СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, що працював в різних держструктурах України. ВIДЕО

Контррозвідка СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затриманий зізнається, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Був завербований після того, як утік з Донеччини до Бєлгорода. Російські куратори обрали йому псевдонім "Регін" і поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня.

Для цього навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, агент працював у суді, згодом в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську. Він також збирав компрометуючі дані про різних посадовців. А з початком широкомасштабного вторгнення в Україну – інформацію про силовиків, зброю та військову техніку.

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У ході спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили його місцезнаходження та зрештою схопили на Донеччині. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

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