані - бо дитина бере їх руками.. після чого відбувається підрив та тяжкі травми у дітей.. або навіть смерть..

тварі кацапські...
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11.04.2022 12:30
+26
хочеться після такого вити вголос

але це дитя вижило, слава Господу...

а скільки НЕ ВИЖИЛИ ЗАВДЯКИ ОСВОБОДИТЕЛЯМ ИЗ РУССКОГО МИРА

таке не можна ані прощати ані забувати
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11.04.2022 12:33
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Що наші діти переживають через орків...
В цьому винні і наші хохли-ждуни разкаго міра. Ці тварини мають нести таку ж відповідальність, як і орки.
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11.04.2022 12:30 Відповісти
Однозначно!А также и те, кто годами обворовывал страну на всех уровнях, должностях .
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11.04.2022 12:42 Відповісти
Маю таких двох,ще з дитинства вони такі.Обох попередив,аби не попались мені в руки,бо буде лихо.Зате майже всі товариші на війні.Дехто вже загинув...
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11.04.2022 13:43 Відповісти
Один пророссийский депутат, за последние 20 лет, неоднократно ссорился с односельчанами восхваляя рашку, и оскорбляя при этом жителей села. Но не разу это не было зафиксировано, на видео или аудио. Так и когда началась война, его жена в очередной раз ссорилась с односельчанкой. И так себе и живут безнаказанно, жирует, типа без ордера в дом не зайти, доказательств кроме словесных что бы что то предъявить - нет. Просто дать хороших ******** никто не осмелился. Он построил лучший дом в обычной деревне, на родине моих предков, не в элитном посёлке, там и живёт в старости, и восхваляет рашку.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Антипов,_Олег_Николаевич
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11.04.2022 17:47 Відповісти
подарите ему пару десятков коктейлей молотова. лучше ночью. дешево и сердито
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11.04.2022 18:20 Відповісти
Местная тероборона против. Я говорил с ними, предлагал что бы они проверили у его семьи все телефоны, компы. А они говорят что нужно зафиксировать его лояльность к путинцам на видео, что бы предъявить. А так даже во двор мужики с автоматами не хотели зайти, типа это противозаконно. И вообще я не там живу, просто село не чужое для меня. Короче падло нас украинцев презирает, и так и будет жить себе в удовольствие и безнаказанно.
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11.04.2022 21:37 Відповісти
судячі з усбого - дитина підірвалася на "игрушке от кацапов"..

такі іграшки саме на дітей розраховані - бо дитина бере їх руками.. після чого відбувається підрив та тяжкі травми у дітей.. або навіть смерть..

тварі кацапські...
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11.04.2022 12:30 Відповісти
Я сапер, работаю в международной организации занимающейся разминированием территорий на которых проводились боевые действия. По рассказу девочки наиболее похоже на то что она нашла ПФМ-1. Боевой элемент кассетного боеприпаса. "Лепесток" в простонародье, выглядит как детская игрушка. Погуглите, по возможности покажите детям как оно выглядит и объясните на сколько опасно. Там 37 грамм жидкого ВВ, девочке очень повезло не получить серьезных повреждений.
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11.04.2022 20:13 Відповісти
За то по єдиних новинах розповідали що по вивозили котиків, собачок...
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11.04.2022 12:32 Відповісти
Краще б живих дітей врятовували..А то пишуть: операція на сердці чи ше шось там таке, врятували народженого з великими паталогіями..тощо..Це добре, але тисячі дітей Здорових тепер вже Ніякі..
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11.04.2022 12:44 Відповісти
Гоша,там також розповідали,що кцапи прибивали цих собак до деревяних сходів,а потім здирали з тварин шкуру,а внутрішні органи викидали в сумки.Потім собак їли. Чим тобі "Єдині новини"не догодили?"Может лучше про реактор,про любимый лунный трактор..."?
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11.04.2022 12:45 Відповісти
татаромосковська орда то ще ті покидьки, але чомусь для нашого уряду вони були просто сусіди, навіть "братній" народ який не нападе...і потрібно проводити велике будівництво і доріг замість оборонки... А про луні трактори це краще до гаранта, його в відосіках буває так заносить, що соромно слухати...
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11.04.2022 13:02 Відповісти
Порошенко давно подымал прямо волну о недостаточном финансировании армии.Я с ним был полностью согласен.Но,зеленой наволочи украсть проще з великого крадивництва.И это факт.И сейчас оно читает речи с призывом о помощи.А может оно симпровизировать,свою речь произнести?
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11.04.2022 13:47 Відповісти
тому що першими дітей рятувати - це природньо для нормальної цивілізованої людини...
а тягти на собі 17 км старого собаку - це теж нормально як би...бо були й такі хто зачиняв своїх улюблинців в квартирі, прирікаючи їх на смерть від голоду і спраги...
хіба можна у чомусь звинувачувати тих хто рятував своїх тваринок??? вони ж не займали чиєсь місце (ні, ні!)...бо шоби врятувати їх люди викидали свої речі...
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11.04.2022 12:53 Відповісти
А ви в курсі, що є такі собаки, від яких користі в умовах війни більше, ніж навіть від середньостатистичного бійця? Почав від нашої тероборони навчатися на кінолога, навчані собаки здатні на дива! Одних тільки спеціальностей у собак не вистачить пальців перелічити, і кожну треба тренувати саме вузькоспеціалізовано. Ось тільки сходу, наприклад: блокпости - перевірка на зброю(чують запах збройного мастила), набої, вибухівку, гранати тощо(чують тротил, пластид, порох, навіть гексоген), наркота звичайно теж + мають слух, що навіть, якщо хтось там щось прошляпив чи закуняв взагалі, зреагує на будь-який підозрілий шорох і попередить; собаки, треновані на вибухові речовини - безцінні при розмінуванні будівель, де металошукач буде спрацьовувати на що попало, а то й арматуру в залізобетоні, ні, вони самі не підриваються, вони навчані на обережність теж; пошук людей під завалами - собак тренують на трупний запах, а поруч з уже загиблими на жаль людьми часто-густо привалені і ще живі. Ну і всілякі захисно-охоронні функції теж, конвойні там. Сам вже спостерігав як лабрадорчик в 4-х закритих(!) сумках знайшов у 1-й набої, у дуже вітряну погоду, що не дуже добре для пошуку за запахом.

