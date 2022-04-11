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Російський спортсмен Сєвєрюхін нацистським вітанням святкує свою перемогу на Чемпіонаті Європи. ВIДЕО

Російський спортсмен Артем Сєвєрюхін, що виступає за італійську команду, нацистським вітанням на п'єдесталі пошани відсвяткував свою перемогу на Чемпіонаті Європи з картингу серед юніорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований в соцмережах видно, що перед початком церемонії нагородження, Сєврюхін двічі притуляє кулаком до серця, а потім викидає руку перед собою.

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Автор: 

нацизм (148) росія (65162) спорт (1621)


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Топ коментарі
+100
Молодое поколение расеи. Стоит-ржёт..руку вскидывает. Тьфу,мразь. Нет,толку с кацапов не будет никогда .
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11.04.2022 12:52
+83
В Европе и дальше говорить, что это война путлера?
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11.04.2022 12:51
+55
Это "спорт вне политики", как любят всем кукарекать наши северные недо-соседи и их платные шавки в Европе?... Ну-ну
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11.04.2022 12:52
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В Европе и дальше говорить, что это война путлера?
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11.04.2022 12:51 Відповісти
Тепер вони намародеряться в Україні, стануть багатими, і отже добрими - так виходить з цієї збоченої зе-логіки?
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11.04.2022 14:17 Відповісти
Свинособака парашная. а кто тебе хрюкать разрешал ?
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11.04.2022 14:37 Відповісти
Молодое поколение расеи. Стоит-ржёт..руку вскидывает. Тьфу,мразь. Нет,толку с кацапов не будет никогда .
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11.04.2022 12:52 Відповісти
тут по полях таких одноруких багато собаки пожерли .. тут же не европа -
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11.04.2022 13:08 Відповісти
С живых точно не будет...
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11.04.2022 13:08 Відповісти
По последним опросам поддержки войны и путлера, как раз самый высокий процент +90% за - это пенсы из совка, которые нигде кроме зомбоящика информацию не получают, а также самое молодое поколение 16-20 лет (!), там обработка фашистская в школе еще конкретная идет
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11.04.2022 14:43 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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11.04.2022 16:05 Відповісти
Ну почему же. Из него выйдет прекрасное удобрение для с/х культур или домашнего сада
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11.04.2022 16:15 Відповісти
Это "спорт вне политики", как любят всем кукарекать наши северные недо-соседи и их платные шавки в Европе?... Ну-ну
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11.04.2022 12:52 Відповісти
Ню-Ню! А кацапи стверджують що на раїсії не існує нацизму.
За такий вчинок ця рептилія повинна забути дорогу на міжнародні
змагання. Такий собі нацистський гімнюк!
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11.04.2022 16:55 Відповісти
Нацисти вкрали це привітання від римлян.
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11.04.2022 12:53 Відповісти
То мабуть він римський легіонер
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11.04.2022 12:56 Відповісти
Один хрін, якщо хтось з наших щось схоже зробить, вони будуть орати про "нациків" і все тому подібне.
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11.04.2022 12:59 Відповісти
А руссофашисты переняли его у нацистов..
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11.04.2022 13:01 Відповісти
а свастику у індусів, літеру Z із латиниці..
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11.04.2022 13:48 Відповісти
І що може вирости з такого гімна? Тільки потенційний нацист.
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11.04.2022 12:53 Відповісти
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11.04.2022 12:53 Відповісти
Заблудился на учениях похоже
Надо чаем напоить
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11.04.2022 12:54 Відповісти
Ну што вы, анижидети!
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11.04.2022 12:55 Відповісти
Зігує і тішиться вилупок.
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11.04.2022 12:56 Відповісти
И не удивлён совсем
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11.04.2022 12:58 Відповісти
нє, хлопці
якщоб цього зігуна не було,
його треба було б вигадати (с)

росія підставляється всюди, де може і всіма можливими варіатнтами

німці, як побачать зіг від русского буде згадувати, звідки це пішло і буде злізати з газової голки так швидко, як штани дозволять

наші хлопці-пропагандисти просто поставлять у один ряд фашистських зігунів та це уйо*исько - просто на згадку про Бухенвальд та Дахау
і дадуть ссилки для тих, кто досі у танку сидить і не у курсі дєла

