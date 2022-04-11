УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7557 відвідувачів онлайн
Новини Відео Силовики
28 278 46

СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, що працював в різних держструктурах України. ВIДЕО

Контррозвідка СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затриманий зізнається, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Був завербований після того, як утік з Донеччини до Бєлгорода. Російські куратори обрали йому псевдонім "Регін" і поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня.

Для цього навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, агент працював у суді, згодом в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську. Він також збирав компрометуючі дані про різних посадовців. А з початком широкомасштабного вторгнення в Україну – інформацію про силовиків, зброю та військову техніку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишнього співробітника АП, який працював на ГРУ, затримали на кордоні Харківської та Донецької областей

У ході спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили його місцезнаходження та зрештою схопили на Донеччині. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях, зокрема посадовця одного з українських судів

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12821) силовики (2514) шпигунство (993)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+96
А агентуру, разминировавшую перешеек уже задержали? Или это привидение было? Начальник СБУ у Херсонской области уже сидит?
показати весь коментар
11.04.2022 20:11
+52
А раптом він через Печерський суд відновиться на посаді?!
Не можна поважному чиновнику псувати репутацію!
показати весь коментар
11.04.2022 20:25
+43
А теперь пусть СБУ расскажет подробицы,почему он там працював.
показати весь коментар
11.04.2022 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А агентуру, разминировавшую перешеек уже задержали? Или это привидение было? Начальник СБУ у Херсонской области уже сидит?
показати весь коментар
11.04.2022 20:11 Відповісти
а де генерал Наумов, нач. ГУ внутр. безпеки? Також втік? Як тоді Президнт повинен оцінити роботу Голови Служби? Чи робити вигляд, що нічого не сталося.
показати весь коментар
11.04.2022 20:40 Відповісти
А теперь пусть СБУ расскажет подробицы,почему он там працював.
показати весь коментар
11.04.2022 20:11 Відповісти
до речі, а як проводилася спецперевірка?
показати весь коментар
11.04.2022 20:36 Відповісти
ну як: донецький втік до Бєлгорода - раз. Потім хтось почав його влаштовувати в суди, в армію - два. Хто ж ті, що влаштовували? Чи не портнов із татаровим?
показати весь коментар
11.04.2022 21:53 Відповісти
на кол!
показати весь коментар
11.04.2022 20:11 Відповісти
У агентов которых ловит СБУ есть вообще фамилии. Или народу Украины не положено знать.
показати весь коментар
11.04.2022 20:12 Відповісти
А раптом він через Печерський суд відновиться на посаді?!
Не можна поважному чиновнику псувати репутацію!
показати весь коментар
11.04.2022 20:25 Відповісти
Єрмак? Не?
показати весь коментар
11.04.2022 20:23 Відповісти
На Арестовича чем то похож. (На Буншу нашего чем то похож)
показати весь коментар
11.04.2022 20:24 Відповісти
Ну наконец то мы поймали предателя слившего операцию по вагнеровцам ! А мы то думали что это ......... !
показати весь коментар
11.04.2022 20:25 Відповісти
бо набирали тих донецьких як з гарячки і в суди і в прокуратури, і в поліції, і в органи управління. отож
показати весь коментар
11.04.2022 20:27 Відповісти
єрмака??
чи баканова..
показати весь коментар
11.04.2022 20:30 Відповісти
Невже сам Порошенко?!
показати весь коментар
11.04.2022 20:30 Відповісти
Пердатіля якогось зловили, розмазню типу фото залили...хернею і піаром займаються, сморід зелений.
показати весь коментар
11.04.2022 20:30 Відповісти
До речі, зобов'язання Порошенку присудили на 2 місяці. Невже тепер продовжили?
показати весь коментар
11.04.2022 20:32 Відповісти
Повідомляю про ще дві диверсійні групи:- перша це Члени партії регіонів, опзж і "наші".,
друга- Всі попи московського патріархату і величезна частка їх прихожан!! Працюйте...
показати весь коментар
11.04.2022 20:34 Відповісти
Баканов сам прихожанин у московских попов и против своих работать не будет
показати весь коментар
11.04.2022 20:45 Відповісти
І ось цей кацапомовний "Регін" з Даунбаса спокійно роками працював в державних органах і хтось дбайливо його пропихав все вище і вище... Що там про "детектори брехні" нам розповідали?
показати весь коментар
11.04.2022 20:34 Відповісти
Регін а навпаки нігер.
показати весь коментар
11.04.2022 21:44 Відповісти
креатура Райніна?
показати весь коментар
11.04.2022 20:34 Відповісти
А Райнина кто назначил? Может Зинка?
показати весь коментар
11.04.2022 20:47 Відповісти
А як там стосовно не колишніх а нинішніх які працюють в адміністрації і призначені цією адмінстрацією у інших місцях, включаючи органи безпеки держави?
показати весь коментар
11.04.2022 20:34 Відповісти
Тут пока успехов не замечено. Когда нибудь потом. При следующей власти.
показати весь коментар
11.04.2022 20:42 Відповісти
А чому довічники просто "сидят"? Потрібно відправляти на шкідливі, та тяжкі роботи, щоб бажали померти, а ніж так жити.
показати весь коментар
11.04.2022 20:37 Відповісти
А кто там будет за ними следить, содержать, кормить и пр? Или на предприятии руководству небуем больше заниматься, как чикатилам наряды выписывать?
показати весь коментар
11.04.2022 20:43 Відповісти
Интересная формулировка, похожая на попытку бросить тень на пороха.
Работал в администрации предыдущего президента, НО с началом вторжения получил задание...
А где же он 3 года при клоуне работал, если получил задание?
показати весь коментар
11.04.2022 20:39 Відповісти
Так особисте ж зобов'язання у Пороха закінчилося... А нічого не нарили... І спілкування з західними колегами йому не зруйнували... І його волонтерській діяльності не завадили...
От і треба щось швиденько знов вигадувати...
показати весь коментар
11.04.2022 21:34 Відповісти
ну хоть сивоху уберегли...баклановцы сыла!
показати весь коментар
11.04.2022 20:40 Відповісти
там, в ОПі, кротами на чолі з єрмаком-м, який відпустив вагнерівців на війну з Україною, ********* татаровими-портними - аж кишить.. та й перемовники з Московією, чахлиє арахніди, також не викликають довіри..(
показати весь коментар
11.04.2022 20:41 Відповісти
Про Демченка давно нічого не чути. 🤔
показати весь коментар
11.04.2022 20:57 Відповісти
Може це він.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm Де ж ваш начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, чому його не видно, як там його друзі у Москві
показати весь коментар
11.04.2022 20:41 Відповісти
Татарову довічне позбавлення волі !
показати весь коментар
11.04.2022 20:42 Відповісти
Мені цікаво знать про агентів Путіна в адміністрації нинішнього президента-нпвіщо мені про колишнього-ви б ще б про Кучму нагадали
показати весь коментар
11.04.2022 20:45 Відповісти
думали і придумали цапа терпілу. Я подумав то подоляк чи татаров.
показати весь коментар
11.04.2022 20:46 Відповісти
Це не всі зрадники.
Працюйте краще
показати весь коментар
11.04.2022 20:49 Відповісти
Контррозвідка СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах. Джерело:

А коли будуть подробиці затримання агентів російських спецслужб,
які працюють в теперішній ОПі? Чи ще не на часі??
показати весь коментар
11.04.2022 20:53 Відповісти
Підсилить переговорну групу хламідії?
показати весь коментар
11.04.2022 20:57 Відповісти
Арестович?
показати весь коментар
11.04.2022 21:18 Відповісти
Інформаційний перебевон. Імя Хвамілія? Татарова відмазують.
показати весь коментар
11.04.2022 21:41 Відповісти
Невже нарешті затримали єрмака? Чи хоча б демченка?
показати весь коментар
11.04.2022 22:09 Відповісти
Все эти новости обо всем да ни о чём сугубо для того, что бы отвлечь наше внимание от движух коломойского
показати весь коментар
11.04.2022 23:19 Відповісти
ТАК БЫЛА ИЛИ НЕТ СПЕЦ ОПЕРАЦИЯ ПО ВАГНЕРОВЦАМ ИЛИ КАК СКАЗАЛА БЕЗУГЛАЯ-БЕЗМОЗГЛАЯ ЭТО БЫЛ СПЭЦЗАХИД --- ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК БУДЬ ЛАСКА И ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ЭВАКУАЦИИ ПОСОЛЬСТВ ИЗ КИЕВА НЕ НАЧАЛИ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ ИЗ БУЧИ .ИРПЕНЯ . ГОСТОМЕЛЯ
показати весь коментар
12.04.2022 06:45 Відповісти
Як зрозуміло в цій дешевій постановці головне це фраза, "працював в адміністрації колишнього президента". Лейтенанту прийдеться відповісти за все, от воно тупоголове пробує відмазатись, не вийде **** зелена закінчиш погано.
показати весь коментар
12.04.2022 07:12 Відповісти
 
 