СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, що працював в різних держструктурах України. ВIДЕО
Контррозвідка СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Затриманий зізнається, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Був завербований після того, як утік з Донеччини до Бєлгорода. Російські куратори обрали йому псевдонім "Регін" і поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня.
Для цього навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, агент працював у суді, згодом в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську. Він також збирав компрометуючі дані про різних посадовців. А з початком широкомасштабного вторгнення в Україну – інформацію про силовиків, зброю та військову техніку.
У ході спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили його місцезнаходження та зрештою схопили на Донеччині. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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Не можна поважному чиновнику псувати репутацію!
чи баканова..
друга- Всі попи московського патріархату і величезна частка їх прихожан!! Працюйте...
Работал в администрации предыдущего президента, НО с началом вторжения получил задание...
А где же он 3 года при клоуне работал, если получил задание?
От і треба щось швиденько знов вигадувати...
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm Де ж ваш начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, чому його не видно, як там його друзі у Москві
Працюйте краще
А коли будуть подробиці затримання агентів російських спецслужб,
які працюють в теперішній ОПі? Чи ще не на часі??