як на мене це лайно просто просить, щоб йому засадили з розбігу
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11.04.2022 13:00 Відповісти
It is the Italian anthem and Roman salut ( as adopted by Mussolini)....
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11.04.2022 13:01 Відповісти
Does Italia use this salut today?
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11.04.2022 15:36 Відповісти
Я что-то запутался - параша воюет с «нацизмом», или проповедует нацизм?
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11.04.2022 13:01 Відповісти
Параша воюет с нацизмом... вместе.
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11.04.2022 13:31 Відповісти
А можно шоб всё вместе? И как контрольный выстрел - асфальтоукатчик сверху.
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11.04.2022 17:19 Відповісти
Кацапский zадрот !
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11.04.2022 13:10 Відповісти
Підар!
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11.04.2022 13:11 Відповісти
Деды воевали в "Дирленвагере".
1 000 000 (миллион) русских людей сражалось за фюрера в ВМВ.
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11.04.2022 13:11 Відповісти
Ну, если брать вспомогательные войска и сочувствующих - почти 2млн. В армии паульса под сталинградом 40% росиян.
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11.04.2022 17:23 Відповісти
"Беседовал я как-то с представителем второй эмиграции. Речь шла о войне. Он сказал:
- Да, нелегко было под Сталинградом. Очень нелегко...
И добавил:
- Но и мы большевиков изрядно потрепали!
Я замолчал, потрясенный глубиной и разнообразием жизни." (с) Доввлатов, Соло на ундервуде
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11.04.2022 17:30 Відповісти
Есть такой журнал - "Европеец" - он есть и электронном виде и в печатном. Журнал руских нацистов, издаётся в Европе и в свободной продажи в мокщании - там столько воспоминаний руских воевавших за рейх - жаль сейчас ресурс не отрывается.
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11.04.2022 17:38 Відповісти
Ну если на то пошло то большевики убили больше народа Украиньі чем немцьі. Врядли можно назвать воевавших в красной армии освободителями.
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11.04.2022 19:36 Відповісти
Ось таке лайно породжує Кацапія. Вже бачу цього підора у бушлаті і касці, і як воно ґвалтує маленьких дівчаток та відрізає руки літнім людям. Немає на рассіі людей, немає.
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11.04.2022 13:12 Відповісти
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11.04.2022 13:17 Відповісти
Що цей поц взагалі там робить?
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11.04.2022 13:18 Відповісти
Вот это лицо "победителей нацизма")
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11.04.2022 13:18 Відповісти
Почему 2 чела по бокам не избили его до полусмерти за такой выкид ?
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11.04.2022 13:19 Відповісти
на кацапії це відзначають як перфоманс на подиуме
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11.04.2022 13:30 Відповісти
Ще питання якісь будуть?
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11.04.2022 13:21 Відповісти
и они ещё смеют мрази нацистские в чём то обвинять УКРАИНЦЕВ?! сдохните твари все,и этот ублюдок зиговавший!
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11.04.2022 13:21 Відповісти
приїбаште його хтось в цій Португалії... так по тихому...
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11.04.2022 13:24 Відповісти
Смех у него какой-то дебильный. Приверженцев русского мира (фашизма) уже можно по смеху идентифицировать.
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11.04.2022 13:24 Відповісти
Странные санкции, против символов, а не людей что их пропагандируют(((
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11.04.2022 13:30 Відповісти
Путин -*****, Зеленский - клоун, расияне -твари. Возражения есть?
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11.04.2022 13:34 Відповісти
Тема умничка, зигай дальше)
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11.04.2022 13:36 Відповісти
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно!
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11.04.2022 13:38 Відповісти
Я б на місці суддів та організаторів просто тієї ж секунди забрав у покидька нагороду, ліцензію і копняком скинув з п'єдесталу. А потім би дивився як гасне його свинособача посмішка.
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11.04.2022 13:39 Відповісти
Ага ага, а потім розповідати шефу свого спортивного збіговиська, чого головний спонсор раптово перестав завозити мішки з нафтодоларами... ви мабудь забули, наскільки Європа розбещена і скуплена мразєстаном. Оно, по німеччині можна просто кататься з фашистськими прапорами і голосно кричать "можем павтаріть", а німці будуть просто дивитися з вікон, деякі мабудь ще й з ностальгією згадуючи молоді роки. Отака сувора реальність ******** Європи. Мабудь, не просто так Велика Британія вийшла з ЄС.
