"Я йому кажу, що це унітаз", а він: "Унитаз? А зачем это?". А потім зняли і забрали його з собою", - мешканка визволеного села на Чернігівщині про окупантів. ВIДЕО

Мешканка визволеного села на Чернігівщині розповіла про реакцію російських окупантів на унітаз в її будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка розповіла, що окупанти зайшли на її подвір'я та оглянули двір та будинок.

"Заходить у хату - і каже: "А що це таке?". А йому хтось каже: "Унітаз". "А що це таке?"... Питає, нащо воно. Йому кажуть, що ми в туалет ходимо. "Як? У комнаті - в туалет?". То це забрав, може, поставить у кімнаті - і будуть ходить", - розповідає літня жінка.

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