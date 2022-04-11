Російський спортсмен Сєвєрюхін нацистським вітанням святкує свою перемогу на Чемпіонаті Європи. ВIДЕО
Російський спортсмен Артем Сєвєрюхін, що виступає за італійську команду, нацистським вітанням на п'єдесталі пошани відсвяткував свою перемогу на Чемпіонаті Європи з картингу серед юніорів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований в соцмережах видно, що перед початком церемонії нагородження, Сєврюхін двічі притуляє кулаком до серця, а потім викидає руку перед собою.
Топ коментарі
+100 Garry Grant
показати весь коментар11.04.2022 12:52
+83 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар11.04.2022 12:51
+55 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар11.04.2022 12:52
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За такий вчинок ця рептилія повинна забути дорогу на міжнародні
змагання. Такий собі нацистський гімнюк!
Надо чаем напоить
якщоб цього зігуна не було,
його треба було б вигадати (с)
росія підставляється всюди, де може і всіма можливими варіатнтами
німці, як побачать зіг від русского буде згадувати, звідки це пішло і буде злізати з газової голки так швидко, як штани дозволять
наші хлопці-пропагандисти просто поставлять у один ряд фашистських зігунів та це уйо*исько - просто на згадку про Бухенвальд та Дахау
і дадуть ссилки для тих, кто досі у танку сидить і не у курсі дєла
як на мене це лайно просто просить, щоб йому засадили з розбігу
1 000 000 (миллион) русских людей сражалось за фюрера в ВМВ.
- Да, нелегко было под Сталинградом. Очень нелегко...
И добавил:
- Но и мы большевиков изрядно потрепали!
Я замолчал, потрясенный глубиной и разнообразием жизни." (с) Доввлатов, Соло на ундервуде
Ця младосвинособака не лише виступає за італійську команду, але і за італійською гоночною ліцензією, тому що прапор та гімн завжди прив'язується до гонщика, а не команди.
А цей його жест - реально фашистський, а фашисти були саме в Італії (але не Німеччини, як багато хто вважає).
Тобто, або він тролить свою італійську команду, або справді - фашист
(это я про будущее срахи...которое закончилось так и не начавшись....)
Главный военный раввин России отреагировал на скандальный жест автогонщика
Главный военный раввин России Арон Гуревич прокомментировал скандал вокруг жеста российского автогонщика Артема Северюхина. Он заявил, что инцидент необходимо расследовать, учитывая юный возраст гонщика. «Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще», - допустил он.
https://lenta.ru/news/2022/04/11/scandal/?utm_medium=social&utm_source=email