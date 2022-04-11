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"Я йому кажу, що це унітаз", а він: "Унитаз? А зачем это?". А потім зняли і забрали його з собою", - мешканка визволеного села на Чернігівщині про окупантів. ВIДЕО

Мешканка визволеного села на Чернігівщині розповіла про реакцію російських окупантів на унітаз в її будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка розповіла, що окупанти зайшли на її подвір'я та оглянули двір та будинок

"Заходить у хату - і каже: "А що це таке?". А йому хтось каже: "Унітаз". "А що це таке?"... Питає, нащо воно. Йому кажуть, що ми в туалет ходимо. "Як? У комнаті - в туалет?". То це забрав, може, поставить у кімнаті - і будуть ходить", - розповідає літня жінка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонний дзвінок окупанту-мародеру. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) мародерство (339)


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Топ коментарі
+55
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11.04.2022 16:19
+54
цензор, не треба виставляти їх смішними чи іпанутими - після того, що вони наробили, їх топити в унітазах треба, ще маленькими.
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11.04.2022 16:10
+47
Я ж и говорю, дети кукурузы, наспех сделанные пьяными матросами
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11.04.2022 16:10
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Зачем унитаз тому, кто пьёт одеколон?
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11.04.2022 16:08 Відповісти
Ален Делон не п'ьот одєколон.
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11.04.2022 16:12 Відповісти
у меня знакомый отработал почти 20 лет на Заполярье строили ту самую трубу в Европу Ямал куда КАМАЗ и МАЗ в трубу заезжал работали все прибалты узбеки таджики азиры грузины армяне ну весь СССР РУССКА СВЫНОТА ТИЛЬКИ КЕРУВАЛА НАЧАЛЬНИКИ И ПАРТОРГИ.. короче вспоминает он как ему руководитель в натуре предложил выпить нечто выжатое из гуталину.... дома у него было в запасе пару бутылок водки пару коньяку одесского 5 звездочек и вино из Молдавии Букет Молдавии... и коньяк Белый аист...нашего чуть не вырвало... от предложения и собрались все начальство краевое республиканское хлебать то пойло самогон был в типа статусе Коньяк Наполеон.. он принес им все бутылки.. так они за 12-15 лет отсутствия в магазинах такой продукции забыли как откручивать винторезные пробки... и штопором доставать пробку из бутылок.. а вы говорите УНИТАЗ..... ДЛЯ НИХ УНИТАЗ ЭТО ВОБЩЕ ЧТО ТО МЕЖДУ СОЮЗОМ И АППОЛОНОМ...задницу на морозе пардон пальцем выковыривали ну да мороз минус 30-45 и выше оно не воняет а вот в помещении такое амбре стоит руки даже твари не мыли так и жрали еду пардон за натурализм вонючими в исхожем продукте руками тьфу гыдота... нация...вялыкых пардон засранцев и вурдалаков... животные и то чистоплотней их людей типа будут в разы....у меня кот сходит в туалет по большому орет уберите а то по маленькому не могу в грязный горшок пока не уберем и не насыпаем чистый наполнитель не сядет будет нам с женой мозг выносить пока не уберём.. когда нет нас оставляем сразу два лотка... а туалет у него это вообще ритуал дочка крыс завела те еще те чистоплюю умываются морду чистя туалет вы что какая грязь мусор.. фэ... как можно...
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11.04.2022 16:53 Відповісти
.."УНИТАЗ..... ДЛЯ НИХ УНИТАЗ ЭТО ВОБЩЕ ЧТО ТО МЕЖДУ СОЮЗОМ И АППОЛОНОМ", ))))
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11.04.2022 20:08 Відповісти
а ты не смотри..а тихо-тихо пистуй в чебурнет
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12.04.2022 08:11 Відповісти
коты вместе с крысами да вы эстеты))
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12.04.2022 00:59 Відповісти
одэколон -это очэнь шэкарно для кацапа , а вот незамерзайку -да ..
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11.04.2022 16:15 Відповісти
В них є своя розробка - туалет "русская сибирочка": складається з трьох дошок.
Інструкція: кладеш на болото дві дошки, стаєш на них, присідаєш і робиш справу.