Я це не до того, що людей не треба рятувати, але про собак ви дарма так це точно!
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11.04.2022 14:40 Відповісти
хочеться після такого вити вголос

але це дитя вижило, слава Господу...

а скільки НЕ ВИЖИЛИ ЗАВДЯКИ ОСВОБОДИТЕЛЯМ ИЗ РУССКОГО МИРА

таке не можна ані прощати ані забувати
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11.04.2022 12:33 Відповісти
мені важко навіть від думки, скількох маленьких дівчаток перед тим як вбити гвалтували....шакали!!!
на очах помираючих батьків... хіба можно таке пробачитаи???????
хіба то асвабадители ?????? сукі руцкіє повисерали ублюдків жорстокіших за смерть...
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11.04.2022 12:58 Відповісти
Одужуй дитятко. Мужня дівчинка.
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11.04.2022 12:33 Відповісти
А мне тут адепты женевской конвенции со стокгольмским синдромом и человечности в уши "сЦуть" - мы не такие, ат нас мир атвернется, мы не далжны...и так далее!

Как раз - Мы должны! Ради этого ангелочка! Она выжила, а другие такие же, не выжили!
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11.04.2022 12:51 Відповісти
Бідне дитя! Вона навіть не розуміє що з нею сталося! Що з нею зробили оті виродки сатанинські. Ніби вилізли з пекла привиди. Ось такий він ваш, хто його кликав, руZZький миръ. Їжте тепер, пийте його досхочу.
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11.04.2022 13:11 Відповісти
А скільки ще по Україні ось таких діточок, які вже більше ніколи не побачать сонце...
Здохніть у страшних муках, кацапи їбані!
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11.04.2022 13:19 Відповісти
Діти війни.Ця війна вже змінила українців,рашисти ніколи не підкорять Україну!
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11.04.2022 13:35 Відповісти
Дитинство у дітей закінчилося, бачу по очах і діях що у дитини на все життя травма, а що говорити про закатованих, гвалтованих та вбитих, а Зе каже що ми не можемо прийти на допомогу. Віддадуть землі бо там мовляв не залишилось міст.
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11.04.2022 13:35 Відповісти
Ця дівчина наврядчи буде говорити "про один нарот" та не буде ходити на концерти шуфутинського, або якогось там лепса. Все у неї буде добре!
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11.04.2022 14:37 Відповісти
Не нужно во время войны выбирать президента который хочет на колени стать перед агрессором и строить дороги вместо того чтобы делать оружие. Много украинцев виновны перед этой девочкой. Конечно нет 100% мер которые 100% предотвратили эту войну ,но снизить последствия можно было нормально подготовившись к русскому наступлению
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11.04.2022 19:15 Відповісти
В общем то правильно, но надо жить не только тем что видишь и слышишь от момента своей жизни. Человек должен жить полной историей своего народа и знать ее. Особенно мы - украинцы. Это очень важно.
Русь это Украина, а московиты никакого отношения к Руси не имели и не имеют. Поэтому не "русское наступление", а "наступление россиян". Не зря в украинском языке не руські, а росіяни. А еще лучше московитов, кацапов и т.д. До войны в нашем интернете никто на них "русские" не писал. А во время войны что-то от куда-то полезло.
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12.04.2022 01:17 Відповісти
Если и употреблять по отношению к ним русские, то только в кавычках. Например - "русский мир".
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Для меня русский-значит имперец,раб,маньяк-убийца и садист. Со времен Ивана Грозного. Приличный человек никогда русским себя не обзовет-даже если его оба родителя русские. Но родителей не выбирают. У меня отец русский но я никогда себя русским не назову просто чтобы не испытывать позора. Да и не виноват я в том что родитель русский. А вот те тувинцы,буряты,чеченцы,татары,зыряне,башкиры,удмурты,якуты,ненцы,и тд кто себя называет русским-мне дичайше стыдно за них. Забыли они свой народ и стали русскими-тоесть рабами
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13.04.2022 08:12 Відповісти
Бл..дь! Разве это можно смотреть без слёз???!!!! Я никогда в своей жизни столько не плакал, как за эти полтора месяца.
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11.04.2022 23:16 Відповісти
Аналогично..
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12.04.2022 08:10 Відповісти
 
 