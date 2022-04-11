Російський спортсмен Сєвєрюхін нацистським вітанням святкує свою перемогу на Чемпіонаті Європи. ВIДЕО

Російський спортсмен Артем Сєвєрюхін, що виступає за італійську команду, нацистським вітанням на п'єдесталі пошани відсвяткував свою перемогу на Чемпіонаті Європи з картингу серед юніорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований в соцмережах видно, що перед початком церемонії нагородження, Сєврюхін двічі притуляє кулаком до серця, а потім викидає руку перед собою.

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