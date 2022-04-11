За 45 днів війни в Україні РФ втратила більше гелікоптерів, ніж у чотирьох попередніх війнах разом. ВIДЕО

За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів, що значно більше, ніж загалом за чотири війни, які вони вели раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Міноборони.

Для порівняння подається така інформація: в першу чеченську війну РФ втратила 21 вертоліт, у другу чеченську - 36, у війні в Грузії - 3, у війні в Сирії - 23. Тобто у чотирьох війнах рашисти втратили 83 гвинтокрили.

"А за 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів! Слава Збройним Силам України!" - зазначили в Міноборони.

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