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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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За 45 днів війни в Україні РФ втратила більше гелікоптерів, ніж у чотирьох попередніх війнах разом. ВIДЕО

За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів, що значно більше, ніж загалом за чотири війни, які вони вели раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Міноборони.

Для порівняння подається така інформація: в першу чеченську війну РФ втратила 21 вертоліт, у другу чеченську - 36, у війні в Грузії - 3, у війні в Сирії - 23. Тобто у чотирьох війнах рашисти втратили 83 гвинтокрили.

"А за 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів! Слава Збройним Силам України!" - зазначили в Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 10 квітня знищено 1 літак, 4 гелікоптери, 3 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

Автор: 

армія рф (17373) втрати (4398) вертоліт (878) рашисти (26)


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Топ коментарі
+22
После победы Украины над пэдерацией у касапья на вооружении останется два кукурузника и три уазика.
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11.04.2022 15:17
+22
Самолетов потеряли больше, чем имеет на вооружении Великобритания. Россия ни разу не воевала с настоящей армией. Крошечные Чечня и Грузия не в счет, а в Сирии просто убивали гражданских безнаказанно.
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11.04.2022 15:21
+17
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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11.04.2022 15:17
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11.04.2022 15:15 Відповісти
После победы Украины над пэдерацией у касапья на вооружении останется два кукурузника и три уазика.
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11.04.2022 15:17 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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11.04.2022 15:17 Відповісти
Далі буде ...
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11.04.2022 15:18 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ЕЕ ГЕРОЯМ!
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11.04.2022 15:18 Відповісти
Так тримати !
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11.04.2022 16:51 Відповісти
Самолетов потеряли больше, чем имеет на вооружении Великобритания. Россия ни разу не воевала с настоящей армией. Крошечные Чечня и Грузия не в счет, а в Сирии просто убивали гражданских безнаказанно.
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11.04.2022 15:21 Відповісти
А тепер головне прикрити доставку титану в *********. Без титану не буде гелікоптерів у *****. У нас там якесь жидівське мурло вже приватизувало глиноземи і побудувало заводик для постачання ***** титану. Це зупинили?
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11.04.2022 15:30 Відповісти
Титан Раша сама производит и экспортирует.
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11.04.2022 17:04 Відповісти
Для виготовлення титану потрібен глинозем. А його у кацапів обмаль і вони змушені його ввозити звідусіль. Україна була основним постачальником титану та глинозему **********. Також саме виробництво досить складне і потребує ********* обладнання від якості якого напряму залежить якість та кількість виробленого продукту. Іншими словами, піпєць кацапському тітану...

До речі, в Ізраїлі захищена докторська з розробки найміцнішого сплаву планети. Це титан в пропорціях з золотом. Міцніший за найміцнішу сталь в (вісім) разів...
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11.04.2022 17:29 Відповісти
титан із золотом, круто, то це можуть бути легкі і дуже міцні бронепластини для броніків, ну і купа всього іншого, але дорого
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11.04.2022 18:31 Відповісти
До броніків точно не дійде. Хіба що для президентів. А от для критичних вузлів техніки та високоточної зброї те що треба.
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11.04.2022 18:48 Відповісти
Отлично работают ваши вертолётчики уже на том свете , в аду 😡
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11.04.2022 15:35 Відповісти
Атлична
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11.04.2022 15:41 Відповісти
а должны потерять все
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11.04.2022 15:45 Відповісти
На видео максимум 11 штук.
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11.04.2022 16:04 Відповісти
Буду тобі іще відео, в тому числі з твого смартфона, який українці засунуть в твою горлянку
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11.04.2022 16:21 Відповісти
Вот здесь. Все есть

Уничтоженная и захваченная техника РФ, по фото всего зафиксировано 2755 единиц различной техники
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.*************.com%2F2022%2F02%2Fattack-on-europe-documenting-equipment.html%3AdBp0qEi-uOXYImL14qJJB-L3N_I&cuid=3143146 https://www.*************.c...

Russia - 2755, of which: destroyed: 1449, damaged: 39, abandoned: 234, captured: 1033
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11.04.2022 22:01 Відповісти
У меня тоже этот сайт в закладках.
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11.04.2022 23:13 Відповісти
Весь мир увидел никчемность расии и её армии.Расия сама уничтожила иллюзию своего величия и силы своей армии.расия гудбай
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11.04.2022 16:37 Відповісти
И где єти 100+ саммолетов еще ? Фотто докази...
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11.04.2022 17:10 Відповісти
Вот здесь. Все есть

Уничтоженная и захваченная техника РФ, по фото всего зафиксировано 2755 единиц различной техники
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.*************.com%2F2022%2F02%2Fattack-on-europe-documenting-equipment.html%3AdBp0qEi-uOXYImL14qJJB-L3N_I&cuid=3143146 https://www.*************.c...

Russia - 2755, of which: destroyed: 1449, damaged: 39, abandoned: 234, captured: 1033
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11.04.2022 22:00 Відповісти
Здесь не надо путать. То были просто войны а это операция по демилитаризации.
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11.04.2022 18:36 Відповісти
Міжнародна коаліція в Афганістані за 19 років втратила 109 гелікоптерів... Ну то й що? Під час війни в Афганістані радянська сторона за 10 років втратила 400 - рашці є куди прагнути, рекорд за кількістю ще не побито.
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11.04.2022 18:37 Відповісти
 
 