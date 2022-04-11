"Мама меня не уследила. А потом бубухнуло. Там была кровь", - маленька мешканка Маріуполя Кіра Чеберко про те, як наступила на розтяжку. ВIДЕО

Маленька мешканка Маріуполя Кіра Чеберко випадково зачепила розтяжку і отримала осколкові поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчинку проперували лікарі і вона зараз одужує та активно розповідає про те, що пережила вона і її сім'я.

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