"... а третя дошка навіщо?
- а третьою в цей час *********** ведмедя.."
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11.04.2022 19:22 Відповісти
Я ж и говорю, дети кукурузы, наспех сделанные пьяными матросами
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11.04.2022 16:10 Відповісти
цензор, не треба виставляти їх смішними чи іпанутими - після того, що вони наробили, їх топити в унітазах треба, ще маленькими.
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11.04.2022 16:10 Відповісти
вони не смішні.
це варвари.
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11.04.2022 16:21 Відповісти
варвар * це просто чужинець, мови якого не розуміємо
а це не варвари
це чорти
це йо*ані нелюди гвалтівники, що гвалтують дітей та вагітних
це не люди
це навіть не тварини
це РУССКІЄ
і це тавро для них доскону
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11.04.2022 16:29 Відповісти
найперше значення варварів це дикий, примітивний і нецивілізований народ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbarian
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11.04.2022 17:23 Відповісти
не треба порівнювати цю падаль з варварами!
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11.04.2022 17:39 Відповісти
це так називали всіх, до кого не змогли дотягнутися, зарозумілі імперці-римляни. А в перекладі: просто бородаті. Коли бородатим вдавалося хоча б частково розграбувати чи спалити Рим, то їх назва стала синонімом диких людей, що ламають здобутки цивілізації. Ви теж вважаєте рабовласницький Рим цивілізованим?
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11.04.2022 23:11 Відповісти
вони смішні і їпануті але вони свідомо гвалтують та вбивають наших дітей та жінок

тарган теж смішно поводить вусами
тапку це не заважає

що не топитбся труїти
що не втопилося та не потруїлося - палити
що не попалилося - четвертувати
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11.04.2022 16:26 Відповісти
Вони ще працьовиті і наполегливі - це ж скільки треба зусиль і "смєкалки", щоб зняти унітаз, який було встановлено не вчора і вже добре "попрацював"!
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11.04.2022 19:25 Відповісти
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11.04.2022 16:13 Відповісти
Іпануться. За сотую долю цены того железа шо спалили под Киевом можно было каждому козломордому поставить дома унитаз. Но нє....
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11.04.2022 16:13 Відповісти
nu nikak ne poimu, - začem riuzzge vojnu v jurte či v čume unitaz...
Posmotrel v Ukraine, šo v xate tualet, i u sebia v jurte takoe zaxotel?...
A xde truba, kotoryj ego doma kryšu šatal?...
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11.04.2022 20:26 Відповісти
Унітаз-це нанозеркало для орка
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11.04.2022 16:14 Відповісти
Уні-таз -- універсальний таз. В ньому можна прати, готувати плов, варити варення -- він же універсальний!..
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11.04.2022 18:01 Відповісти
сказали б ночной горшок
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11.04.2022 16:15 Відповісти
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11.04.2022 16:16 Відповісти
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11.04.2022 16:16 Відповісти
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11.04.2022 16:17 Відповісти
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11.04.2022 16:19 Відповісти
О! Еще одна фраза путлера, наконец, приобрела смысл!
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11.04.2022 16:28 Відповісти
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11.04.2022 16:36 Відповісти
кацапи в трансі..
кажуть - не працюють ваші унітази
вони ж не знали, що до унітазу потрібний водогін !
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11.04.2022 16:37 Відповісти
Да и канализация не помешает. Хотя некоторое время может работать и без канализации
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11.04.2022 18:10 Відповісти
a šo, dlia kanalizaciji v BTR-ax u nix mesta ne xvatilo?
Či beloriuzzge kurjery otkazyvajut truby peresylati?
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11.04.2022 20:29 Відповісти
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11.04.2022 16:37 Відповісти
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11.04.2022 16:40 Відповісти
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11.04.2022 16:41 Відповісти
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11.04.2022 16:43 Відповісти
тьотю, що ж ви не сказали русскому, що це парується із каналізацією та водопроводом до хати...