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11.04.2022 21:56 Відповісти
Этот ***** не должен оставить потомство. Доброй охоты, украинцы в Италии. ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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11.04.2022 13:40 Відповісти
жести, знаки.. то всьо хєрня. Важно шо воно чинить. Свастика використовується і в буддизмі та індуїзмі, салют римський. Гітлєрівців в Нюрнберзі судили не за символи, а за військові злочини - масові вбивства цивільних. Те шо робить зараз дика орда орків в Україні.
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11.04.2022 13:44 Відповісти
Думаю це відео неправильно пояснюється.
Ця младосвинособака не лише виступає за італійську команду, але і за італійською гоночною ліцензією, тому що прапор та гімн завжди прив'язується до гонщика, а не команди.
А цей його жест - реально фашистський, а фашисти були саме в Італії (але не Німеччини, як багато хто вважає).
Тобто, або він тролить свою італійську команду, або справді - фашист
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11.04.2022 13:48 Відповісти
В топку гадину!
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11.04.2022 14:11 Відповісти
С каким удовольствием закуярил бы его табуреткой...Мразь грязь раши....
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11.04.2022 14:35 Відповісти
Після Бучі вони вже не стидаються.
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11.04.2022 14:40 Відповісти
Дискваліфікувати пи#дюка-у#обка до кінця його нікчемного життя. Нехай в Мордорі змагається.
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11.04.2022 14:51 Відповісти
Был такой случай когда-то в футболе - футболиста до конца жизни исключили их всех лиг футбольных, с этим должны поступить так же
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11.04.2022 15:19 Відповісти
Радуется успешному завершению своей карьеры
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11.04.2022 15:23 Відповісти
I think in Italy this salut forbiden...and this person said that by this gesture he sent 'hello" to somebody in Russia so he even does not know the history of the Roman salut)))
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11.04.2022 15:53 Відповісти
But now he knows
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11.04.2022 23:34 Відповісти
Зиг… хайль! Зиг… хайль! Зиг… хайль! Хайль, майн фюрер путин! - речь путлерюгенда Северюхина
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11.04.2022 18:30 Відповісти
Дерьмо тупое!!!
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11.04.2022 18:37 Відповісти
деды ваевале... отцы пробухале... ******** про*бале...
(это я про будущее срахи...которое закончилось так и не начавшись....)
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11.04.2022 19:00 Відповісти
ушльопок - одним словом
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11.04.2022 20:06 Відповісти
мразь кацапская
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11.04.2022 21:19 Відповісти
Не смущайте лишнехросмосомных своей оперативной критикой. Дайте им свободу явить себя миру во всей скрепной красе их загадочной русско-фашистской души.
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Юного дурочка изолировать.
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11.04.2022 23:05 Відповісти
П..здец....
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11.04.2022 23:32 Відповісти
Підростає молоде , дике плем'я фашистів на расісі , яких потрібно гнати в шию звідусіль , так як вони небезпечні для людей 😡
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12.04.2022 00:54 Відповісти
Найцікавіше реакція «борців» із нацизмом:

Главный военный раввин России отреагировал на скандальный жест автогонщика

Главный военный раввин России Арон Гуревич прокомментировал скандал вокруг жеста российского автогонщика Артема Северюхина. Он заявил, что инцидент необходимо расследовать, учитывая юный возраст гонщика. «Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще», - допустил он.

https://lenta.ru/news/2022/04/11/scandal/?utm_medium=social&utm_source=email
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12.04.2022 01:39 Відповісти
Якесь дебільне утворення:- суміш мавпи з бегемотом!!!
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12.04.2022 07:24 Відповісти
на швабру тварюку.
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12.04.2022 07:55 Відповісти
******** уже выкинули из команды (свежие новости)
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12.04.2022 07:59 Відповісти
Ублюдина
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12.04.2022 11:44 Відповісти
 
 