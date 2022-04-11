"Я йому кажу, що це унітаз", а він: "Унитаз? А зачем это?". А потім зняли і забрали його з собою", - мешканка визволеного села на Чернігівщині про окупантів. ВIДЕО
Мешканка визволеного села на Чернігівщині розповіла про реакцію російських окупантів на унітаз в її будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка розповіла, що окупанти зайшли на її подвір'я та оглянули двір та будинок.
"Заходить у хату - і каже: "А що це таке?". А йому хтось каже: "Унітаз". "А що це таке?"... Питає, нащо воно. Йому кажуть, що ми в туалет ходимо. "Як? У комнаті - в туалет?". То це забрав, може, поставить у кімнаті - і будуть ходить", - розповідає літня жінка.
Топ коментарі
+55 частный сектор
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+54 ьля
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+47 Серж Пир
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Інструкція: кладеш на болото дві дошки, стаєш на них, присідаєш і робиш справу.
"... а третя дошка навіщо?
- а третьою в цей час *********** ведмедя.."
це варвари.
а це не варвари
це чорти
це йо*ані нелюди гвалтівники, що гвалтують дітей та вагітних
це не люди
це навіть не тварини
це РУССКІЄ
і це тавро для них доскону
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbarian
тарган теж смішно поводить вусами
тапку це не заважає
що не топитбся труїти
що не втопилося та не потруїлося - палити
що не попалилося - четвертувати
Posmotrel v Ukraine, šo v xate tualet, i u sebia v jurte takoe zaxotel?...
A xde truba, kotoryj ego doma kryšu šatal?...
кажуть - не працюють ваші унітази
вони ж не знали, що до унітазу потрібний водогін !
Či beloriuzzge kurjery otkazyvajut truby peresylati?
вони ж нє у курсі дєла...
припїає додому - розстроїться, що ноги нема, а унітаз ******* без зиску...
https://youtu.be/TB5H6bOu-aI
Это, типа, Каин Авелю тоже не чужой дядя был ?
Идите, пожалуйста, нахер
- русские это садисты, мародёры и убийцы.
- русские НЕ родственники Украинцам.
скрепное жилье, как диды - с трафеями!!!