вони ж нє у курсі дєла...

припїає додому - розстроїться, що ноги нема, а унітаз ******* без зиску...
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11.04.2022 16:21 Відповісти
Ти що! Ще труби ******** б.
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11.04.2022 20:22 Відповісти
Говорите, что это самовар - так им ближе и понятнее
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11.04.2022 16:22 Відповісти
Тра було сказати , що самовар.
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11.04.2022 16:23 Відповісти
Нова святиня для поклонєнія поїхала на расію.
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11.04.2022 16:24 Відповісти
В мордорі на дворі ще десь Х сторіччя і досі.
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11.04.2022 16:28 Відповісти
в Кяхте теперь новый карго-культ.
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11.04.2022 16:28 Відповісти
Задача объяснить ему что такое биде была бы невыполнима....
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11.04.2022 16:29 Відповісти
Надо объяснять кацапам, что из универсального таза едят самые почетные долгожданные гости!
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11.04.2022 16:29 Відповісти
Це посуд для приготування репи
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11.04.2022 16:36 Відповісти
Параша вона і в РФ параша
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11.04.2022 16:45 Відповісти
Дика озвірівша орда...
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11.04.2022 16:45 Відповісти
Зате вони знають як людей мирних вбивати і катувати. Тому навіть не смішно, що відсталі побачили диковинку
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11.04.2022 16:55 Відповісти
Унітаз вдома в Мухосранскє поставить, а замість каналізації дирку до порібу проб'є. Так і будуть жіть.
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11.04.2022 16:56 Відповісти
Нашо диркк, в каструльку поставить перед тєлєвізором.
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11.04.2022 18:54 Відповісти
nasčet "мозгов почти нет" vesjma ne uveren. Začem "počti"?
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11.04.2022 20:32 Відповісти
Нуууу ноги и руки двигать может…для этого нужно немного мозгов .
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11.04.2022 20:45 Відповісти
де ще посольства параши принесіть унітази путіну.може заспокоїться.
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11.04.2022 17:11 Відповісти
Армяни Оставляют танки в поле боя, забирают сабой унитазы
https://youtu.be/TB5H6bOu-aI
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11.04.2022 17:26 Відповісти
між іншим, всі кадирівці в Україні навчились сцять стоячи, не знімаючи з себе штанів з під спідниць! ))
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11.04.2022 17:49 Відповісти
Ой вэй - это 3/14здец...
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11.04.2022 18:15 Відповісти
ну действительно зачем в тундре унитаз .....
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11.04.2022 18:35 Відповісти
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11.04.2022 19:25 Відповісти
прийшли нас звільняти.... від унітазів. В африці такої дичини як в кацапії немає.
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11.04.2022 19:42 Відповісти
Демонтировать старый и кем-то использованный ежедневно унитаз а потом еще везти этот неновый предмет домой за тысячи километров? Я, наверное, этого понять не смогу... Переносить нежно прижимая к груди, ведь упаковки-то нет...
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12.04.2022 03:53 Відповісти
"братьями"???

Это, типа, Каин Авелю тоже не чужой дядя был ?

Идите, пожалуйста, нахер

- русские это садисты, мародёры и убийцы.

- русские НЕ родственники Украинцам.
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12.04.2022 05:51 Відповісти
Нас називають нацистами, а не братами. І вбивають мирне населення
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12.04.2022 10:06 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ У НИХ *****, А НАРОД УНИТАЗОМАНЫ !)
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12.04.2022 10:48 Відповісти
АБІЗЯНИ...Вони в себе ходять "на двір" наступним чином - Вилазить з юрти ,пхає руку через бокові розрізи до дупи,робить своє діло в руку,потім витягує повну руку і це все витирає об сніг...Отака цивілізація від улуської орди...І це не жарт,так вони ходять "до двору"в своїх "сєвєрних ******"...
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12.04.2022 11:42 Відповісти
в российских юртах и бараках будет диковинка в красном углу стоять.
скрепное жилье, как диды - с трафеями!!!
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14.04.2022 11:20 Відповісти
 
 